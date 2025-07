Za McLaren je do že deveta zmaga sezone 2025. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je v Silverstonu dosegel svojo osmo zmago, prvo pred domačimi navijači. Te ne bo nikoli pozabil, pravi. "Čudovito. O tem sem vedno sanjal. To sem vedno želel doseči. Več je vreden samo še naslov prvaka." Po podelitvi je zmago skušal proslaviti še z navijači. Načrt je bil, da zleze na zid ob boksih, da bi jim bil še bližje. Ti so se zgrnili na štartno-ciljno ravnino. A pred njim je na zid skušal priti eden od fotografov, pri tem pa padel nazaj in s komolcem nenamerno po nosu udaril prav Norrisa. Udarec ni bil prijeten, mladi britanski dirkač je ostal brez slavja z navijači, saj so ga odpeljali, da bi mu oskrbeli manjšo rano. K sreči nos ni zlomljen.

omg lando got hit in the eye when he was on his way to greet fans??? hope its nothing serious pic.twitter.com/qv0rFgPwQC — clara (@leclercsletters) July 6, 2025

Postal je 13. britanski zmagovalec britanske velike nagrade v 75-letni zgodovini formuli 1. To je ena tistih dirk, ki je na koledarju od prve sezone. Skupaj je teh 13 Britancev osvojilo 25 zmag, seveda največ Lewis Hamilton, devet. Ta je bil tokrat s Ferrarijem četrti. Prav on pa je pred Norrisom britanski ekipi McLaren pridirkal zadnjo zmago v SIlverstonu. To je bilo leta 2008. Norris ostaja drugi v prvenstvu, a ima po polovici dirk samo še osem točk zaostanka za vodilnim ekipnim kolegom Oscarjam Piastrijem, ki je bil po 10-sekundi kazni v Silverstonu drugi. Kazen se mu ni zdela poštena. McLaren je petič letos dosegel dvojno zmago.

Norris s proslavljanjem res nima sreče, doslej je že dvakrat razbil pokal.