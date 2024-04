Verstappen nedotakljiv, Norris čaka naprej, Alonso mojstrsko

Max Verstappen je dosegel svojo 58. zmago v formuli 1. Foto: Reuters Na dirkališču, kjer je Red Bull Racing pred 15 leti osvojil svojo prvo zmago v formuli 1, je zdaj že 117. Pridirkal jim jo je Max Verstappen, kar je njegova že četrta zmaga v letošnjem prvenstvu. Mejnik so dosegli že v soboto, ko je Nizozemec pridirkal njihov stoti najboljši štartni položaj. Prvi je bil prav tako na veliki nagradi Kitajske v Šanghaju. Na dirki se je sicer veliko dogajalo, a prav nič ni ogrozilo zmage trikratnega svetovnega prvaka. Zdaj je že pri 58 zmagah v svoji karieri in slavil je še na 30. različni progi. Njegov četrti zaporedni naslov prvaka se zdi na dlani. Pa nismo še niti na četrtini sezone!

Max Verstappen je prvič dobil VN Kitajske, kar je njegova zmaga na 30. različnem prizorišču. Foto: Reuters

Charles Leclerc je moral priznati premoč Sergiu Perezu. Foto: Reuters Še petnajstič se je na zmagovalni balkon pripeljal Lando Norris (McLaren), a ostaja brez svoje prve zmage. Novo razočaranje pa Sergio Perez (Red Bull), ki je kljub šampionskemu dirkalniku ostal deset sekund za mladim Britancem. Charles Leclerc in Carlos Sainz (Ferrari) sta na dirki pridobila po dve mesti, a Norrisu in Perezu nista bila niti malo nevarna. Poskusili so z načrtom D (en sam postanek), a ko je varnostni avto dvakrat zapeljal na stezo, ta taktika ni več veliko štela.

VN Kitajske, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +13,7

3. Sergio Perez (Red Bull) +19,1

4. Charles Leclerc (Ferrari) +23,6

5. Carlos Sainz (Ferrari) +33,9

6. George Russell (Mercedes) +38,7

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +43,4

8. Oscar Piastri (McLaren) +56,2

9. Lewis Hamilton (Mercedes) +57,9

10. Nico Hülkenberg (Haas) +80,4

11. Esteban Ocon (Alpine) +62,8

12. Alex Albon (Williams) +65,5

13. Pierre Gasly (Alpine) +69,2

14. Guanju Džov (Sauber) +71,6

15. Lance Stroll (Aston Martin) +82,7

16. Kevin Magnussen (Haas) +87,5

17. Logan Sargeant (Williams) +95,1

Odstop: Daniel Ricciarod (RB), Juki Cunoda (RB), Valtteri Bottas (Sauber)



Skupni seštevek (5/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 110 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 85

3. Charles Leclerc (Ferrari) 76

4. Carlos Sainz (Ferrari) 69

5. Lando Norris (McLaren) 58

6. Oscar Piastri (McLaren) 38

7. George Russell (Mercedes) 33

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 31

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 19

10. Lance Stroll (Aston Martin) 9



1. Red Bull Honda 195 točk

2. Ferrari 151

3. McLaren Mercedes 96

4. Mercedes 52

5. Aston Martin Mercedes 40

6. RB Honda 7

Alonso mojstrsko že skozi prvi zavoj

Fernando Alonso je končal na sedmem mestu. Foto: Reuters Za največ zanimivih trenutkov na dirki pa je poskrbel stari maček Fernando Alonso (Aston Martin), ki je pokazal, da je kljub le dvema naslovoma prvaka in brez zmage že 11 let (32 zmag) eden najboljših vseh časov. Prvi zavoj je odpeljal mojstrsko po zunanji liniji in prehitel Pereza za drugo mesto. Nato so se pnevmatike na njegovem dirkalniku prehitro obrabljale, izgubljal je mesta in moral celo na tri postanke. A bil zato v zadnjih krogih super hiter. Prehitel je kar pet dirkačev in končal na sedmem mestu. Dobil je še dodatno točko za najhitrejši krog na dirki, kar Verstappnu gotovo ni bilo všeč. Še nekaj let nazaj pa je šampionski Mercedes vendarle nekaj izvlekel iz še ene slabe dirke. George Russell je osvojil šesto mesto, Lewis Hamilton pa se je z 18. štartnega pripeljal do dveh točk za deveto mesto.

Naslednja dirka bo čez dva tedna v Miamiju.

