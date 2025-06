Gledalci so za dirkača nedeljske veliki nagradi Avstrije v Spielbergu izbrali na koncu osmouvrščenega novinca Gabriela Bortoleta. Brazilec je osvojil prve točke v formuli 1 in brezkompromisno poskušal z napadom na sedmega Fernanda Alonsa, 23 let starejšega nekdanjega dvakratnega svetovnega prvak, ki pa je obenem … njegov agent! Ko je Španec leta 2001 debitiral v formuli 1, Bortoleto sploh še ni bil rojen.

Gabriel Bortoleto je lani postal prvak formule 2. Foto: Guliverimage Čeprav je 20-letni Brazilec Gabriel Bortoleto v formulo 1 prišel kot aktualni prvak formule 2, leto prej pa je naslov osvojil tudi v formuli 3, pa večje pozornosti v širši javnosti ni vzbudil. Lovoriki sta bili njegovi po zaslugi konstantno dobrih rezultatov, v vsaki od sezon pa je zmagal samo dvakrat. Pa še Sauber, za katerega je podpisal dveletno pogodbo, je bil lani najslabša ekipa, ki je osvojila vsega štiri točke. A naslednje leto bo postala tovarniška Audijeva ekipa. Številni so ob Nicu Hülkenbergu zato pričakovali, da bodo novi nemški lastniki nekoč male švicarske ekipe Petra Sauberja izbrali še enega uveljavljenega dirkača. Vatteri Bottas je verjel, da bo on prvi Audijev adut. Sprva je Bortoleto ostal v senci Hülkenberga, ki je na prvih desetih dirkah osvojil zavidljivih 20 točk. Sauberjev dirkalnik na presenečenje večine ni tako slab kot lani. To nedeljo pa je mlad Brazilec stopil iz sence nemškega veterana.

"Najbrž ne bi prišel domov"

Gabriel Bortoleto je kolo ob kolesu dirkal z izkušenim Nicom Hülkenbergom. Foto: Guliverimage Osvojil je osmo mesto na veliki nagradi Avstrije in prve štiri točke v formuli 1. Pri tem se ni dal napadom izkušenega 37-letnega ekipnega kolega, ki se je na koncu moral zadovoljiti z devetim mestom. Hülkenberg mu je pošteno čestital. Bil je drugi v vrsti za čestitke, prvi mu je dal roko še en veteran, Fernando Alonso, ki je z Aston Martinom končal na sedmem mestu.

Bortoleto in Alonso, ki ju loči kar 23 let, sta uprizorila enega lepših dvobojev na Red Bull Ringu. Dirkala sta brezkompromisno, a čisto, brez dotikov. Kar pa je pri stvari še najbolj zanimivo, pa tega marsikdo ni vedel: Alonso je Bortoletov mentor, pravzaprav tudi njegov agent. "Bilo je zabavno. Dirkal je zelo agresivno. Zabaval sem se. K sreči nisva zadela, ker sicer najbrž ne bi prišel domov," se je po dirki pošalil Bortoleto, ki ne večino dirk pride z Alonsovim letalom.

Gabriel Bortoleto je za sedmo mesto skušal prehiteti kar svojega mentorja in agenta, Fernanda Alonsa. Foto: Guliverimage

Alonso je Bortoletu rešil kariero

Gabi, kot ga kličejo, pravi, da je to šele začetek. Foto: Guliverimage Leta 2022 je bil mladi Gabriel tik pred tem, da bi sklenil dirkaško kariero, saj sta z očetom ostala sama, brez denarja za vstop v formulo 3. A ga je takrat pod okrilje vzela menedžerska agencija A14, ki jo je z dvema prijateljema ustanovil Alonso. In v treh letih je Brazilcu uspel veliki met. Postal je šele četrti v zgodovini, ki je zaporedoma postal prvak formule 3 in formule 2. Pred tem je to uspelo samo trojici, ki pa danes kroji sam vrh formule 1. To so Charles Leclerc, George Russell in Lando Norris.

Osmo mesto Bortoleta na Red Bull Ringu je najboljša uvrstitev Sauberjevega dirkača na tej stezi po letu 2001. Ekipa je pozimi in tudi tekom te sezone naredila lep napredek, z obema dirkačema so osvojili točke prvič po Katarju 2023, Hülkenberg pa jih je osvojil na treh zaporednih dirkah. "To je zame šele začetek. Še naprej se bom trudil, skušal biti še boljši in ciljati na še višje rezultate," je odločen 20-letnik.