Prvenstvo formule 1 se konec tedna nadaljuje z VN Miamija. To je prva od treh letošnjih dirk v ZDA. Američanov še nekaj let nazaj to tekmovanje ni preveč zanimalo, nato se je vse spremenilo. Promotor formule 1 je postal ameriški Liberty Media, na Netflixu so začeli predvajati zakulisje dogajanja v seriji Drive to Survive in tako je poskočilo zanimanje in tudi gledanost dirk. Čeprav se še naprej ne more primerjati s priljubljenostjo v Evropi. Si pa tudi vse ekipe, njihovi pokrovitelji in predvsem proizvajalci avtomobilov, ki so povezani s formulo 1, želijo še več zaslužiti v ZDA. In tako veliko delajo za dodatne aktivnosti v Ameriki. Mercedes je ta torek pripravil promocijski dogodek v New Yorku. Lewis Hamilton je s svojim starim dirkalnikom "kuril" gume kar na Peti aveniji pred znamenito stolpnico Empire State. Mimoidoči so bili navdušeni.

Z dirkalnikom F1 pod newyorškimi stolpnicami:

Večer prej so razsvetlili Empire State Building. Novi emoji dirkalnika formule 1 za whatsapp je zdaj v podobi Mercedesove srebrne puščice:

Wolff o sestanku z Verstappnom: Ljudje si izmišljujejo

Toto Wolff Foto: Reuters V New Yorku je Hamilton skupaj s svojim šefom in solastnikom Mercedesove ekipe Totom Wolffom. Ta ima letos veliko dela. Dirkalnik še tretje leto zapored ni konkurenčen, obenem po sezoni Hamilton odhaja k Ferrariju in Wolff mora najti pravo zamenjavo zanj. V preteklih tednih je govoril celo o Maxu Verstappnu, ki pa ima še veljavno pogodbo z Red Bullom do konca leta 2028. Na to temo je moral Wolff odgovarjati pod newyorškimi nebotičniki. V nemških medijih so zdaj celo pisali, da se bo ta konec tedna v Miamiju sestal z Josom Verstappnom in Maxovim agentom Raymondom Vermeulenom ter da bosta zraven tudi Jim Ratcliffe in Ola Kakkenius iz Ineosa oziroma Mercedes Benza, ki sta preostala dva solastnika ekipe. "Ne, to so vse govorice. Ljudje si izmišljujejo sestanke. To so stvari, ki bi se morale dogajati za zaprtimi vrati."

"Za zdaj motivacije ni izgubil"

Lewis Hamilton Foto: Reuters Hamilton kljub dogovoru s Ferrarijem in z dirkalnikom, ki ni konkurenčen za zmage, ostaja motiviran za delo v svoji zadnji sezoni pri Mercedesu, poudarja Wolff. V Miami bodo osemkratni konstruktorski prvaki prišli z novimi posodobitvami na dirkalniku. "Dirkači menjajo ekipe. To je naše najdaljše sodelovanje z dirkačem, že več kot 12 let. Za zdaj motivacije ni izgubil. Še naprej uživamo, ko delamo skupaj, razvijamo dirkalnik. Ne razmišljamo, kaj bo naslednje leto. Vse gre po starih tirnicah."

Wolff se je soočil s še enim vročim vprašanjem: inženir Adrian Newey očitno zapušča Red Bull. "Adrian je ikona med inženirji formule 1. Ima izjemne dosežke. Veliko ljudi se sprašuje, kaj bo storil, ali bo zapustil Red Bull ali ne. Sam dogajanje spremlja tako kot navijači." Mercedes očitno v boj za njegove usluge ne vstopa.