Mercedes potrdil: Lewis Hamilton odhaja

Govorice so se izkazale za resnične, danes poročajo za pokrivanje formule ena specializirani mediji. Britanski dirkač Lewis Hamilton, s 103 zmagami najuspešnejši tekmovalec v tem športu, se po koncu sezone 2024 seli k Ferrariju, čeprav je lani z Mercedesom sklenil dveletno pogodbo. Ta bi potekla konec leta 2025, a so Angleža pripravljeni spustiti eno leto prej. Hamilton je izkoristil klavzulo v zadnji pogodbi, ki mu omogoča predčasen odhod.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024

Trenutek je pravi

"Z Mercedesom sem preživel izjemnih 11 let, ponosen sem na vse, kar smo skupaj osvojili. Mercedes je del mojega življenja vse od mojega 13. leta. Z njim sem odrasel, zato je bila odločitev o prestopu ena najtežjih v mojem življenju," je v izjavi z spletno stran Mercedesa sporočil sedemkratni svetovni prvak.

"Trenutek je pravi za nov izziv in res se ga že veselim. Vselej bom hvaležen za vso podporo Mercedesove družine, še posebej šefa Tota Wolffa. Hvaležen sem mu za njegovo prijateljstvo in vodstvene sposobnosti, zato želim skupno zgodbo končati na vrhuncu. Še vedno sem 100-odstotno predan Mercedesu in storil bom vse, kar je v moji moči, da si bomo tudi mojo zadnjo sezono v srebrni puščici še kako zapomnili," je še dodal 39-letni zvezdnik formule 1.

"To je bilo najboljše partnerstvo, kar ga je svet formule 1 kdajkoli videl. Na to lahko gledamo s ponosom. Lewis bo vselej pomemben del zgodovine Mercedesa. Vedeli smo, da se bo naše sodelovanje nekoč končalo, danes je ta dan. Razumemo in sprejemamo njegovo željo po novem izzivu. Pred nami je še zadnja sezona z Lewisom v kokpitu, zato si želimo uspešne sezone 2024," pa je o prestopu k Ferrariju po poročanju STA dejal šef Mercedesa Toto Wolff.

Podiral rekorde

39-letni Hamilton tako po 12 letih zapušča srebrne puščice, ki se jim je pridružil leta 2013, ko je prestopil iz McLarna, svoje prve ekipe v formuli ena. V tej je kariero začel leta 2007 in z njo leta 2008 osvojil svojega prvega od sedmih naslovov svetovnega prvaka. S sedmimi naslovi si deli rekord v F1 z legendarnim Nemcem Michaelom Schumacherjem.

Tudi pri Ferrariju so prek družbenih omrežij potrdili, da se jim bo Hamilton pridružil leta 2025. Sklenili so večletno pogodbo.