Zadnji dve dirki v Suzuki je dobil Max Verstappen. Foto: Guliverimage Prvenstvo formule 1 se nadaljuje z veliko nagrado Japonske, ki sta jo v zadnjih 15 letih največkrat osvojili ekipi Mercedes in Red Bull, vsaka po šestkrat. Ferrari, ki je pred dvema tednoma na VN Avstralije prišel do dvojne zmage, je na dirkališču v Suzuki nima že 20 let, vse od leta 2004, ko je tu šestič zmagal Michael Schumacher. Je bil pa pred petimi leti na prvem štartnem mestu s Ferrarijem Sebastian Vettel. Edina steza v formuli 1 v obliki osmice je dolga leta dirko gostila septembra ali oktobra, večkrat je odločila tudi svetovnega prvaka, letos pa je že v spomladanskem terminu kot četrta v sezoni. Kvalifikacije bodo v soboto ob osmi uri zjutraj po srednjeevropskem času, dirka v nedeljo uro prej.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Japonske:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Nico Rosberg (Mercedes)

Verstappen: Srečen sem, kjer sem

Max Verstappen ne bo zapustil ekipe Red Bull. Foto: Reuters Zadnji dve dirki v Suzuki je dobil aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki je pred desetimi leti prav na tej progi odpeljal svoj prvi trening v kraljici avtomotošporta. V Melbournu je prvič po dveh letih odstopil, na hitri stezi v Suzuki pa bi moral biti z Red Bullovim dirkalnikom znova konkurenčen za zmago, svojo tretjo v sezoni. "Nismo končali zadnje dirke, kar seveda ni idealno, ampak naš dirkalnik obožuje hitre ovinke, zato upam, da bomo ta konec tedna to dokazali." Trikratni svetovni prvak je na četrtkovi novinarski konferenci znova moral odgovarjati na vprašanja o svoji prihodnosti, potem ko je šef Mercedesove ekipe Toto Wolff pred dnevi dejal, da si ga želi v svoji ekipi. A jasno, šampionskega Red Bulla kljub nedavnim prepirom znotraj ekipe ne bo menjal za tudi letos nekonkurenčen Mercedesov dirkalnik. "Srečen sem, kjer sem. Z Red Bullom imam pogodbo do konca sezone 2028, potem pa moram premisliti, ali si sploh želim nadaljevati v tem športu. Zame je to najpomembnejše vprašanje in ne toliko, kje bom dirkal. O tem sploh ne želim razpravljati."

Spored VN Japonske:



Petek, 5. april:

4.30 – 1. trening

8.00 – 2. trening



Sobota, 6. april:

4.30 – 3. trening

8.00 – kvalifikacije



Nedelja, 7. april:

7.00 – dirka

Hamilton: Meni bi bilo všeč, če se Seb vrne

Sebastian Vettel je lani v Suzuki postavil čebelnjake. Foto: Guliverimage Mercedesov kokpit se bo po sezoni izpraznil, ker se je Lewis Hamilton odločil, da se po 12 letih preseli k Ferrariju. Je pa zdaj sedemkratni svetovni prvak javno povedal, koga si sam želi videti v srebrni puščici. Nikogar drugega kot enega svojih nekdanjih tekmecev Sebastiana Vettla. Ta je osvojil štiri naslove prvaka, dobil 53 dirk, po sezoni 2022 pa se je upokojil. Danes 36-letni Nemec se je nedavno preizkusil v dirkalniku za vzdržljivostne dirke. "Meni bi bilo všeč, če se Seb vrne. Mislim, da bi bil odlična izbira za ekipo, da bi dobila večkratnega svetovnega prvaka. Nekdo tak bi ekipo lahko popeljal naprej. Rad bi, da se vrne." Očitno pa ne gre samo za Hamiltonovo željo. Vettel sam je namreč razkril, da se je z Wolffom o tej temi že pogovarjal. Vrnitev v formulo 1 mu je zanimiva, pravi. "Ne vem. Mora se zgoditi še nekaj klicev in pogovor. Je pa Mercedes ena najboljših ekip na štartni vrsti."

Skupni seštevek pred VN Japonske (3/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 51 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 47

3. Sergio Perez (Red Bull) 46

4. Carlos Sainz (Ferrari) 40

5. Oscar Piastri (McLaren) 28

6. Lando Norris (McLaren) 27

7. George Russell (Mercedes) 18

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 16

9. Lance Stroll (Aston Martin) 9

10. Lewis Hamilton (Mercedes) 8



1. Red Bull Honda 97 točk

2. Ferrari 93

3. McLaren Mercedes 55

4. Aston Martin Mercedes 26

5. Mercedes 25

6. RB Honda 6

Sainz: Rad bi, da se situacija razjasni čim prej

Carlos Sainz želi čim prej dobiti novega delodajalca. Foto: Reuters Že kar nekoliko neučakan pri iskanju nove službe za sezono 2025 pa je zmagovalec zadnje dirke Carlos Sainz. Pri Ferrariju bo sedež izgubil. "Z nekaj ekipami se pogovarjam. To pač morava početi moj agent in jaz sam, sicer sem pa brez službe za naslednje leto. Bolj ali manj se pogovarjamo skoraj z vsemi," je dejal ob prihodu v Suzuko. "Nimam torej še nobene informacije. Lahko samo rečem, da je treba vse skupaj pospešiti. Rad bi, da se situacija razjasni čim prej." Ko je pred dvema tednoma v Avstraliji zmagal, le 16 dni po operaciji slepiča še ni bil stoodstoten. "Mislim, da sem zdaj fizično pripravljen. Ta teden sem veliko kolesaril. Po dirki sem še en teden ostal v Avstraliji in hodil v telovadnico. Ne dvigujem pa še uteži, kot sem jih prej. Se pa počutim spet jaz, stoodstoten."