Max Verstappen Foto: Reuters Zadnja, 20. dirka sezona formule 1 ni ponudila toliko drame kot nekaj prejšnjih. Dobil jo je novi/stari svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Še desetič na dosedanjih 15 dirkah v Abu Dabiju je torej zmagal dirkač, ki je stal na prvem štartnem položaju. Slavil je 18 sekund pred Charlesom Leclercom (Ferrari), bolni George Russell (Mercedes) je na tretjem mestu zaostal 20 sekund. Še sekundo več je na četrtem mestu zaostal Sergio Perez (Red Bull), ki je prejel pet kazenskih sekund pribitka zaradi trčenja s petim Landom Norrisom (McLaren).

Charles Leclerc Foto: Reuters Mehičan je sicer ciljno črto prečkal na drugem mestu, saj ga je Monačan krog pred koncem namerno spustil predse. Da bi si dirkač Red Bulla pridirkal pet sekund prednosti pred Britancem. A mu ni uspelo. Leclerc je to storil, da bi Russell nazadoval na četrto mesto in bi Ferrari tako osvojil drugo mesto v konstruktorskem seštevku. Na koncu so Mercedes in Ferrari ločile le tri točke: Carlos Sainz je namreč ostal brez ene same (16. štartno mesto), Lewis Hamilton (11. štartno mesto) pa je dobil dve za deveto mesto.

VN Abu Dabija:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +17,9

3. George Russell (Mercedes) +20,3

4. Sergio Perez (Red Bull) +21,4

5. Lando Norris (McLaren) +24,2

6. Oscar Piastri (McLaren) +31,4

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +39,5

8. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +43,0

9. Lewis Hamilton (Mercedes) +44,4

10. Lance Stroll (Aston Martin) +55,6

11. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +56,2

12. Esteban Ocon (Alpine) +66,3

13. Pierre Gasly (Alpine) +70,3

14. Alex Albon (Williams) +73,1

15. Nico Hülkenberg (Haas) +83,6

16. Logan Sargeant (Williams) +87,7

17. Guanju Džov (Alfa Romeo) +89,4

18. Carlos Sainz (Ferrari) +1 krog

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1 krog

20. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

Svetovni prvak Verstappen je 54. zmago prehitel Sebastiana Vettla na večni lestvici najboljših dirkačev. Zdaj je Nizozemec sam na tretjem mestu, pred njim sta le še Hamilton (103) in Michael Schumacher (91).

Sezona 2024 s predvidoma kar 24 dirkami se bo z VN Bahrajna začela prvi marčevski konec tedna. V najboljših ekipah ne bo nobene dirkaške menjave.

Za konec sezone še kurjenje gum svetovnega prvaka Maxa Verstappna. Foto: Reuters

Kako se je dirka razpletala.



Drugo mesto v konstruktorskem seštevku je vendarle pripadlo Mercedesu. Na koncu so zbrali tri točke več od Ferrarija.



CILJ! Verstappen je dosegel rekordno 19. zmago v sezoni in 54. v karieri. Letos je vodil več kot 1.000 krogov. Pika na i tretjemu naslovu prvaka. Drugo mesto za Leclerca, tretje za Russella, daj je dobil Perez pet sekund pribitka in bo končal na četrtem mestu.



Zadnji krog.



Predzadnji krog: Cunoda ostaja med 10 brez drugega postanka, Sainz pa z 10. mesta pelje na drugi postanek, saj še ni uporabil dveh zmesi pnevmatik. Tako bo dirkač Ferrarija ostal brez točk.



Še 3 krogi: Perez je prehitel Russella, a ker ga čaka pet sekund kazni, bo težko zadržal tretje mesto. Mercedesu šteje vsaka točka, da zadrži drugo mesto v konstruktorskem seštevku pred Ferrarijem. Do cilja ne bomo vedeli, kdo bo drugi.



Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc +11,4, 3. Russell, 4. Perez, 5. Norris, 6. Piastri, 7. Cunoda*, 8. Alonso, 9. Hamilton, 10. Sainz* (*brez drugega postanka)



Še 8 krogov: Med Perezom in Norrisom je prišlo do trčenja, Mehičan bo dobil po koncu dirke pet sekund pribitka.



