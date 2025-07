Stotinke so odločale na kvalifikacijah pred 12. dirko sezone formule 1. v Silverstonu je britanske dirkače in navijače z izjemnim krogom šokiral svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Ob njem bo v prvi vrsti še Oscar Piastri (McLaren). Trojica Britancev pa se je zvrstila na mestih od tri do pet: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari). Štart dirke bo v nedeljo ob 16.00.

Max Verstappen je odpeljal najboljši kvalifikacijski krog. Foto: Reuters Treningi, pa tudi prva dva dela kvalifikacij, so nakazovali na dvoboj dirkačev McLarna in Ferrarija za "pole position" za britansko VN v Silverstonu, a je na koncu vse šokiral Max Verstappen (Red Bull). To je njegov četrti letošnji in 44. prvi štartni položaj v formuli 1. Odpeljal je desetinko hitreje kot Oscar Piastri (McLaren), ki je v zadnjem hitrem krogu naredil manjšo napako.

Še nekaj desetink več od Nizozemca in Avstralca pa so zaostali trije Britanci: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari). Slednji je dirkal za svoj že osmi prvi štartni položaj na domači dirki, v nedeljo pa bo skušal v Silverstonu zmagati že desetič. V tretji vrstni bo še Charles Leclerc (Ferrari). Sedmouvrščeni na kvalifikacijah Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pa se bo po kazni s prejšnje dirke moral premakniti na 10. štartno mesto.

In še kar nekaj presenečenj so dale sobotne kvalifikacije. V prvi deseterice ni bilo nobenega dirkača ekip Williams in Racing Bulls, sta se pa v zadnji del uvrstila Oliver Bearman (Haas) in Pierre Gasly (Alpine). Znova je razočaral Juki Cunoda (Red Bull), ki je s sedmimi desetinkami zaostanka v drugem delu kvalifikacij končal na 12. mestu. Sta bila pa v tem delu najhitrejša oba Ferrarija, Hamilton pred Leclercom.

VN VB, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:24,892

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Lando Norris (McLaren) +0,118

4. George Russell (Mercedes) +0,137

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,203

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,229

7. Kimi Antonelli (Mercedes)* +0,482

8. Oliver Bearman (Haas)** +0,579

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,729

10. Pierre Gasly (Alpine) +0,893



11. Carlos Sainz (Williams)

12. Juki Cunoda (Red Bull)

13. Isack Hadjar (Racing Bulls)

14. Alex Albon (Williams)

15. Esteban Ocon (Haas)



16. Liam Lawson (Racing Bulls)

17. Gabriel Bortoleto (Sauber)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Nico Hülkenberg (Sauber)

20. Franco Colapinto (Alpine)



*Tri kazenska mesta pribitka (nesreča na VN Avstrije)

**Deset kazenskih mest pribitka (neupoštevanje rdeče zastave na tretjem treningu)

Na zadnjem treningu trčenje Bortoleta in Bearmana

Oliver Bearman Foto: Reuters Pred kvalifikacijami so v Silverstonu odpeljali še tretji prosti trening, ki ga je s časom 1:25,498 dobil Leclerc. Bil je 68 tisočink hitrejši od Piastrija, Verstappen in Norris pa sta na tretjem in četrtem mestu zaostala desetinko. Po odličnem petku je bil Hamilton z osmimi desetinkami zaostanka samo 11., a je prekinil dva hitra kroga.

Sicer miren trening se je končal z nekaj drame. Eden od junakov minule dirke na Red Bull Ringu Gabriel Bortoleto (Sauber) se je zavrtel in obtičal v peščeni izletni coni s polomljenim vpetjem prednje leve pnevmatike. Tako je bil trening z rdečo zastavo predčasno končan. Takrat je bil ob uvozu v bokse nekoliko prehiter Bearman in se je zaradi hladnih zavor zaletel v zid. Komisarji so mu dodelili 10 štartnih mest pribitka.

Dirka bo v nedeljo ob 16. uri. Obstaja možnost dežja. Piastri je na vrhu skupnega seštevka prvenstva, 15 točk pred Norrisom in 61 pred Verstappnom, nedeljska dirka pa bo zaokrožila polovico sezone, v kateri je skupaj 24 dirk.