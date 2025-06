George Russell (Mercedes) je pred dvema tednoma zmagal na VN Kanade in je s 136 točkami na četrtem mestu v skupnem seštevku letošnjega prvenstva. Ima le 62 točk manj od vodilnega Oscarja Piastrija (McLaren). A je še naprej brez nove pogodbe z Mercedesom, pa čeprav so po dirki v Montrealu govorili, da jo utegnejo kmalu podpisati.

George Russell še nima pogodbe za sezono 2026. Foto: Reuters Britanec je v Spielbergu, kjer ta konec tedna poteka VN Avstrije, na glas povedal, da ekipo Mercedes še naprej zanima Max Verstappen, pa čeprav vedo, da ima pogodbo z Red Bullom še do leta 2028. "Mercedes želi nazaj na vrh. In če si to želiš, potrebuješ najboljša dirkača, najboljše inženirje, najboljše mehanike. In tega si Mercedes želi. Povsem normalno je, da se pogovarjamo o Verstappnu."

Russell v isti sapi sicer pravi, da se za lastno prihodnost ne boji. "Mislim, da dirkam tako, da se nimam česa bati." Pripravljen bi bil postati Verstappnov ekipni kolega in tekmec, morda pa se zdi še verjetnejši scenarij, da si zamenjata dirkalnik — da Russell postane novi član Red Bulla, Verstappen pa Mercedesa. Srebrna puščica naj bi dolgoročno vendarle računala na 18-letnega Andreo Kimija Antonellija, ki je v Kanadi prvič stopil na stopničke.

Max Verstappen ima pogodbo do 2028, a je njegova prihodnost pri Red Bullu negotova. Foto: Reuters Verstappen sam na ponavljajoča vprašanja o svoji prihodnosti ne želi odgovarjati, ponavlja le, da se v Red Bullu počuti domače. Z ekipo je osvojil vse štiri naslove prvaka. Odzvati pa se je moral tudi vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff. "George ni rekel nič takega, kar ne bi smel. Ničesar ne skrivamo. Seveda moramo gledati na prihodnost, ampak to ne spremeni dejstva, da smo s svojo ekipo, to sta George in Kimi, zelo zadovoljni."

Avstrijec na čelu Mercedesove ekipe pogovorov z Verstappnom ni ne potrdil ne zanikal, pravi pa, da želi podaljšati pogodbo z britanskim dirkačem. "Vsekakor si želimo nadaljevati sodelovanje. Vse gre po običajni poti. Moramo se vse dogovoriti." Wolff niti ni zanikal možnosti, da bi Russell in Verstappen lahko postala ekipna kolega. "Vse je mogoče. Rosberg in Hamilton sta se z našo ekipo borila za prvaka, vse drugo bo samo lažje."