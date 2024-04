Nenavadno presenečenje za dirkače v Šanghaju

S šestimi zmagami je v Šanghaju najuspešnejši Lewis Hamilton. Foto: Guliverimage Karavana formule 1 se je po petih letih, prvič po pandemiji koronavirusa, vrnila na Kitajsko. Šanghaj kraljico avtomotošporta gosti od leta 2004. Tu je s šestimi zmagami najuspešnejši Lewis Hamilton. Dve je dosegel z McLarnom, dve pa z Mercedesom. Aktualni prvak Max Verstappen je bil na veliki nagradi Kitajske najboljši leta 2017, ko je z Red Bullom pridirkal do tretjega mesta. Njegova ekipa ima na tej progi pravzaprav samo dve zmagi (Daniel Ricciardo leta 2018 in Sebastian Vettel iz leta 2009). Gre za dirkališče z dolgimi ravninami in dolgimi zavoji. Start je vselej zanimiv, saj se prvi zavoj v desno obrne skoraj za 360 stopinj, nato sledi oster zavoj v levo. Tretji sektor se začne s še enim dolgim zavojem, tokrat v desno, ki mu sledi kilometrska ravnina, na koncu katere je najboljše mesto za prehitevanje. Sledi namreč oster 180-stopinjski zavoj v desno. Dirkači tu prehitevajo tudi s križanjem linij, torej z boljšim pospeševanjem do zadnjega zavoja v levo. Še posebej velika je obremenitev na prednjo levo pnevmatiko.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Kitajske:



2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Daniel Ricciardo (Red Bull)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Nico Rosberg (Mercedes)

2015 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2014 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Dva izziva: en trening in črni asfalt

Še zadnje priprave na startno-ciljni ravnini. Foto: Guliverimage Prav obraba pnevmatik je pred začetkom petega letošnjega dirkaškega konca tedna največji strah dirkačev. Razloga sta dva, in sicer sprinterski format velike nagrade ter nenavadno črn asfalt. Prvič letos je namreč na sporedu tudi krajša sobotna stokilometrska dirka in posledično en sam prosti trening. Skupno bo sprintov tako kot lani šest, je pa letos časovnica nekoliko spremenjena. V petek je na sporedu edini trening, nato sledijo kvalifikacije za sprint. V soboto bo najprej sprinterska dirka, nato pa še kvalifikacije za glavno dirko, ki je po starem v nedeljo, in sicer v dolžini 305 kilometrov. Dobro si poglejte spodnjo časovnico dogajanja Šanghaju, da česa ne zamudite. Pestro bo! Tudi zaradi asfalta, dirkači so ob četrtkovem sprehodu po progi kar nekoliko debelo gledali. Obvestila, da bi stezo preplastili z novim asfaltom, ekipe niso dobile, je pa ta zdaj na posameznih delih, nekako v pasovih, povsem črn.

Spored VN Kitajske:



Petek, 18. april:

5.30 – trening

9.30 – kvalifikacije za sprint



Sobota, 19. april:

5.00 – sprint

9.00 – kvalifikacije



Nedelja, 20. april:

9.00 – dirka

"Videti je, da so ga prebarvali in ne preplastili"

"Videti je, kot bi prepleskali progo ali kaj takega. Nekaj so morali narediti s površino," se je čudil Ricciardo (RB). "Ne vem, kako se bo podlaga spreminjala in ali bo povsod enaka ali kje zelo spolzka. A zato bi se lahko pnevmatike obnašale zelo različno." Verstappen je dodal, da je nazadnje kaj takega videl v časih, ko je nastopal še v kartingu. Takrat so skušali star asfalt prebarvati, da bi izboljšali njegov oprijem. "Videti je, da so ga prebarvali in ne preplastili." Ne Fia ne ekipe ne razumejo, kaj so naredili z asfaltom, pa je poudaril Carlos Sainz (Ferrari). Spraševal se je, ali so ga zakrpali in premazali z bitumenom.

🚨 CARS ON TRACK IN SHANGHAI! 🚨



The @MercedesAMG Safety and Medical Cars light up Shanghai International Circuit for the first time in five years. It's good to be back ❤️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/iIwnmHJfiH — Formula 1 (@F1) April 18, 2024

In prav to se je tudi zgodilo. V ZDA in Aziji ceste pogosto premažejo s tekočim bitumenom, s čimer odstranijo prah, izboljšajo odtok vode in asfalt zaščitijo pred razpadanjem. Na dirkališču v Šanghaju naj bi to naredili že lani, asfalt pa je zdaj tako marogast, ker so premaz z drugimi dirkami na idealni liniji ponekod že obrabili. Posledično bo oprijem po stezi ta konec tedna res različen od zavoja do zavoja. Turčija iz leta 2020 naj se sicer ne bi ponovila, takrat je bil asfalt povsem nov, oprijem pa skoraj ničen.

Skupni seštevek pred VN Kitajske (4/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 77 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 64

3. Charles Leclerc (Ferrari) 59

4. Carlos Sainz (Ferrari) 55

5. Lando Norris (McLaren) 37

6. Oscar Piastri (McLaren) 32

7. George Russell (Mercedes) 24

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 24

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 10

10. Lance Stroll (Aston Martin) 9



1. Red Bull Honda 141 točk

2. Ferrari 120

3. McLaren Mercedes 69

4. Mercedes 34

5. Aston Martin Mercedes 33

6. RB Honda 7

Leclerc želi pokazati precej več

Charles Leclerc Foto: Reuters Pred peto dirko sezone ima vodilni na prvenstvu Verstappen 77 točk oziroma 13 točk prednosti pred Sergiem Perezom (Red Bull) in 18 pred Charlesom Leclercem (Ferrari). Četrti Sainz ima z eno izpuščeno dirko 55 točk. Glede na tri dvojne zmage Red Bullove ekipe njihova prednost ni tako velika niti v konstruktorskem seštevku, potem ko je Verstappen v Avstraliji odstopil, Sainz pa tam zmagal. Dirkač, ki si želi v Šanghaju pokazati precej več kot na prvih dirkah, je Leclerc. Bil je drugi, tretji in dvakrat četrti. Na svojo šesto zmago v formuli 1 čaka že dve leti, pa naj bi bil v tem času prvi Verstappnov izzivalec. "Carlos je bil na zadnjih dveh dirkah enostavno boljši. Vse je na meni, predvsem v kvalifikacijah moram biti hitrejši. Težko sem odpeljal res hiter krog. Zelo tanka meja je med popolnim krogom in povsem ponesrečenim. Pnevmatike morajo imeti pravo delovno temperaturo," poudarja Monačan. Ob dirki se bodo točke delile še na sprintu (od osem do ena za prvih osem), tako da je priložnost prava, da pri Ferrariju ta konec tedna zmanjšajo zaostanek za Red Bullom.