Rdeči alarm pri Mercedesu in pri Leclercu

Premoč Maxa Verstappna in Red Bulla letos vendarle ne bi smela biti tako velika, kot je bila na sobotni prvi dirki prvenstva. Charles Leclerc (Ferrari) in oba dirkača Mercedesa so imeli namreč resne tehnične težave. Je pa zares slab Alpine in po VN Bahrajna so v javnost prišle informacije, da sta odstopila ključna moža razvoja njihovega dirkalnika.

Max Verstappen nadaljuje z zbiranjem pokalov. To je bila njegova 55. zmaga v formuli 1. Foto: Guliverimage Čeprav se zdi konkurenca bolj izenačena kot lani - predvsem Ferrari, Mercedes in McLaren ne zaostajajo veliko za Red Bullom -, pa razplet in številke po VN Bahrajna, uvodni dirki sezone, govorijo drugače. Red Bullova ekipa je svojo 20. sezono v kraljici avtomotošporta začela s 114. zmago, s čimer se je izenačila s četrto najuspešnejšo vseh časov, z Williamsom. Tako kot lani v Sakhirju je dosegla dvojno zmago. Max Verstappen je zmagal na osmi dirki zapored in petič v karieri dosegel tako imenovani dirkaški grand slam (prvi štartni položaj, vodstvo od štarta do cilja, zmaga in najhitrejši krog na dirki). Na prvi dirki sezone to ni uspelo nikomur že 20 let (Michael Schumacher leta 2004). Nizozemec je zmagal s prednostjo dobrih 22 sekund, kar je največja razlika med prvim in drugim na dosedanjih 20 velikih nagradah Bahrajna. Doslej je imel najvišjo prednost Fernando Alonso, ko je leta 2010 Felipeja Masso premagal za 16 sekund. Aktualni svetovni prvak je obenem na dobri poti, da poruši še en rekord - največ zaporednih dokončanih dirk. Odstopil ni že zadnjih 42, rekord pa je 48 (Lewis Hamilton).

Perez: Čaka še veliko dela

Sergio Perez pravi, da Red Bull le ni tako močan, da jih čaka še kar nekaj dela. Foto: Guliverimage

Iz izjav po prvi od 24 dirk sezone pa je vendarle razbrati, da premoč Red Bulla vendarle ni tolikšna. "Sem zelo zelo zadovoljen. Dosegli smo odličen rezultat za ekipo in sam sem zadovoljen. A naš čaka še veliko dela, marsikaj moramo še popraviti," je poudaril drugouvrščeni Sergio Perez, ki tako visoko ni bil zadnjih osem dirk. Tretji Carlos Sainz (Ferrari) je za njim zaostal manj kot tri sekunde, ostali pa vendarle nekaj več: četrti Charles Leclerc (Ferrari) 17 sekund, peti George Russell (Mercedes) 24, šesti Lando Norris (McLaren) pa še dve več. A zdaj pridemo do ključnih informacij, ki vlivajo nekaj upanja, da bo nadaljevanje prvenstva vendarle bolj zanimivo in bomo morda videli več zmagovalcev. Več dirkačev je imelo resne težave s svojim dirkalnikom.

Leclerc: Nemogoče je bilo normalno dirkati

Leclerca je na zaviranjih vleklo v desno. Foto: Guliverimage "Nemogoče je bilo normalno dirkati. Imeli smo velike težave z zavorami. Dobro bomo morali raziskati, kaj se je dogajalo, da se ne bo več. Šlo je za resno težavo. Sploh prvih deset krogov je bilo nemogočih," je povedal Leclerc, ki je že med samo dirko po radijski zvezi sporočal, da ga ob zaviranjih kar vleče v desno. Zavirati je moral tri, štiri metre prej, kot bi sicer. Prav neverjeten je naslednji podatek: razlika v temperaturi med prednjo desno zavoro in prednjo levo je bila več kot sto stopinj Celzija. "In tako je bilo celotno dirko. Bili smo v zelo zelo slabem položaju."

Russell: Na volanu se je pojavil rdeči alarmi

George Russell je kar naenkrat na volanu opazil rdeče alarme, ko se je začel pregrevati Mercedesov pogonski sklop. Foto: Guliverimage

Še bolj nerazumljive pa so bile težave Mercedesove ekipe. Russell se je v prvi tretjini dirke sicer prebil na drugo mesto, nato nazadoval na peto. Hamilton se z devetega ni mogel prebiti višje od sedmega. Šef ekipe Toto Wolff je po dirki pojasnil, da so se resno bali, ali bo Mercedesov pogonski sklop v njunima dirkalnikoma sploh zdržal do konca. "Na testiranjih je bilo vse v redu. Spodbudno je kazalo tudi v četrtek in petek. Dirkalnik je bil stabilen, dober. Dirkačema je bil všeč. Na mehkih gumah na štartu dirke je šlo še vse po načrtu, nato pa smo morali mnogo bolj od pričakovanj hladiti motor. Ne razumem še, zakaj. Enako težavo je imel z našimi motorji tudi Williams, ne pa McLaren in Aston Martin. To je bilo zelo nepričakovano." Moč pogonskega sklopa so morali toliko pripreti, da sta bila Russell in Hamilton pet, morda celo šest desetink na krog počasnejša, kot bi sicer lahko bila.

"Ko sem se prebil na drugo mesto, so se mi na volanu pojavili rdeči alarmi. Motor se je pregreval. Imeli smo napako pri ohlajanju motorja. Morali so pripreti moč motorja in to nas je stalo pol sekunde na krog. Tako zgodaj na dirki se nam kaj takega še ni zgodilo," je razložil Russell, ki je tako na petem mestu zaostal skoraj 50 sekund za Verstappnom. "Naš dirkalnik ima potencial, a ga danes nismo mogli pokazati."

Odstop dveh ključnih tehničnih mož Alpina

Če so te težave pri Ferrariju in Mercedesu odpravljive, pa je v mnogo slabšem položaju ekipa Alpine. Esteban Ocon in Pierre Gasly sta bila najpočasnejša na kvalifikacijah, dirko sta končala na 17. oziroma 18. mestu. Že na predstavitvi dirkalnika A524 sta ga gledala zelo začudeno, brez pravega navdušenja. Očitno so pri dizajnu res zgrešili in to tudi že priznali. Kmalu po dirki je na dan prišla informacija, da sta tehnični direktor Matt Harman in šef aerodinamike Dirk de Beer podala svoj odstop. A ne po dirki, že pred mesecem dni. Alpine tega za zdaj ne komentira.