Audi izbral svojega prvega dirkača za ekipo F1

Audi uradno v formulo 1 prihaja leta 2026. Foto: Guliverimage Ob več kot polovici prostih sedežev za naslednjo sezono formule 1 ni čudno, da je na dirkaški tržnici zanimivo že spomladi. Pa še nov akter prihaja v kraljico avtomotošporta – nemški Audi. Ta je že prevzel stoodstotni delež ekipe Sauber, a bo pod tem imenom in izdatnim finančnim vložkom začel nastopati leta 2026. In zdaj že ima svojega prvega dirkača. To je pričakovano Nemec Nico Hülkenberg. Izkušeni 36-letnik je v formuli 1 odpeljal že več kot 200 dirk, a stopničk in zmage še nima. Kariero med elito je leta 2010 začel pri Williamsu, nato pa dirkal še za Force Indio, Sauber, Renault, Aston Martin in zadnji dve sezoni za Haas. Ta petek je kar sam prek družbenih omrežij oznanil, da se je dogovoril z Audijem in bo za to ekipo dirkal že v prihodnji sezoni, ko se bo še imenovala Stake Kick Sauber.

I am thrilled and honoured to return to Stake F1 Team KICK Sauber in 2025 and to represent the global German car manufacturer and technology pioneer AUDI on its way into Formula 1 in the future. It‘s a big project with high ambitions and a huge challenge, a challenge that I am… pic.twitter.com/Gfrdk4NkCx — Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) April 26, 2024

"Navdušen in počaščen sem, da se leta 2025 vračam v Sauber in da bom predstavljal nemškega proizvajalca avtomobilov in tehnološkega pionirja Audi pri vstopu v formulo 1. Gre za velik projekt z visokimi ambicijami in obenem velik izziv, izziv, ki se ga že veselim," je zapisal Hülkenberg. Za zaupanje se je zahvalil Andreasu Seidlu, ki vodi transformacijo Sauberja v Audi. Seidla Hülkenberg že pozna, saj sta pred leti sodelovala pri Porschejevi ekipi za vztrajnostno prvenstvo in tudi osvojila 24 ur Le Mansa. Za priložnost v zadnjih dveh letih pa se je zahvalil Genu Haasu in nekdanjemu šefu Haasove ekipe Güntherju Steinerju. "Naredil bom vse, kar bom lahko, da bomo zadnjih 19 dirk čim uspešnejši."

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in ?

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in ?

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in ?

Alpine: ? in ?

Williams: Alex Albon in ?

RB: ? in ?

Haas: ? in ?

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in ?

Kdo bo drugi Audijev dirkač, še ni jasno, saj ponudbo še tehta Španec Carlos Sainz. Bila naj bi zelo bogata, saj je pred dnevi Red Bullov svetovalec Helmut Marko dejal, da ji Red Bull ne more konkurirati. A Sainz si želi zmagovalni dirkalnik, kar pa Sauber naslednje leto zagotovo še ne bo, vprašanje pa tudi, ali bo to Audi kar takoj leta 2026. Na prvih petih dirkah te sezone Sauber ni osvojil niti točke. Vseeno pa se zdi, da Audi na trenutna dirkača Sauberja Valtterija Bottasa in Guanjuja Džova ne računa. Bottas, z Mercedesom že zmagovalec desetih dirk, se je sicer nadejal, da bo on prvi Audijev dirkač.

V Haasovi ekipi naj bi Hülkenberga v prihodnji sezoni zamenjal 18-letni britanski up Oliver Bearman, torej član Ferrarijeve akademije, ki je navdušil, ko je v Savdski Arabiji zamenjal Carlosa Sainza (slepič) in na debiju v formuli 1 osvojil sedmo mesto.