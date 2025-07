Verstappna obkolili novinarji, a se je izmikal jasnemu odgovoru

Max Verstappen prejšnjo nedeljo prvič po 33 dirkah ni prišel v cilj. Foto: Reuters Po odstopu Maxa Verstappna prejšnjo nedeljo na veliki nagradi Avstrije na Red Bull Ringu in vse večji krizi več let šampionske Red Bullove ekipe so govorice o njegovem predčasnem odhodu dobile še dodaten zagon. Sky Italia je poročal, da pogajanja med šefom in solastnikom Mercedesove ekipe Totom Wolffom ter Verstappnovimi predstavniki potekajo in so že v sklepni fazi. Tako so se vsi vpleteni tudi v Silverstonu morali soočiti z vprašanji na to tekmo. Nizozemec ima sicer pogodbo z Red Bullom do leta 2028, a v njej klavzulo, da lahko v primeru slabih rezultatov predčasno odide. Že prejšnji teden je George Russell podžgal govorice, ko je dejal, da je logično, da njegov šef pač želi v ekipi najboljša dirkača.

Skupni seštevek pred VN VB (11/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 216 točk

2. Lando Norris (McLaren) 201

3. Max Verstappen (Red Bull) 155

4. George Russell (Mercedes) 146

5. Charles Leclerc (Ferrari) 119

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 91

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8. Alexander Albon (Williams) 42

9. Esteban Ocon (Haas) 23

10. Nico Hülkenberg (Sauber) 22



1. McLaren Mercedes 417 točk

2. Ferrari 210

3. Mercedes 209

4. Red Bull Racing Honda 162

5. Williams Mercedes 55

6. Racing Bulls Honda 29

Verstappen: Jaz o svoji pogodbi ne govorim

Verstappen na ponavljajoča se vprašanja, še posebej če niso najbolj prijetna, nerad odgovarja – in pred prvim treningom v Silverstonu je ostal redkobeseden. "Nimam povedati kaj več kot prejšnji vikend. Ljudje pišejo, prav, a me to ne zanima. Jaz o osvoji pogodbi ne govorim. Nič se ni spremenilo. Ne ukvarjam se s sezono 2026. Osredotočam se na naslednje dirke, na sodelovanje s svojo ekipo. Ljudje pa pač marsikaj predvidevajo." Štirikratni prvak se je torej izmikal neposrednemu odgovoru, ni ne potrdil ne zanikal govoric. "Nihče ne more z gotovostjo trditi, kako se bo počutil naslednje leto. Za takrat je veliko neznank. Sam lahko samo poskusim dirkati čim hitreje." Naslednjo sezono prihaja namreč nova generacija dirkalnikov in tako ni jasno, katera ekipa bo naredila najboljšega.

Tako so v Silverstonu novinarji obkolili Verstappna:

Just a bit busy in Max Verstappen's media sessions today 👀 pic.twitter.com/HfOwMqGaz3 — Autosport (@autosport) July 3, 2025

Russel: Mislim, da ne bom šel nikamor drugam

George Russell Foto: Reuters Če bo Mercedes res podpisal Verstappna, je veliko vprašanje, kdo bo potem ostal brez sedeža. Ali Russell, ki je dirkal vrhunsko in je letos eno dirko že dobil, ali Andrea Kimi Antonelli, talent prihodnosti. Noben od njiju še nima pogodbe za naslednjo sezono. "Rad bi še naprej delal z Mercedesom. Toto me do zdaj še ni razočaral. Vedno je bil mož beseda. Mora pa seveda narediti, kar je najboljše za ekipo," je v Silverstonu dejal četrti dirkač sezone Russell (146 točk). "Ne skrbi me. Mislim, da ne bom šel nikamor drugam. Meni je pa tudi vseeno, kdo bo moj ekipni kolega. Mislim, da je zelo majna verjetnost, da me naslednje leto ne bo v Mercedesu." Verstappna se kot ekipnega tekmeca ne boji.

Najlažja možnost za Mercedes bi bila, da Antonellija za kakšno leto na kaljenje pošlje v eno od manjših ekip, ki uporabljajo Mercedesove pogonske sklope. "Srečen sem, kjer sem. Vem, da ekipa zaupa vame, in me prav nič ne skrbi," pa na temo, da utegne izgubiti sedež v srebrni puščici, odgovarja Antonelli, ki je na prvih 12 dirkah v formuli 1 zbral 63 točk (sedmo mesto v seštevku) in bil nedavno v Kanadi prvič na stopničkah.

Zadnjih šest zmagovalcev VN VB:



2024 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Carlos Sainz (Ferrari)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)



Časovnica VN VB:



Petek, 4. julij

13.30 prvi trening

17.00 drugi trening



Sobota, 5. julij

12.30 tretji trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 6. julij

16.00 dirka