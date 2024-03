Zakulisno dogajanje v Red Bullovi ekipi formule 1 se znova zapleta. Helmut Marko, siva eminenca ekipe, je potrdil, da je zdaj on predmet preiskave, češ da sumijo, da je posredoval informacije v medije o aferi Horner. Tako mu grozi suspenz. Morebiten odhod Marka bi dejansko lahko vplival na Maxa Verstappna in njegovo prihodnost v Red Bullu. Ta mu je že izrazil popolno podporo.

Max Verstappen je v petek dobil kvalifikacije za sobotno VN Savdske Arabije. Foto: Guliverimage Helmut Marko, ki ima v Red Bullovi ekipo vlogo svetovalca in je pravzaprav tisti, ki je doslej krojil dirkaško usodo v obeh ekipah avstrijskega podjetja (v Red Bullu in ekipi, ki se po novem imenuje RB, lanski Alpha Tauri, prej Toro Rosso), a očitno se mu v notranjem boju za oblast obeta poraz. Ko je bil Christian Horner po neodvisni preiskavi oproščen obtožb o spolnem nadlegovanju neimenovane uslužbenke ekipe, je šef ekipe dobil še dodatno moč. Najprej je ekipa suspendirala žensko, ki ga je obtožila, zdaj pa iščejo še tistega, ki je informacije o aferi zadnjih nekaj tednov posredoval javnosti. Očitno to ni bil samo Jos Verstappen, ki so mu v Džedi ta konec tedna že zaprli vrata, ampak tudi Marko. Ta je še na prizorišču VN Savdske Arabije, a je po petkovih kvalifikacijah dejal, da je zdaj on predmet preiskave. Za avstrijsko televizijo ORF je priznal, da mu grozi suspenz od naslednje dirke v Avstraliji naprej.

"On je pomemben del mojih odločitev o prihodnosti"

Christian Horner se je odločil za obračun z nasprotniki v Red Bullovi ekipi. Foto: Guliverimage BBC že poroča, da ga ekipa namerava suspendirati. Prihodnost Marka v ekipi lahko spremeni tudi usodo Maxa Verstappna. Trikratni svetovni prvak ima pogodbo z Red Bullom do sezone 2028, a naj bi bil v njej člen, da lahko odide, če v ekipi ne bo več Marka. In po osvojenem prvem štartnem položaju za drugo dirko sezone je nizozemski dirkač dejansko namignil, da lahko odide, če Marka ne bo več v ekipi. "Helmuta zelo spoštujem. Veliko smo dosegli skupaj. Močno sem mu predan in to sem tudi povedal vsem v ekipi, tudi tistim na najvišjih položajih. On je pomemben del mojih odločitev o prihodnosti, tudi o prihodnosti v ekipi. Torej mi je zelo pomembno, da ostane v ekipi, tako kot tudi vsi ostali."