Nepričakovan "pole" za prvaka, Sainz brez slepiča še hitrejši

Carlos Sainz je 15 dni po operaciji slepiča zelo hiter, a vprašanje, če bo lahko zdržal napore 58 krogov dolge dirke. Foto: Reuters Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je dosegel hat-trick prvih štartnih položajev v novi sezoni formule 1, po Sakhirju in Džedi še v Melbournu. Njegov zadnji hiter krog na kvalifikacijah v Albert Parku je bil res izjemen, spustil se je celo pod mejo minute in 16 sekund. Zelo zahteven krog na ulični stezi v parku sredi Melbourna je odpeljal v času 1:15,915. "Nepričakovano," je dejal v prvi izjavi. "Za nami je težak konec tedna. Z dirkalnikom se mučimo. Ferrari pa je hiter tudi z nastavitvami za dirko." Predvsem je na en krog hiter Carlos Sainz (Ferrari), ki bo ob njem v prvi štartni vrsti. In to le 15 dni po operaciji slepiča. Priznal je, da mu v dirkalniku zato ni najbolj udobno. Na dirki bo veliko odvisno tudi od gum, saj se mehke, s katerimi bodo začeli dirko, obrabljajo zelo hitro.

Glede na formo Ferrarija je peto štartno mesto razočaranje za Charlesa Leclerca, a je svoj zadnji hiter krog prekinil zaradi podkrmarjenja. Pred njim sta kvalifikacije končala tretji Sergio Perez (Red Bull) in četrti Lando Norris (McLaren), ki je zaostal samo štiri desetinke. McLaren je v Avstraliji tretji najhitrejši, mladi domači adut Oscar Piastri je dosegel šesti čas. V najboljšem primeru četrti najhitrejši pa je Mercedes, George Russell je z osmimi desetinkami zaostanka izvlekel sedmo štartno mesto. Morda tudi zato ker sta oba dirkača ekipe Aston Martin v zadnjem delu kvalifikacij naredila dirkaški napaki. Lance Stroll bo na devetem, Fernando Alonso pa na desetem štartnem mestu.

Max Verstappen in Carlos Sainz v prvi štartni vrsti, a vsak s svojimi težavami. Foto: Reuters

Štart tretje dirke sezone bo v nedeljo ob 5.00 po srednjeevropskem času.

VN Avstralije, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:15,915

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,270

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,359

4. Lando Norris (McLaren) +0,400

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,520

6. Oscar Piastri (McLaren) +0,657

7. George Russell (Mercedes) +0,809

8. Juki Cunoda (RB) +0,873

9. Lance Stroll (Aston Martin) +1,157

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,637



11. Lewis Hamilton (Mercedes)

12. Alex Albon (Williams)

13. Valtteri Bottas (Sauber)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Esteban Ocon (Alpine)



16. Nico Hülkenberg (Haas)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Daniel Ricciardo (RB)

19. Guanju Džov (Sauber)

Ne nastopa: Logan Sargeant (Williams)

V Melbournu Mercedes, sploh Hamilton, nekonkurenčen

Alpine je tako slab, da je bil Esteban Ocon vesel 15. mesta. Foto: Reuters Verstappen se je v prvem delu kvalifikacij pritoževal nad podkrmarjenjem dirkalnika, tudi nad prednjimi mehkimi pnevmatikami. Z mehkejšo zmesjo Pirellijevih gum imajo sicer na stezi v Albert Parku vsi precej težav. A je bil svetovni prvak vseeno samo nekaj stotink počasnejši od Sainza, ki je v tem delu odpeljal najhitrejši čas. S kvalifikacijami je že končal drugi Avstralec v formuli 1, Daniel Ricciardo (RB), saj so mu zaradi vožnje prek meja steze brisali najhitrejši čas in je ostal 18. Kot mali otrok se je preboja med 15 veselil Esteban Ocon (Alpine), tako slab je letos njegov dirkalnik. A to mu je uspelo predvsem zato, ker Logan Sargeant (Williams) ne dirka, saj je moral dirkalnik prepustiti Alexu Albonu, ki je svojega v petek razbil.

Lewis Hamilton bo šele v šesti štartni vrsti. Foto: Reuters Ocon v drugem delu ni imel nobenih možnosti, s sekundo in pol zaostanka za znova najhitrejšim Sainzom je bil 15. Konec je bilo tudi za Albona, na 12. mestu. A glavna zgodba je še slabša forma Mercedesa kot na prvih dveh dirkah: Russell je v finale kvalifikacij prišel kot 10., Lewis Hamilton pa jih je na 11. mestu že končal. Razlike so bile majhne, tako da je bil usoden zaostanek 0,771 sekunde. Zagotovo si želi, da bi bilo tu že leto 2025 in bi že sedel v Ferrariju. Že dolgo ga nismo videli tako poklapanega in obupanega. V Melbournu je bil v svoji karieri že osemkrat na prvem štartnem mestu (zmagal je sicer le dvakrat).

Majhne razlike in najhitrejši Ferrari

Ferrarijeva dirkača sta bila najhitrejši že na prostih treningih, Charles Leclerc na tretjem. Foto: Reuters

Na tretjem prostem treningu so bile razlike zelo majhne, samo tri desetinke med prvimi sedmimi. Najhitrejši čas pa je tako kot na petkovih dveh treningih pripadel Ferrariju. Leclerc je odpeljal 1:16,714 in bil tako 20 tisočink hitrejši od Verstappna. Očitno pa so pri Hamiltonu le našli prave nastavitve, saj je na četrtem mestu zaostal vsega 92 tisočink, potem ko je v petek govoril o tem, kako nesamozavesten je v dirkalniku.