Lando Norris je s fantastičnim krogom dosegel najboljši štartni položaj za nedeljsko veliko nagrado Avstrije v Spielbergu. Na kvalifikacijah je bil kar pol sekunde hitrejši od drugouvrščenega Charlesa Leclerca. Max Verstappen je moral v zadnjem hitrem krogu zaradi rumene zastave upočasniti in je tako končal na sedmem mestu.

Ferrari je bil na kvalifikacijah boljši od pričakovanj. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) si je na avstrijskem Štajerskem pridirkal svoj 12. najboljši štartni položaj v formuli 1, s katerega bo skušal priti do sedme zmage in morda prvega mesta v skupnem seštevku prvenstva. Če se Oscarju Piastriju (McLaren) na dirki kaj zalomi. Avstralec ima 20 točk prednosti pred Britancem, bo pa na tretjem štartnem mestu. Z drugim dosežkom kvalifikacij je nekoliko presenetil Charles Leclerc (Ferrari), ki je običajno slabši na kvalifikacijah in boljši na dirki. Lewis Hamilton (Ferrari) je na četrtem mestu zaostal šest desetink.

"Zelo sem zadovoljen. Sezona je dolga in naporna. Skušam čim bolj uživati. Glede na to, da sem imel doslej precej težav v kvalifikacijah, mi rezultat daje dodaten zagon," je povedal Norris.

Zmagovalec prejšnje dirke v Montrealu George Russell (Mercedes) je bil peti, šele sedmi pa aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Ta je moral v zadnjem hitrem krogu odločilnega dela kvalifikacij upočasniti, saj je pred njim zavrtel Pierre Gasly (Alpine) in so izobesili rumeno zastavo. Ta je zadnji hitri krog uničila tudi Piastriju.

VN Avstrije, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren) 1:03,971

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,521

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,583

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,611

5. George Russell (Mercedes) +0,792

6. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,955

7. Max Verstappen (Red Bull) +0,958

8. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,161

9. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +1,305

10. Pierre Gasly (Alpine) +1,678



11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Alex Albon (Williams)

13. Isack Hadjar (Racing Bulls)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Oliver Bearman (Haas)



16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Juki Cunoda (Red Bull)

19. Carlos Sainz (Williams)

20. Nico Hülkenberg (Haas)

Cunoda niza katastrofalne rezultate za Red Bull

Juki Cunoda z Red Bullom boljši kot deveti še ni bil. Foto: Reuters V prvem delu kvalifikacij so bile razlike neverjetno majhne, odločale so že najmanjše napake. Lance Stroll (Aston Martin) je bil 16., a je bil samo dobrih šest desetink počasnejši od najhitrejšega Norrisa (1:04,672). Novo razočaranje za Jukija Cunodo (Red Bull), ki je odpeljal 18. čas, še večje pa za Carlosa Sainza (Williams), ki v zadnjem krogu svojega dosežka ni mogel izboljšati, saj je imel poškodovan dirkalnik. Cunoda, ki je po dveh dirkah v Red Bullu zamenjal kritiziranega Liama Lawsona, je na zadnjih petih kvalifikacijah dosegel naslednje uvrstitve: 20., 12., 20., 11. in zdaj 18.

Če je bil Nico Hülkenberg (Sauber) zadnji, se je njegov ekipni kolega novinec Gabriel Bortoleto v drugi del kvalifikacij uvrstil z devetim časom. Še več Bortoleto se je nato prebil v kvalifikacije najboljše deseterice. V drugem delu je bil peti, samo pet desetink za znova najhitrejšim Norrisom (1:04,410). V tretji del kvalifikacij pa se je prebil tudi Lawson.

Na treningih najhitrejša dirkača McLarna

Lando Norris je bil tako v petek kot v soboto najhitrejši na treningu. Foto: Reuters

Na sobotnem treningu sta bila tako kot v petek najhitrejša dirkača ekipe McLaren, Norris prvi s časom 1:04,324, Piastri pa je na drugem mestu zaostal dobro desetinko. Sledili so jima Verstappen, dirkača Ferrarija in dirkača Mercedesa. prvih sedem je bilo v sedmih desetinkah.

Dirka, že enajsta v letošnjem prvenstvu, bo v nedeljo ob 15. uri.