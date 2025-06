Premoč Red Bullove ekipe formule ena je preteklost. Prvič po 77 dirkah se je zgodilo, da niso osvojili niti točke. Nedeljski odstop na VN Avstrije je bil za štirikratnega prvaka Maxa Verstappna šele peti v zadnjih štirih letih in pol.

McLaren je dosegel četrto dvojno zmago letos, tretje mesto je v Spielbergu osvojil Charles Leclerc. Foto: Reuters Številke potrjujejo, da imamo res novo ero v formuli ena. Premoč Red Bulla je zgodovina, zdaj je številka ena McLaren. Na nedeljski veliki nagradi Avstrije sta Lando Norris in Oscar Piastri dosegla četrto dvojno zmago za ekipo iz Wokinga. Vsaj toliko jih v eni sezoni niso imeli že od leta 2007. McLarnov dirkač na Red Bull Ringu ni zmagal že od leta 2001, ko je to uspelo Davidu Coulthardu.

Medtem je aktualni svetovni prvak Max Verstappen z Red Bullom odstopil prvič po 31 dirkah (po lanski VN Avstralije), ko je vselej osvojil točke. V prejšnjih štirih šampionskih sezonah je odstopil samo štirikrat (samo šestkrat je ostal brez točk). Še več: Red Bullova ekipa je prvič po 77 velikih nagradah ostala brez ene same točke, saj je bil Juki Cunoda po štartu iz predzadnje vrste, dveh trčenjih in desetsekundni kazni z dvema krogoma zaostanka zadnji, 18. Od lanske dirke v Miamiju (29 dirk nazaj) drugi voznik Red Bulla ni bil več med prvimi petimi.

Max Verstappen je odstopil v tretjem zavoju dirke. Nič ni bil kriv, vanj je priletel Andrea Kimi Antonelli z Mercedesom, ki je ni mogel pravočasno zavreti, potem ko mu je blokiralo pnevmatike. Foto: Reuters

"O prvenstvu sploh ne razmišljamo"

Christian Horner Foto: Reuters Še pred 14 dnevi se je zdelo, da Verstappen lahko z McLarnoma tekmuje za naslov prvaka, a zdaj za vodilnim Piastrijem zaostaja že 61 točk. V konstruktorskem seštevku je Red Bull Racing Honda na četrtem mestu, velikih 255 točk za McLarnom. "O prvenstvu sploh ne razmišljamo. Osredotočamo se na dirko po dirko. McLaren je daleč spredaj," je kar nekoliko obupano po 11. dirki sezone razlagal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. McLaren jim je konstruktorsko lovoriko vzel že lani.

"Če pogledate našo hitrost, se ne bi mogli boriti z McLarnom. Bi pa Max pritisnil na Ferrarija, George Russell pa ni imel hitrosti. Smo frustrirani. Juki s tako slabega štartnega mesta ni mogel veliko, nato je dobil še kazen. Grozna dirka zanj," je komentiral Horner. Cunoda boljši kot deveti z Red Bullom še ni bil.

Skupni seštevek (11/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 216 točk

2. Lando Norris (McLaren) 201

3. Max Verstappen (Red Bull) 155

4. George Russell (Mercedes) 146

5. Charles Leclerc (Ferrari) 119

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 91

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8. Alexander Albon (Williams) 42

9. Esteban Ocon (Haas) 23

10. Nico Hülkenberg (Sauber) 22



1. McLaren Mercedes 417 točk

2. Ferrari 210

3. Mercedes 209

4. Red Bull Racing Honda 162

5. Williams Mercedes 55

6. Racing Bulls Honda 29

Cunoda: Ne vem, kaj delam narobe

Juki Cunoda je dirkal za 12. mesto, ko je trčil s Francom Colapintom. Foto: Reuters Kar nekoliko v posmeh kriznim trenutkom Red Bulla pa je šesto mesto Liama Lawsona z njihovo sestrsko ekipo Racing Bulls. To je Novozelandčeva najboljša uvrstitev v karieri, potem ko ga je že po drugi letošnji dirki doletelo nazadovanje iz Red Bulla v Racing Bulls. Vse jasneje postaja, da je Red Bullov razvoj dirkalnika zgolj po željah Verstappnovega načina vožnje slab za ekipo. V tem dirkalniku se namreč drugi ne znajdejo, po lanski sezoni so zato odpustili Sergia Pereza, po Lawsonu pa se to utegne zgoditi tudi Cunodi. "Nisem imel ritma. Ne vem, kaj delam narobe. Narediti moramo analizo, a zelo težko bomo našli razlog, kaj sem delal tako narobe, da vozim tako počasi," je skoraj vdan v usodo po dirki razlagal Japonec.