Tudi McLaren se gre skrivalnice #video

McLaren je lani naredil največji korak naprej, letos želijo še enega, in sicer priti med tri najboljše ekipe formule 1, morda Lando Norris in Oscar Piastri dosežeta svojo prvo zmago. Dirkalnik MCL38 so za zdaj pokazali le na računalniških renderjih. Zdi se evolucija lanskega, a pravijo, da še marsikaj skrivajo, da fotografije niso povsem pristne.

Takole je McLaren prvič pokazal svoj novi dirkalnik:

Prednje krilce Foto: McLaren Racing Ob Mercedesu je svoj novi dirkalnik to sredo pokazal tudi McLaren, ki uporablja enake Mercedesove pogonske sklope. Tudi ta brez predstavitve v živo in prisotnosti novinarjev. Če je bila Mercedesova ekipa razočaranje zadnjih dveh sezon, je bil McLaren lepo presenečenje lanske, ko so sredi leta naredili velik korak naprej. Lando Norris je bil celo sedemkrat drugi, Oscar Piastri pa je dobil eno od šprinterskih dirk. Tako so konstruktorski seštevek sklenili s 302 točkama na četrtem mestu. Za primerjavo: leto prej so jih za peto mesto osvojili 159.

Lando Norris je prvi z novim McLarnom zapeljal na stezo:

"Pravi test bodo šele kvalifikacije v Bahrajnu"

MCL38 Foto: McLaren Racing Na novem dirkalniku MCL38 so ohranili staro barvno shemo - črno-oranžno kombinacijo oziroma McLarnovo papaja barvo. Na daleč pa so vidna tudi Googlovo obarvana platišča. Imajo najbolj talentiran dirkaški par, okrepili pa so inženirsko ekipo. Iz Red Bulla je prišel Rob Marshall, iz Ferrarija pa David Sanchez, strokovnjak za aerodinamiko. Vodja ekipe ostaja Andrea Stella, direktor celotnega McLarnovega dirkaškega programa pa Zak Brown. "Šport je zelo tekmovalen. Vsi smo naredili napredek. Pravi test, ali smo naredili prave korake naprej, bodo šele kvalifikacije v Bahrajnu," je poudaril Brown. Te bodo 2. marca, prva od rekordnih 24 dirk sezone 2024 pa 3. marca.

MCL38 je bil razvit v njihovem novem supermodernem vetrovniku. Imajo pa tudi nov simulator. Že lani so s povsem predelanim sprednjim delom stranic dirkalnika od VN Avstrije naprej postali konkurenčnejši. Tudi letos so jih na novo zasnovali. Geometrijo stranic se spreminja v luči čim boljšega pretoka zraka mimo dirkalnika, da je talni efekt še toliko večji. Na prvih fotografijah se dirkalnik sicer zdi evolucija lanskega, a pravijo, da še marsikaj skrivajo. Tako kot vse ekipe: Mercedes je denimo v sredo v Silverstonu zapeljal na progo z nekaj elementi na prednjem krilcu, ki jih na računalniških renderjih ni.