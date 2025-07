Po treningu Britanci sanjajo: deseta Hamiltonova zmaga v Silverstonu

Po prvem prostem treningu v Silverstonu so žive britanske sanje o deseti domači zmagi sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona. S svojo novo ekipo Ferrarijem je bil 23 tisočink hitrejši od rojaka Landa Norrisa. Mladi dirkač McLarna v Veliki Britaniji še nima toliko oboževalcev kot zmagovalec rekordnih 105 dirk. Na drugem treningu je Hamilton dosegel tretji čas, hitrejša sta bila drugi Charles Leclerc in prvi Norris, ki je odpeljal najboljši čas petkovih dveh treningov.

Lani je v Silverstonu zmagal Lewis Hamilton, kar je bila njegova prva zmaga po dveh letih in pol. Foto: Guliverimage Lewis Hamilton je v prejšnjih treh sezonah zmagal samo dvakrat, lani je v Silverstonu dosegel svojo 104., v Spaju pa 105. zmago v formuli ena. S svojo novo ekipo Ferrari z izjemo prvega mesta na šprintu v Šanghaju še ni dosegel nič odmevnega. Nima še niti uvrstitve na zmagovalni balkon. Pa bo nedeljska britanska velika nagrada že 12. dirka sezone. A tu bi bila zmaga zagotovo najslajša, na stezi, kjer se je pred davnimi desetletji rodil britanski avtomotošport. In kjer je Hamilton zmagal že devetkrat.

Tudi Lando Norris ima vse več oboževalcev. Foto: Reuters Po premoči preteklo nedeljo na Red Bull Ringu v Avstriji je McLaren vseeno favorit, a Ferrari bo očitno prvi izzivalec. Hamilton je dobil prvi prosti trening, Charles Leclerc pa je bil tretji. Lando Norris in Oscar Piastri sta bila na drugem in tretjem mestu, vsi štirje pa v razmaku le dveh desetink. Še en Britanec se spogleduje s stopničkami, to je peti George Russell (Mercedes). Aktualni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki naj bi se dogovarjal za prestop k Mercedesu, je bil s pol sekunde zaostanka deseti. Trening za učenje sta dobila dva mlada dirkača z akademije: 17-letni Šved Arvid Lindblad (Red Bull) je bil 14., 21-letni Estonec Paul Aron (Sauber) pa 17.

VN VB, prvi prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:26,892

2. Lando Norris (McLaren) +0,023

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,150

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,203

5. George Russell (Mercedes) +0,271

6. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,325

7. Alex Albon (Williams) +0,412

8. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,459

9. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,475

10. Max Verstappen (Red Bull) +0,540

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,952

12. Lance Stroll (Aston Martin) +0,786

13. Carlos Sainz (Williams) +1,017

14. Arvid Lindblad (Red Bull) +1,066

15. Esteban Ocon (Haas) +1,165

16. Franco Colapinto (Apine) +1,194

17. Paul Aron (Sauber) +1,250

18. Oliver Bearman (Haas) +1,255

19. Pierre Gasly (Alpine) +1,440

20. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,505

Na drugem treningu najhitrejši Norris

McLaren v Silverstonu nastopa z nekoliko drugače obarvanim dirkalnikom. Foto: Reuters Tudi na drugem treningu so bili na prvih štirih mestih dirkači Ferrarija in McLarna, a tokrat prvi Norris, ki je odpeljal še sekundo hitreje kot Hamilton na prvem. Leclerc je na drugem mestu zaostal dve desetinki, Hamilton na tretjem tri in Piastri na četrtem že skoraj pol sekunde. Verstappen je bil še zadnji z zaostankom, manjšim od pol sekunde. V soboto in nedeljo naj bi bilo v Silverstonu nekoliko hladneje, tako da bi se lahko boju za najvišja mesta priključil še Mercedes.

Kvalifikacije so na sporedu v soboto ob 16. uri, 12. dirka sezone bo ob isti uri v nedeljo.

VN VB, drugi prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:25,816

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,222

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,301

4. Oscar Piastri (McLaren) +0,470

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,498

6. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,567

7. Lance Stroll (Aston Martin) +0,614

8. George Russell (Mercedes) +0,707

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,708

10. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,808

11. Alex Albon (Williams) +1,024

12. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,060

13. Gebrierl Bortoleto (Sauber) +1,088

14. Esteban Ocon (Haas) +1,125

15. Juki Cunoda (Red Bull) +1,164

16. Carlos Sainz (Wiliams) +1,343

17. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,349

18. Pierre Gasly (Alpine) +1,358

19. Oliver Bearman (Haas) +1,410

20. Franco Colapinto (Alpine) 1,473