Še 10 krogov: Po Alonsu je Sainza prehitel še Hamilton. Dirkač Ferrarija s starejšimi gumami ni več konkurenčen. Še boljši dvoboj pa za četrto mesto, Perez ga zdaj dobiva.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc +7,2, 3. Russell, 4. Norris, 5. Perez, 6. Cunoda*, 7. Piastri, 8. Alonso, 9. Sainz*, 10. Hamilton (*brez drugega postanka)



Še 14 krogov: Krog za Perezom na drugo menjavo pnevmatik vodilni Verstappen, ki je imel 28 sekund prednosti pred Leclercom. S prednostjo petih sekund se je vrnil na prvo mesto. še nekaj krogov do 54. zmage.



Še 18 krogov: 1. Verstappen*, 2. Perez*, 3. Leclerc, 4. Russell, 5. Cunoda*, 6. Norris, 7. Stroll*, 8. Piastri, 9. Sainz*, 10. Ocon*, 11. Alonso, 12. Hamilton (*brez drugega postanka)



Še 20 krogov: Dvojno vodstvo Red Bulla, saj je na postanek zapeljal tudi Leclerc.



Še 23 krogov: Na postanek Russell, ki se vrača pred Norrisom. To je na tej dirki najbolj izenačen dvoboj. Britanca za tretje mesto.



Še 24 krogov: Četrti Norris je začel drugo serijo postankov. Za večino danes dva postanka, Sainz naj bi bil eden redkih z enim samim.



Še 28 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc +6,5, 3. Russell, 4. Norris, 5. Perez, 6. Piastri, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Cunoda, 10. Stroll.



27. krog: Po radijski zvezi se Hamiltonu oglaša sam Toto Wolff in ga spodbuja z besedami, da vozi najhitrejše kroge. Mercedes želi končno drugo mesto med konstruktorji, a jim ga Ferrari z drugim mestom Leclerca lahko ukrade.



26. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc +5,4, 3. Russell, 4. Norris, 5. Piastri, 6. Perez, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Ricciardo, 10. Cunoda ... 16 Sainz.



25. krog: V bokse še Sainz, ki je zdrsnil na začelje. Leclerc je zdaj pet sekund za Verstappnom, ki je na dobri poti do 19. zmage.



23. krog: Cunoda in Stroll sta opravila s postankom in Verstappen je zdaj spet prvi. Sainz še vztraja na stezi (začel je s trdimi gumami), a izgublja mesta.



20. krog: 1. Cunoda*, 2. Stroll*, 3. Verstappen, 4. Sainz*, 5. leclerc, 6. Russell, 7. Norris, 8. Bottas*, 9. Piastri, 10. Alonso (*brez postanka)



19. krog: Leclerc se je po postanku vrnil za Verstappna, na prvih treh mestih pa so zdaj Cunoda, Stroll in Sainz, ki še niso bili v boksih.



16. krog: Ker je imel Gasly težave pri zaviranju, je Hamilton za njim rahlo zadel v njegov dirkalnik. Oba lahko nadaljujeta, Lewis je šel na postanek.



15. krog: Piastri je bil prvi od boljših na postanku, krog pozneje pa sočasno Norris in Russell. Boljši postanek za Mercedes in Russell je pridobil še eno mesto.



9. krog: Russell napada Piastrija za četrto mesto. Mercedesu šteje vsaka točka.



8. krog: Sainz je po 16. štartnem mestu 13., a če bo na koncu vrstni red tak kot zdaj, bo Ferrari Mercedesu izmaknil drugo mesto v skupnem seštevku.



7. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc +1,5, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Cunoda, 7. Alonso, 8. Gasly, 9. Perez, 10. Hamilton



5. krog: Hitro je bilo konec z Leclercovimi napadi. Zdaj vozi sekundo in pol za vodilnim Verstappnom, ki dirka za 19. zmago sezone. Na tem dirkališču je na 14 dirkah kar devetkrat zmagal dirkač s prvega štartnega mesta.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Norris, 5. Russell, 6. Cunoda, 7. Alonso, 8. Gasly, 9. Hamilton, 10. Perez.



1. krog: Leclerc je dvakrat napadel Verstappna, a neuspešno.



Štart! Dober štart Leclerca, a je Verstappen po hitrejši zunanji liniji vseeno kot prvi zapeljal v prvi zavoj. Russell je izgubil eno mesto, mimo njega Norris.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Russell, 5. Norris, 6. Cunoda, 7. Alonso, 8. Hülkenberg, 9. Perez, 10. Gasly, 11. Hamiton, 12. Ocon.



Še 10 minut do štarta: Sončna in vroča nedelja v Emiratih. Na štartni vrstni je tudi nogometna legenda Brazilec Ronaldo. Še zadnjih 58 krogov v sezoni 2023.