Avstrija na koledarju dirk F1 vse do leta 2041

"Dirka za VN Avstrije je že dolgo časa nekaj posebnega, zato je fantastično, da smo zagotovili njen dolgoročen obstoj," je povedal Stefano Domenicali. Italijan je glavne zasluge za to pripisal ustanovitelju podjetja Red Bull pokojnemu Dietrichu Mateschitzu.

"Njegova vizija in strast sta dala dirki dovolj veliko pozornosti, da se je lahko kot izjemen dogodek vrnila na koledar," je izpostavil Domenicali. Njegove besede je moč razumeti v luči dejstva, da je dirkališče v Spielbergu leta 2004 to dirko izgubilo, a jo je nato ustanovitelj Red Bulla z investicijami v njegovo obnovo leta 2014 znova vrnil na avstrijsko Štajersko.

Max Verstappen je eden izmed štirih aktivnih voznikov, ki je že zmagal v Avstriji. Foto: Reuters

Dogodek je bil prvič na sporedu leta 1964, medtem ko je zdajšnje prizorišče Red Bull Ring voznike prvič gostilo šest let kasneje. Trenutno so aktivni še štirje vozniki, ki so že slavili na VN Avstrije. To so Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc in George Russell.

Današnja dirka se bo začela ob 15. uri. S prvega štartnega mesta jo bo začel Lando Norris (McLaren).