Šef prvakov formule 1 v interni preiskavi

Christian Horner ekipo Red Bull Racing vodi od leta 2005, osvojili so šest konstruktorskih in sedem dirkaških lovorik. Poročen je z Geri Halliwell. Foto: Reuters V ponedeljek popoldne se je spet zatresel svet formule 1, a brez jasnih informacij, za kaj točno sploh gre. Britanski mediji poročajo, da šefa Red Bullove ekipe Christiana Hornerja preiskujejo zaradi obtožbe o neprimernem vedenju. To naj bi podal drug uslužbenec britanske ekipe.

Iz avstrijskega podjetja Red Bull so sporočili, da so uvedli neodvisno preiskavo. "Postopek, ki je že v teku, izvaja zunanji specializirani odvetnik. Podjetje te zadeve jemlje zelo resno in preiskava bo končana v najkrajšem možnem času," so zapisali v kratkem sporočilu za javnost. "Za dodatne komentarje pa stvar trenutno ni primerna." Sama ekipa formule 1 Red Bull Racing iz Velike Britanije zadeve ne komentira, Horner obtožbe zanika in za zdaj ostaja na položaju.

Po poročanju spletne strani motorsport-total.com so bile obtožbe podane prejšnji teden in imajo na sedežu Red Bulla v Fuschlu že pripravljen dosje. Pišejo, da naj bi Hornerja prijateljsko prosili, da odstopi. Svetovalec ekipe Helmut Marko je tudi zanje zavrnil komentar. Tudi nizozemski De Telegraaf poroča, da so obtožbe zelo resne in imajo v Red Bullu dokaze. Horner je tudi njim dejal, da obtožbe zavrača. Rumeni nemški Bild piše, da naj bi uslužbenki ekipe poslal neprimerne fotografije.