Kako se je razpletala VN Kitajske



CILJ! Verstappen in njegov Red Bull sta enostavno nedotakljiva. Njegova 58. zmaga, 117. za ekipo. Piastri še petnajstič na stopničkah, a še naprej brez zmage. Leclerc tretji, Alonso na koncu sedmi.



Zadnji krog.



Še 4 krogi: 1. Verstappen, 2. Norris +11,8, 3. Perez +16,8, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Hülkenberg.



Še šest krogov: Noro, kaj dela Alonso, ki je že mimo Piastrija na sedmem mestu. Russell pa ima zdaj več kot deset sekund prednosti.



Še 7 krogov: V zadnjem zavoju Alonso široko prek robnika, a se je mojstrsko ujel. Le nekaj zavojev pozneje pa prehiteva še Hamiltona.



Še 8 krogov: Alonso prehiteva tudi Hülkenberga, tudi Hamilton in Piastri nista daleč.



Še 9 krogov: Alonso z najhitrejšim krogom, dve sekundi na krog hitrejši od najboljših. Prehiteva Ocona in je že deseti.



Še 10 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +8,7, 3. Perez +13,2, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Russell, 7. Piastri, 8. Hamilton, 9. Hülkenberg, 10. Ocon, 11. Alonso.



Še 12 krogov: Še en postanek za Alonsa, ki je bil na rdečih gumah, zdaj na rumene. Za točke bo moral zdaj prehitevati. Ostali ne bodo več menjali.



Še 13 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +8,2, 3. Perez +12,0, 4. Leclerc, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Russell, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Hülkenberg.



Še 17 krogov: Perez vendarle prehiteva Leclerca za tretje mesto.



Še 20 krogov: Verstappen varno vodi. Norris je naredil razliko od Leclerca, tega zdaj ogroža Perez, a še brez pravega napada.



Še 23 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Perez, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Russell, 8. Piastri, 9. Hülkenberg, 10. Hamilton.



32. krog: Leteči štart. Verstappen ostaja prvi, Norris, Leclerc in Perez pa zdaj v boj za stopničke. Hamilton se je prebil na deseto mesto.



29. krog (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Perez, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Russell, 8. Piastri, 9. Ricciardo, 10. Hülkenberg, 11. Hamilton.



27. krog: Leteči štart. Brez sprememb na prvih mestih. Zadaj pa je v gneči Stroll trčil v Ricciarda, zadela sta tudi Cunoda in Magnussen. Znova varnostni avto.



26. krog (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Perez, 5. Piastri, 6. Sainz, 7. Alonso, 8. Russell, 9. Ricciardo, 10. Stroll ... 14. Hamilton.



24. krog (varnostni avto): Ker ne morejo umakniti Bottasovega dirkalnika, zdaj varnostni avto. Oba Red Bulla še enkrat v bokse. Zastonj postanek zanju. V bokse še Alonso in Russell, ki pa bosta precej izgubila.



23. krog: Kot zadnji na prvo menjavo gum še Norris. Vrača se pred Alonsa.



22. krog: Virtualni varnostni avto, ker je Bottas z okvaro pogonskega sklopa obstal na stezi. Leclerc je to izkoristil za menjavo gum. Vrnil se je za Alonsa.



22. krog: 1. Verstappen, 2. Norris* +8,3, 3. Leclerc*, 4. Perez, 5. Alonso, 6. Russell, 7. Piastri, 8. Stroll, 9. Sainz, 10. Hülkenberg (* brez prvega postanka).



20. krog: Verstappen še mimo Norrisa, vodi pred dirkačema, ki še nista bila v boksih.



18. krog: Po Piastriju na postanek še Sainz. Norris in Leclerc vztrajata na stezi. Pri Monačanu razmišljajo o načrtu D. En sam postanek?



16. krog: Verstappen z najhitrejšim krogom. Prehitel je Leclerca, ki sploh še ni bil v boksih. Premoč Red Bulla je na tej stezi še večja.



15. krog: 1. Norris*, 2. Leclerc*, 3. Verstappen, 4. Piastri*, 5. Sainz*, 6. Perez, 7. Alonso, 8. Russell (* brez prvega postanka).



14. krog: Oba Red Bulla s prvih dveh mest en za drugim v bokse.



13. krog: 1. Verstappen, 2. Perez +10,0, 3. Norris +13,0, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Sainz.



12. krog: Leclerc je prehitel še Piastrija. Alonso in Russell v bokse po bele gume.



