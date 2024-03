"Življenje je včasih res noro. To je pravi vrtiljak." S temi besedami je Carlos Sainz opisal svoje zadnje tedne, ki jih je kronal z zmago na nedeljski dirki formule 1 v Melbournu. Sergio Perez pravi, da bi premagal Maxa Verstappna, tudi če ta ne bi odstopil. To se mu je zgodilo prvič po dveh letih. Cilja nista videla niti oba dirkača ekipe Mercedes, Toto Wolff je bil brutalno iskren: "Najraje bi se kresnil po nosu."

Sainz: To je pravi vrtiljak

Tretja zmaga za Carlosa Sainza Foto: Guliverimage Po VN Avstralije je bilo več razočaranih kot zadovoljnih. Nasmeh do ušes je imel Carlos Sainz (Rerrari), ki je le 16 dni po operaciji slepiča dosegel svojo tretjo zmago v formuli 1. Je edini, ki je v zadnjih enajstih mesecih premagal Maxa Verstappna (Red Bull). "Življenje je včasih res noro. Vemo, kaj se mi je zgodilo na začetku leta, nato stopničke v Bahrajnu, pa slepič in zdaj vrnitev z zmago. To je pravi vrtiljak, a mi je všeč. Sem zelo zadovoljen," je bil navdušen španski dirkač, ki je tik pred sezono izvedel, da bo po njej izgubil sedež v poskočnem konjiču. Ferrari je prvič po dveh letih dosegel dvojno zmago (Charles Leclerc je bil drugi) in prvo dvojno na dirkališču v Albert Parku po 20 letih (takrat Michael Schumacher in Rubens Barrichello). Na tej stezi ima ekipa iz Maranella deset zmag.

Pred 16 dnevi v bolnišnici, zdaj na zmagovalnem balkonu:

"Life is a rollercoaster"



What a difference 16 days makes for Carlos Sainz 🤯#F1 #AusGP pic.twitter.com/sQ0zmCwJZd — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

Norris: Korak proti Ferrariju in Red Bullu

McLarna na tretjem in četrtem mestu Foto: Guliverimage Zadovoljni so lahko samo še v McLarnu, Lando Norris je bil tretji, Oscar Piastri pa četrti. Čeprav je pri Angležu gotovo nekaj grenkega priokusa, saj so to njegove že 14. stopničke, je še naprej brez zmage. Norris je menil, da je imel celo nekaj boljši ritem od Leclerca. "Ta steza nam res nekoliko bolj ustreza in sva zato lahko dirkala na polno in našla nekaj dodatne hitrosti. To je nov korak proti Ferrariju in Red Bullu. Še vedno pa so korak ali dva pred nami, a zdaj je jasno, da se jim približujemo."

Perez: Nismo imeli prave hitrosti

Sergio Perez pravi, da je bil Ferrari v Melbournu za Red Bull prehiter. Foto: Guliverimage

Poraženca Melbourna pa sta tista, ki imata v zadnjem desetletju največ lovorik, pravzaprav vse – Red Bull in Mercedes. Max Verstappen je odstopil prvič po 43 dirkah. Šele drugič se je zgodilo, da sta z Lewisom Hamiltonom odstopila na isti dirki (v Monzi 2021 sta trčila). Zataknila in vžgala se mu je zadnja desna zavora. Sploh prvič po VN Avstralije 2022 se je Red Bullu zgodil odstop zaradi tehnične okvare. Petouvrščeni Sergio Perez pa je prepričan, da bi Sainz v vsakem primeru premagal njegovega ekipnega kolega. "Vsekakor. Mi nismo imeli prave hitrosti, celoten konec tedna nismo imeli prave hitrosti."

Wolff: Najraje bi se kresnil po nosu

Razočarani in pretreseni George Russell Foto: Guliverimage Že od prve dirke pa je nima Mercedes, avstralska dirka se je zanje končala z veliko ničlo. Prvič po 62 dirkah (Azerbajdžan 2021) se je zgodilo, da tako George Russell kot Hamilton nista osvojila niti točke. Sedemkratnemu prvaku je sredi dirke odpovedal pogonski sklop, njegov mlajši rojak pa je v predzadnjem krogu, ko se je s Fernandom Alonsom (Aston Martin) boril za šesto mesto, zletel s steze in se prevrnil na bok. "Tole težko prebavimo. Zelo težko. Lagal bi, če bi rekel, da sem pozitiven in optimističen. A moramo premagati negativne misli in situacijo obraniti na bolje. Ampak tole je bilo res brutalno," je bil iskren vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff. Njegove zelo slikovite besede povedo vse: "Najraje bi se kresnil po nosu." Hamilton je začetek te sezone celo označil za najslabšo v svoji karieri. "Ampak še vedno rad delam z ekipo. Seveda pa bi se rad boril za zmage in seveda kot prvi prišel v cilj dirke."

Nista trčila, a vseeno kazen Alonsu

Fernando Alonso je bil razočaran nad kaznijo. Foto: Reuters Največ besed pa je bilo po dirki namenjenih kazni Alonsu. Zaradi 20 sekund pribitka je veteran s šestega padel na osmo mesto. Zakaj je sploh dobil kazen, saj se z dirkačem Mercedesa v predzadnjem krogu sploh nista dotaknila? Podatki s telemetrije Alonsovega dirkalnika so pokazali, da je zaviral sto metrov prej kot v prejšnjih krogih, Russell se je tako za njim hipoma odzval z zaviranjem in ga je zato na hitrem odseku zaneslo s steze. Alonso je zanikal, da je to storil namerno, da bi Britanca zadržal za sabo: "Osredotočen sem bil na stvari pred sabo in ne za mano. Že 15 krogov sem imel nekaj težav z dirkalnikom, z baterijo in sem imel zato v zaključku dirke težave." Kazen ga je presenetila in razočarala.