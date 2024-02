Veliko upanje za Ferrari in tifose

Guanju Džov v zelenem Sauberju je bil v petek tretji. V Bahrajnu se nova sezona začne naslednji teden (dirka bo v soboto). Foto: Reuters Še šest dni in s četrtkovima treningoma na stezi Sakhir se bo začela nova sezona formule 1. V Maranellu jo zagotovo najtežje pričakujejo, da dobijo potrditev, ali so dosežki s testiranj vsaj nekaj vredni. V četrtek je bil Carlos Sainz najhitrejši z mehkejšo zmesjo pnevmatik, v petek pa Charles Leclerc z eno od trših. Odpeljal je krog 1:30,322. Samo 46 tisočink počasnejši je bil George Russell (Mercedes), po dnevu premora se je za volan vrnil tudi aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) in že v enem svojih prvih krogov odpeljal četrti najhitrejši čas dneva (štiri desetinke za Leclercovim časom). Tudi sicer so bile razlike zadnji dan testiranj manjše kot prva dva dni, saj je bilo v razmaku sekunde prvih devet voznikov (iz osmih različnih ekip). Na tretjem mestu je bil edini kitajski dirkač v kraljici avtomotošporta Guanju Džov (Sauber). Razmerja moči je tako skoraj nemogoče oceniti, zdi se le, da sta bili ekipi Alpine in Haas vse tri dni precej zadaj.

Zimska testiranja, 3. dan:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:30,322 (74 krogov)

2. George Russell (Mercedes) +0,046 (67)

3. Guanju Džov (Sauber) +0,325 (85)

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,433 (66)

5. Juki Cunoda (RB) +0,453 (53)

6. Alex Albon (Williams) +0,662 (121)

7. Oscar Piastri (McLaren) +0,708 (91)

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,837 (76)

9. Carlos Sainz (Ferrari) +0,925 (71)

10. Sergio Perez (Red Bull) +1,161 (53)

11. Nico Hülkenberg (Haas) +1,364 (89)

12. Lewis Hamilton (McLaren) +1,677 (49)

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1,716 (49)

14. Lando Norris (McLaren) +1,786 (20)

15. Pierre Gasly (Alpine) +1,827 (47)

16. Kevin Magnussen (Haas) +2,731 (80)

17. Esteban Ocon (Alpine) +2,757 (55)

18. Valtteri Bottas (Sauber) +23,206 (28)

19. Daniel Ricciardo (RB) +6,693 (70)

Verstappen: Če sem odkrit, vse deluje zelo pozitivno

Max Verstappen gre na prvi dirkaški konec tedna povsem miren, pravijo, da je RB20 še boljši od predhodnika. Foto: Reuters

George Russell Foto: Reuters "Nismo se osredotočili na doseganje hitrih časov, ampak na zbiranje informacij o delovanju dirkalnika z veliko goriva. Moramo ga čim bolje razumeti za pogoje, kakršni bodo na dirkah. Če sem odkrit, vse deluje zelo pozitivno," je po koncu testiranj strnil trikratni svetovni prvak. Novi dirkalnik RB20 je precej revolucionarno zasnovan, pa čeprav jim glede na lansko premoč dirkalnika RB19 to sploh ne bi bilo treba storiti. A Adrian Newey je vedno želel biti korak pred drugimi inženirji. Kdo bo Verstappnov prvi tekmec naslednjo soboto na prvi od 24 dirk sezone, pa Nizozemec ni želel ugibati. "O tem sploh ne razmišljam. Gledam samo na nas." Lewis Hamilton (Mercedes) ne verjame, da bodo to oni. "Vemo, da nas še čaka delo. Nismo še, kjer bi želeli biti. Imamo pa dobre temelje. Trdo bomo delali tudi v naslednjih dneh. Predelati moramo veliko podatkov s testiranj. Komaj čakam začetek sezone." Zagotovo si želi vsaj kakšne zmage, da bi bilo njegovo slovo od ekipe, s katero bo dirkal že 12. sezono, čim uspešnejše. V prejšnjih dveh sezonah je ostal brez ene same zmage.