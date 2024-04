Negotova prihodnost Renaulta v formuli 1

Pred 18 leti Renault proti Ferrariju Foto: Guliverimage Sicer so po uvodnih štirih dirkah prvenstva formule 1 še tri ekipe brez ene same točke, pa ni dvoma, kdo je največje razočaranje - Renaultova ekipa Alpine. Williams in Sauber, ki sta prav tako brez točke, sta dve majhni zasebni ekipi, Alpine pa je vendarle v lasti francoskega koncerna Renault. Obenem je ekipa iz Enstona v preteklosti že osvajala zmage (v 90. letih pod imenom Benetton), pred dvema desetletjema pa je s Fernandom Alonsom tudi dve dirkaški lovoriki. V sezoni 2022 so v konstruktorskem seštevku osvojili četrto mesto in lani februarja napovedali napad na najboljše tri ekipe Red Bull, Ferrari in Mercedes.

Fernando Alonso je z Renaultom končal večletno premoč Michaela Schumacherja in ekipe Ferrari. Foto: Guliverimage

Alpine se sesuva kot hišica iz vžigalic

Esteban Ocon se komaj prebije v drugi del kvalifikacij. Foto: Guliverimage A rezultatov ni bilo, lani so končali na šestem mestu. V letu dni so odslovili številna uveljavljena imena (direktor Laurent Rossi, vodja ekipe Otmar Szafnauer, športni direktor Alan Permane, tehnični direktor Pat Fry), novi dirkalnik pa je še slabši, najslabši med vsemi. Esteban Ocon in Pierre Gasly sta bila vsak po enkrat na 13. mestu, ostali rezultati so samo še slabši. Že po prvi dirki v Bahrajnu so objavili, da sta se poslovila tehnični direktor Matt Harman in šef aerodinamike Dirk de Beer. Odšel je tudi nekdanji tehnični direktor Bob Bell, ki je za ekipo delal od 80. in bil v zadnjih letih v vlogi svetovalca. Postal je direktor ekipe Aston Martin.

Tako so vse glasnejše govorice, da ima koncern Renault dovolj, da je ekipa naprodaj. Četrtinski delež so sicer prodali že lani junija, ko je v ekipo vstopila skupina investitorjev (za 200 milijonov ameriških dolarjev) na čelu s filmskim igralcem Ryanom Reynoldsom, ki je s svojim vložkom prerodil valižanski nižjeligaški nogometni klub Wrexham. Pozneje se je skupini pridružilo še nekaj investitorjev iz sveta športa: Patrick Mahomes, Travis Kelce, Rory McIlroy, Anthony Joshua, Trent Alexander-Arnold in Juan Mata.

V Suzuki se je minuli konec tedna tako govorilo, da Renault prodaja ekipo, a pod pogojem, da novi lastnik uporablja Renaultove pogonske sklope vsaj še do sezone 2029. Nove hibridne turbo motorje, ki jih bodo v formuli 1 uporabljali od leta 2026 naprej, pač Renault že razvija in vložka noče kar vreči stran. V Alpinu oziroma Renaultu so se na govorice odzvali in jih zanikali. "Govorice in zgodbe, da je ekipa naprodaj, niso resnične. Ekipa niti slučajno ni naprodaj," se glasi njihovo zelo kratko sporočilo.

Ameriška motošportna ekipa Andretti, ki je dobila rdečo luč za vstop v formulo 1, medtem še naprej dela na vstopu na evropsko oziroma svetovno sceno. V Silverstonu so odprli svojo prvo evropsko tovarno. Če res ne dobijo možnosti vstopa v formulo 1 leta 2026, bodo pa nastopali vsaj v formuli 2 in formuli 3, v prvi vrsti z namenom vzgoje in promocije ameriških dirkačev, da bi jih bilo nekega dne vendarle več v formuli 1.