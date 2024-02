Pokazali so ga prvi, pričakujejo, da bodo zadnji #video

Foto: Haas F1 Team Za Haas bosta tako kot lani dirkala izkušena Nemec Nico Hülkenberg in Danec Kevin Magnussen. Imajo pa novega šefa ekipe. Zaradi slabih rezultatov je Güntherja Steinerja zamenjal 47-letni Ayao Komatsu, ki je postal prvi japonski šef ene od ekip formule 1. Imajo tudi novega tehničnega direktorja, Simoneja Resto je nasledil Andrea De Zordo. Na prvi pogled VF-24 precej spominja na lanski dirkalnik (podobna je tudi barvna shema, več je črne), nekoliko višje so denimo stranice dirkalnika. Prvič ga bodo na stezo zapeljali 11. februarja v Silverstonu. Za snemanje promocijskega materiala namreč lahko naredijo nekaj kilometrov še pred uradnimi testiranji, ki bodo med 21. in 23. februarjem v Bahrajnu, kjer se prvi marčevski konec tedna začenja prvenstvo 2024.

Poglejte še v videu, kako bo videti novi Haasov dirkalnik:

"Mislim, da bomo v Bahrajnu na začelju, če ne celo zadnji"

Foto: Haas F1 Team Ko ekipe pokažejo nov dirkalnik, običajno spregovorijo tudi o svojih pričakovanjih za sezono. Lani so bili z vsega 12 osvojenimi točkami na zadnjem, desetem mestu med konstruktorji. Komatsu je danes brutalno iskren. Z razvojem precej zaostajajo, saj so ga sredi lanskega leta prekinili, da so naredili posodobitve za lanski dirkalnik za VN ZDA. Tiste so bile neuspešne, nato so se znova lotili dela na novem dirkalniku, ki sicer izhaja iz ideje dizajna za lanski Austin. "Mislim, da bomo v Bahrajnu na začelju, če ne celo zadnji. Razlog ni v tem, da ne bi imeli dobrih ljudi, ampak smo začeli pozno in še prekinili delo za dva meseca, ko smo delali posodobitve za Austin. In zato smo v zamudi z razvojem VF-24." Haas je bil najboljši v sezoni 2018, ko so končali na petem mestu med konstruktorji.

Najtežje pričakovani predstavitvi sledita 13. in 14. februarja - Ferrarijeva in Mercedesova -, ko je pričakovati, da bo več govora o odločitvi Lewisa Hamiltona kot pa o sezoni 2024.

Mesec do prve dirke sezone 2024:



2. februar - predstavitev Haas

5. februar - predstavitev Kick Sauber in Williams

7. februar - predstavitev Alpine

8. februar - predstavitev RB

12. februar - predstavitev Aston Martin

13. februar - predstavitev Ferrari

14. februar - predstavitev Mercedes in McLaren

15. februar - predstavitev Red Bull

21.-23. februar - testiranja v Bahrajnu

29. februar-2. marec - VN Bahrajna