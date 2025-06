Najstnik na dirko na Štajerskem z opravljeno srednjo šolo

Na Red Bull Ringu ima Max Verstappen že pet zmag. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 se z 11 od 24 dirk nadaljuje na avstrijskem Štajerskem, vsega 140 kilometrov oziroma uro in pol vožnje iz Maribora, kar pomeni, da si jo vsako leto v živo ogleda veliko številko slovenskih ljubiteljev tega športa. Je ena bolj nepredvidljivih na koledarju, v zadnjih treh letih so jo tako dobili Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) in George Russell (Mercedes), ki v ponovitev uspeha ne verjame, čeprav je pred 14 dnevi dobil VN Kanade. Aktualni prvak Verstappen ima s tega dirkališča sicer že pet zmag, leta 2021 je zmagal kar dvakrat, saj sta bila takrat tu zaradi pandemije dve dirki (VN Avstrije in VN Štajerske). Tako je edini dirkač, ki je v istem letu dvakrat zmagal na isti stezi.

Zmagovalci v Spielbergu v prejšnjih šestih letih:



2024 – George Russell (Mercedes)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2021* – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2020* – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Max Verstappen (Red Bull)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

*VN Štajerske (zaradi pandemije dve dirki na tej stezi)



Časovnica VN Avstrije:



Petek, 27. junij

13.30 prvi trening

17.00 drugi trening



Sobota, 28. junij

12.30 tretji trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 29. junij

15.00 dirka

Pred 14 dnevi je v Montrealu zmagal George Russell. Foto: Reuters V Avstrijo na domačo Red Bullovo dirko je Red Bull Racing prišel s ključnimi posodobitvami sezone, nato naj bi se že osredotočili na razvoj dirkalnika za naslednje leto. Mercedesove posodobitve, ki so jih prvič uporabljali v Imoli, so sadove obrodile pred 14 dnevi v Montrealu, ko je Russell zmagal, Andrea Kimi Antonelli pa je s tretjim mestom prvič stopil na zmagovalni balkon. S tem se je znebil nekaj pritiska in okrepil samozavest, je ob prihodu v Spielberg dejal 18-letni Italijan. "Kanada je bila zame zelo pomembna. Bila je veliko olajšanje, saj sem bil že nekajkrat blizu stopničkam. To mi bo pomagalo, da bom zdaj dirkal bolj sproščeno. Ne bom lagal, na prejšnjih dirkah sem bil preveč zategnjen in včasih tudi preveč previden." Se je pa med VN Kanade in VN Avstrije znebil še enega bremena – srednje šole. Opravil je zadnje izpite in jo uspešno končal.

Kimi Antonelli po opravljeni srednji šoli:

Max Verstappen sodi v širši krog favoritov za zmago na VN Avstrije. Na novinarski konferenci se mu je znova stemnilo pred očmi, ko so ga vprašali, če se boji morebitne kazenske točke, ki bi pomenila dirko suspenza. Dovolj ima takšnih vprašanj. Foto: Reuters Ker ima steza v Avstriji precej hitrih zavojev, visoke pa bodo tudi temperature, naj bi imel Mercedes na njej več težav z obrambo pnevmatik in zato ne sodi v najožji krog favoritov za zmago. Sedem od dosedanjih deset dirk je dobil McLaren, a ne vodilni v prvenstvu Oscar Piastri ne drugouvrščeni Lando Norris v Montrealu nista bila na zmagovalnem balkonu, kar se je zgodilo prvič letos. Brez zmage in samo s tremi uvrstitvami med najboljše tri Charlesa Leclerca je velik dolžnik Ferrari. Obeta se torej še ena zanimiva dirka, v nedeljo ob 15. uri. Kvalifikacije bodo v soboto ob 16. uri.

Skupni seštevek pred VN Avstrije (10/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 198 točk

2. Lando Norris (McLaren) 176

3. Max Verstappen (Red Bull) 155

4. George Russell (Mercedes) 136

5. Charles Leclerc (Ferrari) 104

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 79

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8. Alexander Albon (Williams) 42

9. Esteban Ocon (Haas) 22

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 21



1. McLaren Mercedes 374 točk

3. Mercedes 199

3. Ferrari 183

4. Red Bull Racing Honda 162

5. Williams Mercedes 55

6. Racing Bulls Honda 28