11. krog: 1. Verstappen, 2. Perez +8,3, 3. Norris +11,1, 4. Alonso, 5. Piastri, 6. Leclerc, 7. Russell, 8. Sainz.



10. krog: Hamilton s 17. mesta z rdečimi gumami že na prvo menjavo v bokse. Russell medtem s težavo za sabo zadržuje Sainza.



9. krog: Če ni zanimivo v boju za zmago, pa je toliko bolj za Red Bulloma! Leclerc v prvem zavoju po zunanji strani mimo Russlla. Lepo prehitevanje.



8. krog: Norris je prehitel Alonsa, ki je dirkal že več kot sekundo na krog počasneje od vodilnega Verstappna. Za njim sta devet sekund!



7. krog: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Norris, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Leclerc, 8. Sainz, 9. Stroll, 10. Hülkenberg ... 17. Hamilton.



5. krog: Perez je prehitel Alonsa. Dirkačema McLarna javljajo, da bo Alonso obrabil svoje gume. Za veterana bo kmalu konec veselja.



4. krog: Verstappen ima že štiri sekunde prednosti pred Alonsom, ki pa zdaj za sabo zadržuje Pereza. Hamilton kljub hitrejšim rdečim gumam ostaja na začelju.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Alonso, 3. Perez, 4. Norris, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Leclerc, 8. Sainz, 9. Hülkenberg, 10. Stroll ... 18. Hamilton.



Štart: Izvrsten štart Alonsa! Po zunanji strani v prvem zavoju mimo Pereza, še tik za Verstappnom je. Russell pa mimo obeh Ferrarijev.



Krog za ogrevanje.



10 min do štarta: Prvič ima Kitajska na štartu domače dirke tudi svojega dirkača, to je Guanju Džov v Sauberju. V prejšnjih dveh letih dirke v Šanghaju ni bilo.



Štartna vrsta (56 krogov): 1. Verstappen, 2. Perez, 3 Alonso, 4. Norris, 5. Piastri, 6. Leclerc, 7. Sainz, 8. Russell, 9. Hülkenberg, 10. Bottas ... 19. Hamilton.



20 min do štarta: Vse kaže na dirko v suhih razmerah. Pričakujemo dvojno zmago Red Bulla in se sprašujemo, koliko mest lahko pridobita Ferrarija. Težka naloga z 18. mesta čaka Hamiltona. Tribune so polne, več kot sto tisoč ljudi.

Pred štartom: Verstappen po poti Häkkinena

Max Verstappen je v Šanghaju dobil šprint, kvalifikacije, zdaj želi še dirko. To bi bila njegova 58. v formuli 1. Foto: Reuters Sobota je bila na veliki nagradi Kitajske povsem v znamenju Maxa Verstappna in njegovega Red Bulla. Najprej je dobil šprintersko dirko, nato še kvalifikacije tri desetinke pred Sergiom Perezom. To je jubilejni stoti "pole position" za Red Bull in to prav na dirkališču, kjer so leta 2009 osvojili prvega. Največ jih je dosegel Sebastian Vettel (44), sledijo pa mu Verstappen s 37, Mark Webber s 13 in Perez ter Daniel Ricciardo s po tremi. Zanimivo: Nizozemec je bil bolj vesel zmage na kvalifikacijah kot na šprintu, Mehičan pa je dejal, da verjame, da lahko na nedeljski dirki ekipnemu tekmecu konkurira za zmago.

Štartna mesta za nedeljsko VN Kitajske:

A reminder of the grid 👀



One change, Logan Sargeant will start from the pit lane#F1 #ChineseGP https://t.co/Un8nacSayF — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Fernando Alonso je v boljšem izhodišču kot Ferrarija. Foto: Reuters Težko je napovedati, kdo bo njun izzivalec. Če sploh kdo. Fernando Alonso (Aston Martin) je na tretjem štartnem mestu, tako visoko v Šanghaju ni bil od leta 2013. A na dirki se na njegovem dirkalniku pnevmatike zelo hitro obrabljajo in bo tako zadovoljen že s točkami. Zato gre več možnosti pripisati ekipi McLaren in predvsem Ferrariju. Šesto in sedmo mesto za Charlesa Leclerca in Carlosa Sainza je bilo razočaranje za ponos Italije, a naj bi imeli dirkalnik nastavljen za dirko. In letos je poskočni konjič veliko prijaznejši do pnevmatik, kot je bil lani.