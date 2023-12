Eno novo ime ekipe F1 že znano, drugo še ne

AlphaTauri novega imena še nima. Foto: Reuters Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) je objavila seznam ekip in voznikov za sezono formule 2024. Sploh prvič v zgodovini ne bo niti ene spremembe v dirkaški zasedbi in številkah dirkačev v primerjavi z zadnjo dirko prejšnje sezone. Zgodile se bodo le tri spremembe pri poimenovanju ekip. Aston Martin je dobil novega pokrovitelja v imenu (Aramco). Iz ekipe Sauber se je umaknil glavni pokrovitelj Alfa Romeo in tako se bodo znova imenovali po starem Sauber. V celotno ime ekipe so sicer dodali dva pokrovitelja, Stake F1 Team Kick Sauber. Novo ime bo dobil tudi hčerinski Red Bullov projekt AlphaTauri, a so se s Fio dogovorili, da lahko objavo imena prestavijo, tako na uradnem seznamu prijav za sezono 2024 za zdaj ostaja ime AlphaTauri. Znova želijo ime, ki bo bližje Red Bullovi družini. Prej so že bili Toro Rosso, govori se, da bodo zdaj Racing Bulls.

Tako smo dočakali le novo ime Alfe Romeo oziroma Sauberja. Nedavno so v švicarski ekipi namignili, da bo ime marsikoga presenetilo. Vsaj v pozitivnem smislu ni tako, saj so staremu imenu Sauber le dodali dva pokrovitelja. To sta avstralski podjetji Stake (spletne stave) in Kick.com (platforma za spletne prenose). Ekipo bomo pod imenom Stake F1 Team Kick Sauber poznali le dve leti, saj bo od leta 2026 naprej to Audijeva ekipa.

Ekipe in vozniki za sezono 2024 prvenstva formule 1:



Oracle Red Bull Racing: Max Verstappen in Sergio Perez

Mercedes AMG Petronas Formula One Team: Lewis Hamilton in George Russell

Scuderia Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz

McLaren Formula 1 Team: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin Aramco Formula One Team: Fernando Alonso in Lance Stroll

BWT Alpine F1 Team: Pierre Gasly in Esteban Ocon

Williams Racing: Alex Albon in Logan Sargeant

Scuderia AlphaTauri RB*: Juki Cunoda in Daniel Ricciardo

Stake F1 Team Kick Sauber: Valtteri Bottas in Guanju Džov

MoneyGram Haas F1 Team: Kevin Magnussen in Nico Hülkenberg



*Novo ime bo znano kasneje.