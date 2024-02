Brutalno iskreno: "19 nas ve, da letos ne bomo prvaki"

Max Verstappen je dobil zadnja tri prvenstva, lansko s kar 19 zmagami (22 dirk), kar je seveda rekord. Foto: Reuters Čakanja je konec, ta teden se začenja 74. sezona svetovnega prvenstva formule 1. Bo najdaljša doslej, saj je na koledarju kar 24 dirk, tudi lani zaradi poplav odpadla VN Emilije Romanje in prvič po covidu VN Kitajske. Vseh deset ekip je zadržalo voznike iz lanske sezone (precej več sprememb bo leta 2025, prva med njimi je prestop Lewisa Hamiltona v Ferrari), sta pa dve zamenjali ime: Alpha Tauri je zdaj RB (všeč jim je, da vsi ugibamo, ali sta to kratici za Racing Bulls ali kaj drugega), Alfa Romeo pa po starem spet Sauber (s še nekaj sponzorji zraven), a bo čez dve leti postala Audi. Prva velika nagrada bo kot zdaj že nekaj let v Bahrajnu, kjer bo dirka tako kot tudi na VN Savdske Arabije teden dni pozneje že v soboto (zaradi ramadana). Nekoč dolga leta uvodna dirka v Melbournu bo 24. marca. Že spomladi in ne jeseni bo klasika v Suzuki. Karavana formule 1 je v Sakhirju že od prejšnjega tedna, saj so na tej stezi potekala tudi zimska testiranja. Letos vsega tri dni.

Kako so videti letošnji dirkalniki, poglejte na primeru Sauberja:

Koledar dirk formule 1 za sezono 2024:



2. marec - VN Bahrajna, Sakhir

9. marec - VN Savdske Arabije, Džida

24. marec - VN Avstralije, Melbourne

7. april - VN Japonske, Suzuka

21. april - VN Kitajske, Šanghaj

5. maj - VN Miamija, Miami

19. maj - VN Emilije - Romanje, Imola

26. maj - VN Monaka, Monte Carlo

9. junij - VN Kanade, Montreal

23. junij - VN Španije, Barcelona

30. junij - VN Avstrije, Spielberg

7. julij - VN Velike Britanije, Silverstone

21. julij - VN Madžarske, Budimpešta

28. julij - VN Belgije, Spa

25. avgust - VN Nizozemske, Zandvoort

1. september - VN Italije, Monza

15. september - VN Azerbajdžana, Baku

22. september - VN Singapurja, Marina Bay

20. oktober - VN ZDA, Austin

27. oktober - VN Mehike, Ciudad de Mexico

3. november - VN Brazilije, Interlagos

23. november - VN Las Vegasa, Las Vegas

1. december - VN Katarja, Losail

8. december - VN Abu Dabija, Yas Marina

Na kvalifikacijah najbližje Ferrariju, na dirki pa Mercedes?

Charles Leclerc je pri vsega petih zmagah, pa čeprav že nekaj sezon zapored začenja kot eden od favoritov. Foto: Reuters Največ krogov je na testiranjih naredila ekipa Haas (441), a sta bila Nico Hülkenberg in Kevin Magnussen na začelju. Ferrari jih je odpeljal 416 in s časom Carlosa Sainza 1:29,921 drugi dan postavil najboljši dosežek tedna. Charles Leclerc je bil najhitrejši tretji dan, ko se je večina ekip osredotočala na nastavitve dirkalnika za dirko oziroma za vožnjo z več goriva. Prvi dan je bil najhitrejši Max Verstappen z Red Bullom, a je ekipa naredila nekaj manj krogov, saj je imel drugi dan Sergio Perez nekaj tehničnih težav (391 krogov). Več kot 350 krogov so naredili še Sauber, Aston Martin, RB in Mercedes, najmanj pa Williams (299), pri katerem porodnih krčev z dirkalnikom ni manjkalo. Tudi v Alpinu (334 krogov) in McLarnu (328) so imeli nekaj težav.

