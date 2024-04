Zabavne dežne kvalifikacije, prva vrsta pa za dva Britanca

Že dolgo se ob ogledu kvalifikacij formule 1 nismo tako zabavali. V zadnjem delu je vse bolj deževalo, dirkali pa so z vmesnimi (intermediate) dežnimi gumami. Veliko dirkanje in veliko drsenja skozi zavoje. Šlo je samo za kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko. Dobil jih je Lando Norris (McLaren), ki je bil dobro sekundo hitrejši od dveh starih mačkov, Lewisa Hamiltona (Mercedes) in Fernanda Alonsa (Aston Martin).

Max Verstappen bo na šprintu v drugi vrsti. Foto: Reuters Kaplje dežja, z bitumenom obnovljen asfalt in en sam prosti trening. Izzivov ob vrnitvi v Šanghaj po petih letih za dirkače formule 1 ni manjkalo. Ob majhnih razlikah je imel na kvalifikacijah za šprint največ težav George Russell (Mercedes). Komaj se je prebil iz tretjega v drugi del, a nato v tem obstal na 11. mestu. Zadnji, odločilni del boja za štartna mesta za sobotno stokilometrsko dirko pa je potekal v vse močnejšem dežju. Vozili so z vmesnimi pnevmatikami (intermediate), kar pa je bilo na meji.

Lewis Hamilton je dokazal, da še zna. Foto: Reuters Charles Leclerc (Ferrari) je bil prvi, ki se je zavrtel in z veliko sreče izognil trčenju v zaščitne gume. Drsenj skozi zavoje, lovljenja dirkalnikov in prekoračitev mej proge tako ni manjkalo. Maxu Verstappnu (Red Bull) so izbrisali kar dva kroga, enega tudi Landu Norrisu (McLaren). A mladi Britanec je na koncu odpeljal najhitrejši čas in bo na šprintu na prvem štartnem mestu, ob njem pa precej bolj izkušeni rojak Lewis Hamilton (Mercedes). Še en veteran je pokazal, kako dober je v težkih razmerah, Fernando Alonso (Aston Martin) na tretjem mestu. Verstappen je bil na koncu četrti, Carlos Sainz (Ferrari) pa peti, kar je pomenilo na prvih petih mestih dirkači petih različnih ekip.

Inters bolted on across the board but no one can find any grip, including Leclerc and Verstappen! 😵#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/Zameisw0lS — Formula 1 (@F1) April 19, 2024

VN Kitajske, kvalifikacije za šprint:



1. Lando Norris (McLaren) 1:57,940

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,261

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,975

4. Max Verstappen (Red Bull) +2,088

5. Carlos Sainz (Ferrari) +2,274

6. Sergio Perez (Red Bull) +2,435

7. Charles Leclerc (Ferrari) +2,626

8. Oscar Piastri (McLaren) +3,050

9. Valtteri Bottas (Sauber) +3,104

10. Guanju Džov (Sauber) +5,597



11. George Russell (Mercedes)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Nico Hülkenberg (Haas)

14. Daniel Ricciardo (RB)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Alex Albon (Williams)

19. Juki Cunoda (RB)

20. Logan Sargeant (Williams)

Skrivalnice na edinem treningu, hitri med najslabšimi

Ne zgodi se prav pogosto, da bi bil na treningu najhitrejši Lance Stroll z Aston Martinom. Foto: Reuters

Carlos Sainz Foto: Reuters Aston Martin je na peto veliko nagrado sezone prišel s precej posodobitvami na svojem dirkalniku. Ta se res zdi hitrejši, a vseeno je treba rezultate prostega treninga jemati s precej rezerve. Ker je bil ta zaradi šprinterskega formata tega konca tedna edini trening, vsi na njem niso dirkali z malo goriva, torej preizkušali dirkalnik za kvalifikacije. In morda je zato Lance Stroll trening dobil, med najboljšimi osmimi pa so bili tudi Esteban Ocon (Alpine) in oba dirkača ekipe Haas, ki so bili med najpočasnejšimi na uvodnih štirih dirkah. Še več: Fernando Alonso je bil v drugem Aston Martinu predzadnji. Najhitrejši Stroll je bil tri desetinke hitrejši od Oscarja Piastrija (McLaren), še nekaj tisočink več pa sta zaostala Max Verstappen in Sergio Perez (oba Red Bull). Zadnja ostajata prva favorita VN Kitajske, najbolj konkurenčna pa naj bi jima bila Charles Leclerc in Carlos Sainz (oba Ferrari), ki sta bila na treningu šele 13. in 14. Velika uganka je Mercedes, ki se je na treningu skrival.

VN Kitajske, prosti trening:



1. Lance Stroll (Aston Martin) 1:36,302

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,327

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,358

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,388

5. Nico Hülkenberg (Haas) +0,799

6. Kevin Magnussen (Haas) +0,816

7. Esteban Ocon (Alpine) +0,911

8. Alex Albon (Williams) +0,927

9. Daniel Ricciardo (RB) +0,946

10. Valtteri Bottas (Sauber) +1,228

11. Guanju Džov (Sauber) +1,324

12. Juki Cunoda (RB) +1,704

13. Charles Leclerc (Ferrari) +1,788

14. Carlos Sainz (Ferrari) +1,982

15. Logan Sargeant (Williams) +1,984

16. Lando Norris (McLaren) +2,328

17. George Russell (Mercedes) +2,504

18. Lewis Hamilton (Mercedes) +2,537

19. Fernando Alonso (Aston Martin) +2,634

20. Pierre Gasly (Alpine) +2,974

Tako na treningu kot na kvalifikacijah pa se je zgodilo še nekaj zelo nenavadnega – dvakrat se je vžgala trava ob stezi. Da so jo pogasili, so za krajši čas morali prekiniti dirkanje po stezi.

Dogajanje v Šanghaju se bo nadaljevalo v soboto, ko znova obstaja možnost dežja. Ob petih zjutraj po srednjeevropskem času času bo najprej šprinterska dirka, ob 9.00 nato kvalifikacije za glavno nedeljsko dirko.