Verstappen in njegov Red Bull vsaj enkrat zadnja #video

RB24 Foto: Red Bull Content Pool Vprašanje ostaja, ali bodo letos kdaj zadnji, so pa zadnji pokazali svoj novi dirkalnik - Red Bull Racing na čelu s svetovnim prvakom Maxom Verstappnom. Sezono 2023 bodo težko nadgradili, potem ko sta s Sergiom Perezom osvojila 21 od 22 dirk in zbrala več kot dvakrat toliko točk od drugouvrščenega Mercedesa (860 v primerjavi s 409). Nizozemski dirkač je za svojo tretjo zaporedno lovoriko dobil rekordnih 19 dirk, Mehičan pa je kljub kar nekaj kritikam na koncu vendarle osvojil drugo mesto v dirkaškem seštevku. Čeprav so pri Mercedesu in Ferrariju povsem na novo zasnovali dirkalnik, pa se vseeno zdi skoraj nemogoče, da bi Red Bull vrgli s prestola. Imajo pa vsaj še pri McLarnu in Aston Martinu cilj, da jim vzamejo vsaj kakšno zmago.

Atraktivno razkritje novega Red Bullovega dirkalnika:

Pripravljeni za nove zmage Foto: Red Bull Content Pool Očitno so imeli to zimo inženirji Red Bulla in Mercedesa podobne ideje, saj je na RB20 nekaj elementov, ki smo jih v torek videli že na novem Mercedesovem dirkalniku W14 (denimo pokrov motorja z lijakom za hlajenje). Nova ideja inženirskega genija Adriana Neweyja pa je vertikalni element na prednji strani stranic, medtem ko na prednjem krilcu niso naredili toliko sprememb kot tekmeci. So pa kot pri vseh ekipah prve fotografije (računalniški renderji) še nekoliko prirejeni, da tekmecem ne pokažejo vseh svojih inovacij.

Računalniški render novega Red Bullova dirkalnika. Na sprednjem delu stranic pozor na vertikalni element. Foto: Red Bull Content Pool

"S konceptom smo bili zelo agresivni"

Prvak in podprvak Max Verstappen ter Sergio Perez sta Red Bullova aduta tudi v prvenstvu 2024. Foto: Red Bull Content Pool "Dirkalnik je videti kar precej drugačen. Mislim, da je ekipa iskala nove možnosti pri razvoju in to je zelo pozitivno. Komaj čakam na Bahrajn, da začnemo s testiranji in dejansko vidimo, česa je ta dirkalnik sposoben," je v prvi izjavi dejal aktualni svetovni prvak Verstappen. Za prvih nekaj krogov ga je v Silverstonu sicer že zapeljal na stezo (na mokrem asfaltu), a to je bilo bolj za namen fotografiranja in snemanja video materiala. Tudi podprvak Perez ima dober občutek: "S konceptom smo bili zelo agresivni. To je odlika Red Bulla: imeli smo tako dominanten dirkalnik, pa smo vseeno spremenili koncept. Ekipa torej ostaja zelo lačna uspeha, še naprej želi premikati mejnike. Bomo videli, kakšen bo občutek na stezi."

Ni jasno, kaj bo s šefom ekipe Hornerjem

Christian Horner je na predstavitvi dejal, da so afera in zaslišanja distrakcija ob pripravah na novo sezono formule 1. Foto: Red Bull Content Pool Nekaj napetosti v Milton Kaynesu vendarle je, a zaradi neljubih dogodkov v pisarnah. Pred dnevi je v javnost prišla informacija (prek nizozemskih medijev, številni sumijo, da je zgodbo razkril Jos Verstappen), da koncern Red Bull iz Avstrije preiskuje šefa ekipe Red Bull Racing Christiana Hornerja zaradi neprimernega obnašanja do ene od sodelavk. Po petkovem zaslišanju pri neodvisnem odvetniku še naprej ni nobenih zaključkov ali bolj jasnih informacij, za kaj točno je šlo in kaj bo sledilo. Horner za zdaj svoje naloge opravlja naprej in je bil zraven tudi na predstavitvi dirkalnika in ko so tega v Silverstonu prvič zapeljali na asfalt. Za novinarska vprašanja na to temo Horner ni bil na voljo, dejal je samo, da je vse skupaj distrakcija ob pripravah na sezono. Je pa v izjavi za Sky Sports še enkrat zavrnil obtožbe in dejal, da v ekipi ni nobenih nesoglasij.

Prvič je na stezo zapeljal tudi dirkalnik VCARB 01 ekipe Visa Cash App RB, kot se po novem imenuje Alpha Tauri, torej Red Bullova sestrska ekipa:

Prihodnji teden sledijo tridnevna testiranja v Bahrajnu, prva od 24 dirk rekordno dolge sezone 2024 pa med prvim in tretjim marcem na tem istem dirkališču.