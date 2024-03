Po burnem dogajanju v zadnjem tednu v Red Bullovi ekipi je svetovni prvak Max Verstappen javno pozval k miru. Christian Horner in Helmut Marko ostajata vsak na svojem položaju. Šef šampionske ekipe pravi, da ni noben posameznik večji od ekipe in da nenazadnje niti Maxa Verstappna ne bodo silili, da pogodbo oddela do konca.

Na obeh dirkah so dosegli dvojno zmago. Foto: Guliverimage Skoraj popoln začetek prvenstva formule 1 za ekipo Red Bull Racing je zasenčila afera Horner in notranji boj za oblast. Od mogočih 88 točk (dve dvojni zmagi in najhitrejša kroga na dirki) sta jih Max Verstappen in Sergio Perez osvojila 87, potem ko je najhitrejši krog na VN Savdske Arabije odpeljal Charles Leclerc (Ferrari). Čeprav je bil ta četrti in tretji, pa po dveh dirkah za vodilnim v prvenstvu zaostaja že 23 točk. Max Verstappen je dal po dirki v Džedi jasno vedeti, da bo za podobno uspešno nadaljevanje sezone ključno, da se strasti v ekipi pomirijo, da šef ekipe Christian Horner, Red Bullov svetovalec Helmut Marko in njegov oče Jos Verstappen zakopljejo bojno sekiro. "Najpomembnejše je, da delamo skupaj kot enotna ekipa. Da je mir v ekipi. Mislim, da smo se dogovorili, da bo tako. Upam, da bo odslej res tako. Vsi se moramo usmeriti v isto smer. Pozitivno je, da vse to ni vplivalo na naše dosežke. Smo torej zelo močna ekipa."

Helmut Marko in Christian Horner naj bi bila boj za oblast v Red Bullovi ekipi formule 1. Foto: Guliverimage Za zdaj afera in spori med omenjenimi niso prinesli sprememb v ekipi. V nedeljo se je v rumenem tisku pojavil preobrat: poročali so, da ne bo odšel Marko, temveč Horner. A je Red Bull Racing v sporočilu za javnost to takoj zavrnil. Če pa bi dejansko suspendirali ali celo odslovili Marka (kar je bilo na mizi v petek), ki je sicer na plačilni listi matičnega podjetja Red Bull, bi se hišica res lahko podrla. A ga niso. Ostaja na položaju. Danes 80-letni Marko nad Verstappnovo kariero bdi že deset let in zato je Max v petek dejal, da z Markom iz ekipe odhaja tudi on. Tekmeci, še posebej Mercedesov šef Toto Wolff, so takoj skočili v zrak in kar javno sporočili trikratnemu svetovnemu prvaku, da so mu vrata odprta. A vprašanje, ali bi Verstappen šampionski Red Bull zamenjal za Mercedes, ki krize očitno ne bo premagal niti letos (v hitrih zavojih je bil v Savdski Arabiji med najpočasnejšimi).

"Smo ekipa in nihče ni večji od ekipe"

Če bo Max Verstappen želel, bo lahko odšel. Pa čeprav ima podpisano pogodbo do leta 2028. Foto: Guliverimage Da je v Red Bullu treba pozabiti na ego, je na glas povedal tudi Horner: "Max je pomemben in zelo cenjen član naše ekipe. Je izvrsten dirkač, a prav vsak v ekipi ima pomembno vlogo. Smo ekipa in nihče ni večji od ekipe. Samo tako lahko dosegaš take rezultate." Je pa v isti sapi dodal, da čeprav ima Max pogodbo do leta 2028, ga ne bodo silili, da ostane. "Tako kot vse v življenju: ne moreš nekoga prisiliti, da je nekje samo zato, ker to piše na papirju." Šestindvajsetletni nizozemski dirkač je z Red Bullom dobil 56 dirk formule 1 in v soboto že stotič stal na zmagovalnem balkonu.

Prvenstvo formule 1 se bo nadaljevalo v Avstraliji, kjer bo dirka 24. marca.