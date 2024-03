Jos Verstappen ostro proti Hornerju, Max odhaja v Mercedes?

Christian Horner na VN Bahrajna z večinskim lastnikom Red Bulla in njegovo ženo. Foto: Guliverimage Kljub dvojni zmagi na uvodni dirki prvenstva formule 1 so razmere v Red Bullovi ekipi vse bolj napete. Čeprav je neodvisna preiskava, ki jo je naročilo matično podjetje Red Bull, ovrgla obtožbe proti Christianu Hornerju (domnevno spolno nadlegovanje ene od uslužbenk ekipe), pa se pritiski na 50-letnika stopnjujejo. V četrtek so nekateri mediji, pa tudi šefi drugih ekip prejeli anonimno elektronsko pošto z domnevnimi dokazi, da je vendarle šlo za neprimerno obnašanje prvega moža Red Bullove ekipe. Ta je obtožbe še enkrat zavrnil, na dirki v Bahrajnu pa se je pojavil skupaj s svojo soprogo Geri Halliwell. Z nekdanji članico Spice Girls sta poročena od leta 2015. Imata tudi otroka. Na štartni vrstni je poziral tudi z večinskim lastnikom koncerna Red Bull. To je Tajec Chalermo Yoovidhya, ki je nasledil ustanovitelja Dietricha Mateschitza, ki je predlani umrl.

Kot da sta želela nekaj dokazati, sta se v soboto na dirkališču skupaj pojavila Horner in Geri Halliwell. Foto: Guliverimage

Jos Verstappen: Ekipa je v nevarnosti, da razpade

Če je zmagovalec dirke Max Verstappen komentar na to temo zavrnil, češ da je sam osredotočen samo na dirkanje, pa to ne velja za njegovega očeta Josa Verstappna. "V ekipi bo čutiti napetost, dokler bo na položaju," je nekdanji dirkač in tudi Maxov agent dejal v izjavi za britanski Daily Mail. "Ekipa je v nevarnosti, da razpade. Tako ne more iti naprej. Eksplodirala bo. Igra žrtev, a je on tisti, ki povzroča težave." Zagotovo zelo ostre besede. Se pa že od prvega dne, ko je zgodba prišla v javnost, govori, da jo je morda v medije spravil prav Jos. Prvi so namreč o obtožbah proti Hornerju poročali nizozemski mediji.

Horner: Podpira me moja izjemna žena in izjemna ekipa

Z nekdanjo Spajsico sta poročena od 2015. Foto: Reuters Horner je na položaju šefe Red Bullove ekipe od leta 2025. Ta konec tedna je še enkrat zatrdil, da se za svojo službo ne boji. Eden redkih, ki z njegovim delom ni najbolj zadovoljen, je prav Jose, češ da njegovega sina ne favorizira dovolj. Pa čeprav je dobil tri zaporedne naslove in lani 19 od 23 dirk. Horner je po prvi dirki sezone poudaril, da se sam osredotoča na delo in ne bo dovolil, da ga pritiski pri tem ovirajo. "Ne bom komentiral, kakšne motive imajo ljudje, ki to delajo. Sam sem osredotočen na ekipo, na družino, na dirke. Podpira me moja izjemna družina, moja izjemna žena in izjemna ekipa. In vsi v ekipi. Osredotočen sem na dirke, na zmage, da smo čim boljši." Priznava pa, da ni prijetno, da je toliko pozornosti na njem in ne na dirkačih in dirkalnikih. V nedeljo popoldne je Red Bullova ekipa medijem posredovala naslednje kratko sporočilo: "V ekipi ni nobenih težav. Ekipa je enotna in osredotočena na dirkanje."

Wolff: Fia mora postaviti kompas v pravo smer

Ima svojo računico tudi Toto Wolff? Foto: Guliverimage Horner je imel v petek v Bahrajnu sestanek s predsednikom Mednarodno avtomobilistične zveze (FIA) Mohammedom Ben Sulayemom. Če so obtožbe resnične ali ne, vse skupaj na formulo 1, eno najbolj uveljavljenih športnih znamk na svetu, meče črno luč. "Bomo videli, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh. Sam upam, da bosta krovna zveza in lastnik komercialnih pravic postavila kompas v pravo smer," je Fio in Liberty Media k ukrepanju pozval tudi šef Mercedesove ekipe Toto Wolff. Da se stvar razjasni torej zahtevajo tudi ekipe, ki same ne morejo narediti nič. Si pa ne želijo madeža nad kraljico avtomotošporta.

Verstappen k Mercedesu namesto Hamiltona?

Vse manj je torej jasno, kaj je res in kaj ne. Postaja pa vse bolj jasno, da je Jos Verstappen tisti, ki skrbi, da se zadeva ne umiri. In tukaj je še ena vroča zgodba iz "paddocka" dirkališča v Sakhirju. Oče Verstappen se je srečal z Wolffom. In ko so šefa Mercedesove ekipe nato vprašali, ali je možno, da se Max Verstappen naslednje leto pridruži njihovi ekipi, je ta odgovoril: "Vse je mogoče." Lewis Hamilton namreč odhaja k Ferrariju in Mercedes zanj išče primerno zamenjavo. Max Verstappen ima sicer podpisano pogodbo z Red Bullom do konca sezone 2028.