Dirka v Imoli je letos odpadla zaradi poplav, zadnja štiri leta pa je zaradi pandemije covid-19 manjkala VN Kitajske. Obe sta na koledarju za sezono 2024. Foto: Guliverimage Sezona formule 1 2023 je končana. Skoraj. V Abu Dabiju so po zadnji, 22. dirki potekala še testiranja pnevmatik in preizkus mladih dirkačev. Ob 110 odpeljanih krogih je najhitrejši čas torkovega tesnega dne odpeljal Esteban Ocon (Alpine). Manj kot tri desetinke sta za njim zaostala Pato O'Ward (McLaren) in Frederik Vesti (Mercedes). George Russell (Mercedes) je po tehnični okvari zletel s steze in razsul svoj dirkalnik.

Zdaj za dirkače vendarle sledijo počitnice, za inženirje in mehanike pa se trdo delo nadaljuje v tovarnah. Sezona 2024 bo še zahtevnejša kot vse doslej. Na koledarju je namreč rekordnih 24 dirk. Če le ne bo kakšna odpadla, kot sta letos VN Emilje Romanje v Imoli in VN Kitajske v Šanghaju. Slednja se po štirih letih zdaj vendarle vrača (21. april). Toliko dirk pomeni tudi koledarsko najdaljšo sezono, saj se bo sklenila še pozneje kot letos. Zadnji dve dirki bosta namreč decembra, prvega Katar in osmega Abu Dabi.

Koledar dirk formule 1 za sezono 2024:



2. marec - VN Bahrajna, Sakhir

9. marec - VN Savdske Arabije, Džida

24. marec - VN Avstralije, Melbourne

7. april - VN Japonske, Suzuka

21. april - VN Kitajske, Šanghaj

5. maj - VN Miamija, Miami

19. maj - VN Emilije - Romanje, Imola

26. maj - VN Monaka, Monte Carlo

9. junij - VN Kanade, Montreal

23. junij - VN Španije, Barcelona

30. junij - VN Avstrije, Spielberg

7. julij - VN Velike Britanije, Silverstone

21. julij - VN Madžarske, Budimpešta

28. julij - VN Belgije, Spa

25. avgust - VN Nizozemske, Zandvoort

1. september - VN Italije, Monza

15. september - VN Azerbajdžana, Baku

22. september - VN Singapurja, Marina Bay

20. oktober - VN ZDA, Austin

27. oktober - VN Mehike, Ciudad de Mexico

3. november - VN Brazilije, Interlagos

23. november - VN Las Vegasa, Las Vegas

1. december - VN Katarja, Losail

8. december - VN Abu Dabija, Yas Marina

Na novo pogodbo čaka samo še Sargeant

Samo še Logan Sargeant nima podpisane pogodbe za sezono 2024, a naj bi ostal pri Williamsu. Foto: Reuters

Zanimiv pa je tudi pogled na dirkaško zasedbo za naslednje leto. Prav lahko se zgodi, da bo na štartu prve dirke VN Bahrajna drugega marca istih 20 dirkačev kot na zadnji dirki v Abu Dabiju. Lani je denimo vsaj enega dirkača zamenjalo kar šest moštev (Alpha Tauri nato še sredi te sezone). Edini, ki še nima podpisane pogodbe za leto 2024, je Logan Sargeant. Američan je razočaral, osvojil je eno samo točko. A iz ekipe Williamsa so v zadnjih mesecih prihajale besede podpore Sargeantu, češ da bo dobil še eno priložnost. Tudi Red Bull je ves čas zavračal govorice, da bodo zamenjali Sergia Pereza, ki je osvojil kar 290 točk manj od prvaka Maxa Verstappna. Mehičan ima podpisano pogodbo za leto 2024.

Alpha Tauri bo spremenil ime, poslavlja pa se tudi dolgoletni šef ekipe Franz Tost. Foto: Guliverimage Vseeno pa bomo v garažah videli dve novi oziroma stari imeni. Dve ekipi namreč spreminjata svoje ime. Sauber je izgubil pokrovitelja Alfa Romeo in se bo tako znova imenoval Sauber (kot že do leta 2018). Od leta 2026 pa bo to Audijeva tovarniška ekipa. Kakšno bo novo ime ekipe Alpha Tauri, pa še ni jasno. Nekdanji Toro Rosso, sestrska ekipa Red Bulla, je kot Alpha Tauri nastopala zadnje tri sezone. Vrnitev k imenu Toro Rosso je malo verjetna, govori se o imenu Racing Bulls. Imela bo tudi novega šefa ekipe, saj se je upokojil Franz Tost.

Dirkaška zasedba za sezono 2024 prvenstva formule 1:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Esteban Ocon

Williams: Alex Albon in Logan Sargeant*

Alpha Tauri**: Juki Cunoda in Daniel Ricciardo

Sauber***: Valtteri Bottas in Guanju Džov

Haas: Kevin Magnussen in Nico Hülkenberg



* Nima še podpisane pogodbe.

** Ekipa bo spremenila ime, a novo še ni znano.

*** Ob umiku sponzorja Alfa Romeo se bo ekipa spet imenovala Sauber.

Samo pet dirkačev z dolgoročno pogodbo

Več sprememb v dirkaški zasedbi pa je pričakovati leta 2025, saj ima večina dirkačev podpisano pogodbo samo še do konca leta 2024. Daljše pogodbe imajo trenutno samo: Lando Norris (2025), Lewis Hamilton (2025), George Russell (2025), Oscar Piastri (2026) in Max Verstappen (2028). Torej trenutno sta samo McLaren in Mercedes povsem predana aktualni dirkaški dvojici.

Max Verstappen je eden od le petih dirkačev z dolgoročno pogodbo, podpisano ima celo do leta 2028. Foto: Guliverimage