Nič manjši nasmešek kot zmagovalec nedeljske dirke formule 1 v Silverstonu Lando Norris (McLaren) ni imel tretjeuvrščeni Nico Hülkenberg (Sauber). Več kot 15 let, bolj natančno 5.593 dni od debija v kraljici avtomotošporta je čakal svojo prvo uvrstitev na zmagovalni balkon. Na 239. dirki! Nihče ni čakal dlje – in uspelo mu je s Sauberjem, ki je v celotni lanski sezoni zbral le štiri točke. Prav vsi v "paddocku" so mu privoščili. Kako se je šele veselila njegova hčerka, ki stara vsega tri leta zna našteti vseh 20 dirkačev formule 1.

Na 239. dirki se je prvič uvrstil na stopničke. Foto: Reuters "Vedno sem vedel, da sem tega sposoben. Kakšna dirka! Bil sem tako rekoč zadnji. Precej neresnično. Ne vem, kako se je to zgodilo. Bila je nora dirka, v spremenljivih pogojih. Šlo je za preživetje. V pravem trenutku smo potegnili prave odločitve, izbrali prave pnevmatike. Naredili nismo nobene napake. Res neverjetno," je bil 37-letni Nico Hülkenberg (Sauber) še sam šokiran, da je na nedeljski britanski veliki nagradi osvojil tretje mesto. Zanj je bila to sploh prva uvrstitev na zmagovalni balkon. Pa je odpeljal že 239. dirko! Nihče ni čakal dlje, kar 5.593 dni. Prvo dirko je v formuli 1 odpeljal leta 2010. Je 218. dirkač v 75-letni zgodovini formule 1, ki mu je to uspelo.

"Vesel sem, da je utišal vse, ki so dvomili vanj"

Nikoli ni bil v pravem trenutku v pravi ekipi. Dirkal je za Williams, Force Indio, Renault, Haas in zdaj drugič za Sauber. Pogodbo ima še za naslednje leto, ko bo Sauberjevo ekipo dokončno prevzel Audi. Foto: Guliverimage Čeprav je veljal za velikega talenta, ni nikoli dobil priložnosti v eni od večjih ekip. "Zame je bil vedno eden od petih najboljših dirkačev na startni vrsti. Je velik talent in zna na dirki izvleči maksimum. To, da do zdaj ni bil na stopničkah, je bil samo splet nesrečnih okoliščin," je povedal Carlos Sainz (Williams). "Vesel sem, da je dosegel stopničke in utišal vse, ki so dvomili vanj. Jaz nisem nikoli dvomil vanj. Vedel sem, da bo nekega dne prišel na stopničke." Podobno je razmišljal še en veteran, Fernando Alonso (Aston Martin). "Je eden najboljših dirkačev na startni vrsti, a ni imel nikoli pravega dirkalnika. Zelo zelo vesel sem zanj." Mercedesova ekipa mu je čestitala z več steklenicami šampanjca, da so pri Sauberju lahko proslavili.

Največ dirk do prve uvrstitve na zmagovalni balkon:



239 – Nico Hülkenberg

101 – Carlos Sainz

91 – Martin Brundle

72 – Mika Salo

67 – Johnny Herbert



Največ dirk brez uvrstitve na zmagovalni balkon:



128 – Adrian Sutil

118 – Pierluigi Martini

109 – Philippe Alliot

99 – Juki Cunoda

98 – Pedro Diniz

Na zadnjih štirih dirkah osvojil več kot Verstappen

To je velika spodbuda tudi za Audi, ki pozimi dokončno prevzema Sauberjevo ekipo. Foto: Reuters Tretje mesto Hülkenberga v Silverstonu je še toliko večji dosežek, ker mu je uspelo s Sauberjem, ki je imel še na prvih dirkah sezone najslabši dirkalnik – in ker je bil na 19. startnem mestu. A izkušenemu Nemcu je ob dobri taktiki, nekaj sreče in vožnji brez napak že štirikrat letos uspelo pridobiti lepo število mest: v Melbournu je s 17. napredoval na sedmo mesto, v Barceloni s 15. na peto, v Montrealu s 13. na osmo ter na Red Bull Ringu z 20. na deveto. Točke je torej osvojil na prvi dirki leta in na zadnjih štirih. In kar je najbolj zanimivo: na zadnjih štirih je zbral 31 točk, torej več kot aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki jih je 29.

Sauber nazadnje na stopničkah pred 13 leti

Nico Hülkenberg se je v zahtevnih dežnih pogojih vedno dobro znašel. Foto: Reuters

Hülkenberg je deveti v dirkaškem seštevku (37 točk), še bolj nepričakovano in navdušujoče pa je šesto mesto Sauberja v konstruktorskem seštevku. Švicarska ekipa, ki bo pozimi postala tovarniška ekipa nemškega Audija, ima po 12 dirkah oziroma po polovici sezone že 41 točk. Lani je prvenstvo končala na zadnjem mestu, z vsega štirimi točkami. V zadnjih desetih sezonah je imela na koncu le trikrat več kot 41 točk: 55 leta 2022, 57 leta 2019 in 48 leta 2018. Letos bi morala to preseči. Njihov dirkač je bil nazadnje na stopničkah na VN Japonske leta 2012 (Kamui Kobajaši). Samo štirikrat do zdaj (od leta 1992, ko je ekipo v formulo 1 pripeljal Peter Sauber) je bila v konstruktorskem seštevku boljša kot šesta, najboljša pa v letih 2007 in 2008, ko je bila pod okriljem nemškega koncerna BMW (druga in tretja).

Skupni seštevek (12/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 234 točk

2. Lando Norris (McLaren) 226

3. Max Verstappen (Red Bull) 165

4. George Russell (Mercedes) 147

5. Charles Leclerc (Ferrari) 119

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 103

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8. Alexander Albon (Williams) 46

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 37

10. Esteban Ocon (Haas) 23



1. McLaren Mercedes 460 točk

2. Ferrari 222

3. Mercedes 210

4. Red Bull Racing Honda 172

5. Williams Mercedes 59

6. Sauber Ferrari 41

Triletno dekle, ki našteje imena vseh 20 dirkačev

Na družbenih omrežjih je precej pozornosti pritegnila Nicova triletna hčerka Noemi Sky. Samo poglejte, kako je skakala in kričala pred televizijskim sprejemnikom. Dekle ne zamudi nobene dirke, še več: našteti zna priimke prav vseh letošnjih dirkačev. Prejšnji teden je po spletu zaokrožil posnetek, kako jih našteva.