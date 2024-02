Red Bull: Ni govora o prestopu Verstappna k Mercedesu

Pri Red Bullu so prepričani, da niti bogata ponudba Mercedesa ne bi omajala Nizozemca. Ta ima z Red Bullom sicer sklenjeno pogodbo do konca sezone 2028, s katero po informacijah za F1 specializiranih medijev prejema okoli 50 milijonov evrov na leto.

"Ni govora o prestopu. Mislim, da ima Max dober spomin," je na dogodke iz preteklih let spomnil Helmut Marko in izpostavil predvsem trk Verstappna in Hamiltona leta 2021 v Silverstonu, ko je Nizozemec z visoko hitrostjo nato zletel v zaščitno ogrado. "Tu je tudi dogajanje iz Abu Dabija ob koncu tiste sezone. To se globoko zasidra v spomin," je še dodal 80-letni Avstrijec.

Verstappen je sezono 2021 po kontroverznem dogajanju ob koncu dirke za VN Abu Dabija sklenil kot svetovni prvak, v zadnjih dveh letih pa je bil neprekosljiv. Hamilton bo po zadnjem letu v barvah Mercedesa nato prestopil k Ferrariju, po besedah Marka pa je ta novica Verstappna le nasmejala.

Težko pričakovana predstavitev

Ferrari in Mercedes sta svoja bolida za prihajajočo sezono, ki se bo začela 3. marca z dirko za VN Bahrajna, že predstavila. Red Bull ta naloga ob precejšnjem zanimanju javnosti čaka danes.

Na predstavitvi bo namreč prisoten tudi šef ekipe Christian Horner, ki ga še naprej interno preiskujejo zaradi neprimernega obnašanja do zaposlenih v ekipi. Kljub temu se bo Horner, ki zanika vse obtožbe, soočil z mediji na predstavitvi. Zaradi nadaljnjega poteka raziskave pa po pisanju agencije PA ne bo na voljo za vprašanja o primeru.

Preiskava zaradi neprimernega vedenja Christiana Hornerja še ni končana. Foto: AP / Guliverimage

Horner je bil pretekli teden na zaslišanju podjetja Red Bull, ki bdi nad dirkaško ekipo. V njej so si zaradi prihajajoče sezone F1 želeli čimprejšnjo rešitev, a bo Horner po predstavitvi bolida deležen novih zaslišanj, dodaja dpa.

Britanec je na čelu ekipe Red Bulla že 19 let, torej vse od prihoda te zasedbe v karavano F1. V tem času je ekipa šestkrat postala konstruktorski prvak, ima pa tudi sedem naslovov svetovnega prvaka med dirkači. Ob Verstapnnu je štiri prispeval upokojeni Nemec Sebastian Vettel.

