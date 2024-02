Drzna zver za talentiran francoski dirkaški par #video

Svoj novi dirkalnik sta dva tedna pred začetkom testiranj dobila Esteban Ocon in Pierre Gasly. Francoski dvojec bo z drzno zasnovo dirkalnika A524 skušal koncern Renault vrniti na pota stare slave. Četrto sezono bodo v prvenstvu formule 1 nastopali pod imenom Alpine. Zmage in lovorike je ekipa iz Enstona osvajala na začetku 90 let z Michaelom Schumacherjem in pred 20 leti s Fernandom Alonsom.

Poglejte, kako sta videti Alpinova dirkalnika za prvenstvi formule 1 in WEC:

Na preostalih osmih dirkah bo dirkalnik bolj roza kot moder (v barvah avstrijskega pokrovitelja). Foto: Alpine F1 Dirkalnik A524 je precej bolj drzno zasnovan od predhodnika, je na predstavitvi v Enstonu, kjer ekipa domuje že desetletja (nekoč pod imenom Benetton, pozneje Renault in Lotus), večkrat ponovil tehnični direktor Matt Harman. "Nekaj elementov na dirkalniku smo zasnovali do meje ali celo prek nje." Prednje krilce je povsem drugačno, novo je tudi zadnje vzmetenje. Veliko so delali na tem, da bi aerodinamika dirkalnika čim bolj pomagala pri hlajenju zavor. Nekoliko naprej so pomaknili sistem ERS, da je dirkalnik bolj uravnotežen. Če izpostavimo samo nekaj ključnih sprememb.

Dirkalnik je drugačen tudi po barvni shemi, saj je pretežno črn, torej nelakiran (samo goli karbon), s čimer prihranijo pri teži (zato je bila denimo lani Mercedesova "srebrna puščica" črna in ne srebrna). Črni osnovi so dodali modre Alpinove oziroma Renaultove linije in nekaj malega roza linij njihovega glavnega pokrovitelja BWT. Bodo pa za osem dirk barvno shemo prilagodili, da bo več roza barve.

Pierre Gasly in Esteban Ocon, francoski dvojec v francoski-angleški ekipi Foto: Alpine F1 Drzna zasnova je v luči tega, da si želijo precej boljše rezultate od lanskih, ko so v konstruktorskem seštevku končali na šestem mestu. Zbrali so 120 točk, manj kot v dveh sezonah prej (155 v 2021 in 173 v 2022). Zaostanek za petim Aston Martinom je bil kar 160 točk. Da imajo tehnično znanje v Enstonu in potencial v dirkalniku, sta vendarle Esteban Ocon in Pierre Gasly, ki ostaja voznik ekipe, dokazala z dvema tretjima mestoma. Pred testiranji, ki bodo konec februarja, je za kakršnekoli rezultatske napovedi seveda še prezgodaj. "Komaj čakam, da skočim nazaj v dirkalnik in spet začnem dirkati. Videl sem skice dirkalnika, bil že v simulatorju, nisem pa seveda še preizkusil končnega izdelka," je na predstavitvi povedal 27-letni Ocon. Še bolj poseben dan je za Gaslyja, ki ima še 28. rojstni dan. "To je najboljše rojstnodnevno darilo," je dejal v smehu.

Del Alpinove dirkaške družine tudi Doohan in Schumacher

Alpinova dirkaška postava za svetovni prvenstvi F1 in WEC Foto: Reuters V vlogi tretjega (rezervnega oziroma razvojnega voznika) bo 21-letni Avstralec Jack Doohan, ki je zadnje tri sezone dirkal v formuli 2. Lani je končal na tretjem mestu. Če vam je ime znano ... Gre za sina motociklistične legende Micka Doohana. Alpinovi oziroma Renaultovi družini pa se je pridružil še en sin legende, Mick Schumacher. A nekdanji dirkač ekipe Haas in nazadnje rezervni voznik Mercedesa je postal član Alpinove ekipe za vzdržljivostne dirke. Ob predstavitvi dirkalnika formule 1 so pokazali tudi svoj novi prototip za 24 ur Le Mansa in ostale vzdržljivostne dirke (A424).

Novi Alpinov dirkalnik na uradni predstavitvi, ki so jo pripravili v tovarni v angleškem Enstonu. Foto: Reuters