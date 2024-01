Šef ekipe F1 z najostrejšim jezikom izgubil službo

Günther Steiner ni več šef ekipe formule 1 Haas. Bil je tudi ustanovitelj ekipe, predvsem pa si ga je širša javnost zapomnila po tem, da ni "šparal jezika", kot rečemo, in je zato postal prva zvezda dokumentarne serije Drive to Survive. Zamenjal ga je Ayao Komatsu, ki je bil doslej v ekipi direktor inženirskega oddelka.

V sezoni formule 1 2024 ne bo niti ene spremembe v dirkaški zasedbi, bosta pa imeli dve ekipi novega šefa. Laurent Mekies je na čelu ekipe Alpha Tauri (ekipa bo dobila novo ime) nasledil Franza Tosta, ki se je upokojil. Novega prvega moža pa zdaj dobiva še Haas, saj so po slabi sezoni 2023 odslovili Güntherja Steinerja. Že v lanski sezoni je prišlo do petih sprememb: Alpine od poleti vodi Bruno Famin, Andrea Stella od januarja lani Mclaren, Alessandro Alunni Bravi ekipo Alfa Romeo (Sauber oziroma po novem Stake), James Vowles Williams, Frederic Vassuer pa Ferrari.

Günther Steiner Foto: Guliverimage Sredina novica iz ZDA, da je Gene Haas odslovil Güntherja Steinerja, je kljub slabi sezoni 2023 za to ameriško ekipo vseeno precejšnje presenečenje. Steiner je vendarle bil obraz Haasove ekipe, v javnosti morda celo bolj priljubljen kot oba voznika. S koncem leta 2023 mu je pogodba potekla in lastnik Haas se je odločil, da je ne podaljša. Med njima so bili sicer odnosi pogosto napeti, saj sta bila oba brez dlake na jeziku. Sezono 2023 so končali na zadnjem mestu med konstruktorji, kar pomeni manjšo denarno nagrado s strani Fie in s tem potrebo po večjem denarnem vložku ameriškega lastnika, ki je sicer redko na samih dirkah. Steiner, ki je sodeloval tudi pri ustanovitvi ekipe, je bil torej zraven od prvega dne, torej devet let. Ni pa edini, ki zapušča ekipo, nekaj ur prej so sporočili, da odhaja tudi tehnični direktor Simone Resta.

Novi vodja ekipe Ayao Komatsu bo imel precej manj pristojnosti kot Steiner. Bo predstavnik ekipe na dirkah, skrbel bo za strategijo in bo odgovoren za dosežke na stezi. Za organizacijske in komercialne naloge bo skrbel nekdo drug, so še sporočili iz vodstva Haasa. "Komaj čakam, da bom tesneje sodeloval z Ayaom. Poskrbeti moramo, da maksimiziramo naš potencial. Želim si, da bi bili zares konkurenčni v formuli 1," je v sporočilu za javnost zapisal Gene Haas. Sedeminštiridesetletni japonski inženir je prišel v ekipo Haas leta 2016. Prej je delal za Renault. Je prvi Japonec, ki je vodja ene od ekip, ki ima sedež v Evropi.