Lewis Hamilton je zapeljal v svojo 12., zadnjo sezono s srebrno puščico. Pravi, da ima W15 dobro zasnovo. Foto: Reuters Rezultatsko testiranja niso najbolj verodostojna in realna, mogoče so le ocene razmerja moči. To naj se ne bi preveč spremenilo v primerjavi z lani. Na kvalifikacijah naj bi bil Red Bull dobri dve desetinki na krog hitrejši od Ferrarija, skoraj štiri od McLarna in že pol sekunde od Mercedesa. Na dirki pa naj bi bil Red Bullu najbližje Mercedes, a skoraj pol sekunde počasnejši na krog, z nekaj več kot pol sekunde naj bi sledili Ferrari, Aston Martin in McLaren. A to so le ocene, šele po kvalifikacijah in dirki v Bahrajnu bo slika malo bolj jasna (običajno je šele po nekaj dirkah). So pa v Mercedesu priznali, da jih največ dela čaka prav pri izboljšanju dirkalnika za en sam hiter (kvalifikacijski) krog.

Spored VN Bahrajna:



Četrtek 29.2.

12.30 - 1. trening

16.00 - 2. trening



Petek 1. 3.

13.30 - 3. trening

17.00 - kvalifikacije



Sobota 2.3.

16.00 - dirka

"Še manj možnosti, da bo kdo drug letos zmagoval"

Fernando Alonso je bil z Aston Martinom prijetno presenečenje prve tretjine lanske sezone, letos je to težje pričakovati. Foto: Reuters Dirkači in njihovi šefi so se po testiranjih vsi v en glas izogibali napovedim. Edini, ki je na glas povedal, da ne pričakuje konca premoči Maxa Verstappna in njegovega Red Bula, je bil kot vselej neposredni veteran Fernando Alonso (Aston Martin), ki bo odpeljal svojo 22. sezono v kraljici avtomotošporta in poleti dopolnil 43 let. "Nimam kristalne krogle in ne vem, kaj so drugi počeli na testiranjih. Mislim pa, da je Max svetovni prvak, Red Bull pa dominira v našem športu. Presenečenje je tudi koncept njihovega novega dirkalnika. Trenutno jih lahko samo gledamo. Mislim, da 19 dirkačev v paddocku meni, da ne bomo osvojili naslova prvaka. Tako je v 99 odstotkih dirkačeve kariere. To je brutalen šport. Ko sem videl Maxa v novem Red Bullovem dirkalniku, je še manj možnosti, da bo kdo drug letos zmagoval na dirkah. Tako pač je." Tudi Hamilton in tehnični direktor Mercedesove ekipe James Allison se ne slepita. Pravita, da vsaka ekipa od prvega dne testiranj ve, ali je njen dirkalnik sposoben doseganja zmag. A tega na glas seveda zdaj še ne bo povedala.

Takole pompozno so nedavno pokazali novi Red Bullov dirkalnik:

Dirkaška zasedba za sezono 2024 formule 1:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Esteban Ocon

Williams: Alex Albon in Logan Sargeant

RB (lani Alpha Tauri): Juki Cunoda in Daniel Ricciardo

Sauber (lani Alfa Romeo): Valtteri Bottas in Guanju Džov

Haas: Kevin Magnussen in Nico Hülkenberg

"Smo še daleč za Red Bullom in tudi Ferrarijem"

Lando Norris si je v zadnjih dveh sezonah nabral veliko simpatij. Ima 13 uvrstitev na stopničke, zmage pa še nobene. Foto: Reuters

Alonso je bil z Astonom Martinom prijetno presenečenje prve tretjine lanske sezone (dvakrat drugi in štirikrat tretji), McLaren pa je bil nato v drugi polovici leta na posameznih dirkah najbližje Red Bullu (šest drugih mest Landa Norrisa, ena zmaga Oscarja Piastrija na šprinterski dirki). Z bolj konstantno celotno sezono sta se na koncu za drugo mesto v konstruktorskem seštevku borila Mercedes in Ferrari (ločile so ju le tri točke). Zdi se, da bo tako tudi letos, da pa so morda pri Ferrariju končno le sestavili mozaik. Predvsem predlani so se kar prevečkrat samo premagali.

Nizozemec gre lahko v sezono povsem mirno. Testiranja je opravil brez težav in je brez dvoma številka 1 v ekipi. Foto: Reuters Na to temo – kdo bo prvi zasledovalec lanskih konstruktorskih prvakov – je še najbolj odkrito govoril McLarnov prvi adut Norris: "Ali menim, da smo naredili korak naprej? Vsekakor. Ali smo marsikaj izboljšali? Smo. A navsezadnje še vedno ne veš, kje si v primerjavi z drugimi. Mislim, da smo v dobrem položaju. Že konec lanske sezone smo imeli dober dirkalnik. Naredili smo korake v pravo smer, a mislim, da smo še vedno daleč za Red Bullom in tudi za Ferrarijem."