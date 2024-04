Najprej žarek upanja za Hamiltona, zdaj nova katastrofa

Na nedeljski dirki formule 1 v Šanghaju očitno ne bo prvi izzivalec svetovnega prvaka Maxa Verstappna ekipa Ferrari. Charles Leclerc in Carlos Sainz sta bila na kvalifikacijah šele šesti in sedmi. V prvi vrsti bosta oba dirkača ekipe Red Bull, tudi Sergio Perez. Fernando Alonso (Aston Martin) je bil tretji, pred obema voznikoma McLaren. Štart nedeljske dirke, pete v letošnji sezoni, bo od 9. uri po srednjeevropskem času.

McLaren bi utegnil biti druga najhitrejša ekipa v Šanghaju. Foto: Reuters Trikratni svetovni prvak Max Verstappen je s časom 1:33,660 ekipi Red Bull na dirkališču v Šanghaju pridirkal jubilejni stoti najboljši štartni položaj. Prvega so dosegli pred 15 leti prav na tem prizorišču. Takrat so dosegli tudi svojo prvo zmago (več o zgodovini VN Kitajske v nedeljo zjutraj preberite v Sportalovi rubriki Skok v športno preteklost), zdaj spremljamo njihovo že drugo ero premoči. Ta konec tedna lahko Verstappen in Sergio Perez, ki je bil na kvalifikacijah s tremi desetinkami zaostanka drugi, ekipi pridirkata že 117. zmago in četrto dvojno letos.

Drugače od pričakovanj prvi izzivalec Red Bulla vsaj za zdaj na veliki nagradi Kitajske ni Ferrari. Charles Leclerc in Carlos Sainz sta na šestem in sedmem mestu zaostala kar šest desetink. Hitrejši na en krog je McLarnov dirkalnik, Lando Norris je bil četrti, Oscar Piastri pa peti. Kot vedno pa čudeže s svojim dirkalnikom dela Fernando Alonso (Aston Martin). Veteran je odpeljal tretji čas kvalifikacij, a kot je pokazala šprinterska dirka, pnevmatike na njegovem dirkalniku zelo hitro odpovejo. Brez pravih možnosti pa se v Šanghaju zdi Mercedesova ekipa, George Russell bo na osmem štartnem mestu.

VN Kitajske, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:33,660

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,322

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,488

4. Lando Norris (McLaren) +0,505

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,613

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,629

7. Carlos Sainz (Ferrari) +0,637

8. George Russell (Mercedes) +0,773

9. Nico Hülkenberg (Haas) +0,944

10. Valtteri Bottas (Sauber) +1,005



11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (RB)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Alex Albon (Williams)

15. Pierre Gasly (Alpine)



16. Guanju Džov (Sauber)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Juki Cunoda (RB)

20. Logan Sargeant (Williams)

Najprej žarek upanja za Hamiltona, zdaj nova katastrofa

Lewis Hamilton je bil na dopoldanskem šprintu drugi, na popoldanskih kvalifikacijah pa samo 18. Foto: Reuters

Neverjetno majhne razlike so v prvem delu kvalifikacij dale povsem premešan vrstni red. Peterica, ki je izpadla iz nadaljevanja, je bila iz petih različnih ekip. Med njimi je tudi domačin Guanju Džov (Sauber), ki pa je za najhitrejšim Verstappnom zaostal samo dobrih sedem desetink. Bil je 16. Še slabši je bil šestkratni zmagovalec Šanghaja Lewis Hamilton (Mercedes), ki je v zadnjem hitrem krogu naredil eno napako na zaviranju in si z osmimi desetinkami zaostanka pridirkal samo 18. štartno mesto. Na šprinterski dirki je bil v soboto dopoldne drugi na štartu in tudi drugi v cilju. Po žarku upanja za sedemkratnega prvaka torej zdaj novo razočaranje, prava mala katastrofa. Malo je manjkalo in že v prvem delu bi kvalifikacije končal tudi Perez, ki je odpeljal samo 15. najhitrejši krog.

Carlos Sainz je v vrtenju v zadnjem zavoju ostal samo brez prednjega krilca in je kvalifikacije lahko nadaljeval. Foto: Reuters Manj presenečenj v drugem delu kvalifikacij sta sicer s prebojem med deseterico dobro delo opravila Nico Hüllkenberg (Haas) in Valtteri Bottas (Sauber). Najhitrejši pa je bil znova Verstappen oziroma oba Red Bullova dirkača, Perez je bil drugi. Drame pa v tem delu vseeno ni manjkalo, saj je bila izobešena tudi rdeča zastava. V svojem prvem hitrem poizkusu je bil v zadnjem zavoju preširok Carlos Sainz (Ferrari). Na pesku ga je zaneslo, zavrtelo na štartno-ciljno ravnino in priletel je v oglasne panoje. Poškodovano je bilo le prednje krilce na Ferrariju in po prekinitvi je Madridčan kvalifikacije lahko nadaljeval. S tretjim časom se je tudi prebil v finale deseterice.

Štart pete dirke sezone bo v nedeljo ob 9. uri po srednjeevropskem času. To bo 17. velika nagrada v Šanghaju, prva po petih letih.