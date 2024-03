Ferrari hiter in v polni postavi, Verstappen izgubil pol ure

Max Verstappen je izpustil 25 minut drugega treninga. Foto: Reuters Charles Leclerc (Ferrari) je s časom 1:17,277 dosegel najboljši petkov čas na dirkališču v Melbournu, ki ta konec tedna gosti tretjo veliko nagrado na letošnjem prvenstvu formule 1. Na popoldanskem treningu je bil skoraj štiri desetinke hitrejši od drugouvrščenega Maxa Verstappna (Red Bull), zmagovalca prvih dveh dirk. Aktualni svetovni prvak je sicer izpustil prvih 25 minut treninga in medtem precej čemerno zrl v svoj dirkalnik. Na prvem je namreč poškodoval podvozje in so mehaniki potrebovali kar nekaj ur, da so ga zakrpali. Tretji čas drugega treninga je odpeljal Carlos Sainz (Ferrari), ki se tako uspešno vrača na stezo, potem ko je imel samo dva tedna nazaj operacijo slepiča. Dokaz več, kako vrhunski športniki so dirkači formule 1, saj bi bila za običajnega človeka že tako dolga pot z letalom na drugi konec sveta manj kot dva tedna po taki operaciji zelo zahtevna. Potencial dirkalnika ekipe Aston Martin sta s četrtim in petim mestom potrdila Lance Stroll in Fernando Alonso. Hitrejši od Mercedesove dvojice je bil George Russell, z nekaj manj kot sedmimi desetinkami zaostanka na šestem mestu. Medtem je Lewis Hamilton izstopal z le 18. mestom.



VN Avstralije, drugi prosti trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:17,277

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,381

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,430

4. Lance Stroll (Aston Martin) +0,545

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,635

6. George Russell (Mercedes) +0,674

7. Oscar Piastri (McLaren) +0,800

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,813

9. Lando Norris (McLaren) +0,878

10. Juki Cunoda (RB) +0,911

11. Guanju Džov (Sauber) +1,144

12. Daniel Ricciardo (RB) +1,257

13. Logan Sargeant (Williams) +1,301

14. Valtteri Bottas (Sauber) +1,308

15. Piere Gasly (Alpine) +1,414

16. Nico Hülkenberg (Haas) +1,425

17. Esteban Ocon (Alpine) +1,428

18. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,557

19. Kevin Magnussen (Haas) +1,998

20. Alex Albon (Williams) brez časa

Prvi trening Norrisu, Albon razbil svojega Williamsa

Prvi trening je dobil Lando Norris. Foto: Reuters Na petkovem dopoldanskem treningu je bil najhitrejši Lando Norris (McLaren), ki je krog v Albert Parku odpeljal v času 1:24,564. Le 18 tisočink počasnejši je bil Verstappen, Russell na tretjem mestu pa je zaostal 33 tisočink. Razlike so bile res majhne, saj je bilo prvih devet v dobrih dveh desetinkah. Dirkali so slabih 50 minut, saj je bil trening za več kot deset minut prekinjen z rdečo zastavo. V zelo hitrem sedmem zavoju je namreč nadzor nad svojim dirkalnikom izgubil Alex Albon (Williams). Najprej je zadel desni zid, nato ga je odbilo čez stezo in priletel je v betonski zid še z drugo, levo stranjo. Ostanki njegovega dirkalnika so bili povsod. Z britanskim dirkačem je bilo vse v redu, FW44 pa je bil tako raztreščen, da ga do drugega treninga niso uspeli popraviti. Poškodovana je bila še školjka dirkalnika, rezervne pa v Avstralijo niso pripeljali.

Silovito trčenje Alexa Albona pri veliki hitrosti:

V soboto bo še en trening in nato ob 6. uri zjutraj po srednjeevropskem času kvalifikacije. Dirka se v nedeljo začne ob 5. uri. Uri, ki za pravega navdušenca nad formulo 1, ni nobena ovira, še posebej ne za vselej zanimivo VN Avstralije v Melbournu.