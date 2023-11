Mogoče bi pa Anthony Hamilton rad dirkal za Red Bull

Vodja Red Bullove ekipe Christian Horner je pred dnevi dodobra razburil javnost z besedami za britanski Daily Mail, češ da se je Lewis Hamilton letos zanimal za sedež v ekipi svetovnega prvaka Maxa Verstappna. "Z leti smo se večkrat pogovarjali o Lewisu. Tudi oni so nas nekajkrat kontaktirali, nazadnje letos, ko so spraševali, ali bi nas zanimal." Hornerjeve besede so marsikoga presenetile. In jih je ob prihodu v Abu Dabi, kjer se dogaja zadnja dirka letošnje sezone, Hamilton tudi zanikal, češ da ne on ne njegova menedžerska ekipa letos sploh ni govorila s Hornerjem, kaj šele, da bi se sedemkratni svetovni prvak zanimal za sedež v Red Bullu.

Anthony Hamilton Foto: Guliverimage Po petkovih prostih treningih v Abu Dabiju je pred novinarje stopil tudi Horner in seveda moral pojasniti svoje besede. "Prav neverjetno, koliko pozornosti je zbudila ta zgodba. Povsem normalno je, da se dirkači, predstavniki dirkačev, starši dirkačev med letom pogovarjamo. Gre za nedolžne pogovore. Z Lewisom nismo nikoli imeli resnih pogovorov niti nismo nikoli imeli prostega sedeža. Poznam pa Anthonyja Hamiltona že vrsto let. Je dober človek, ponosen oče dirkača. In ko ima dirkač težko obdobje – Lewis ni zmagal že dve leti – se v paddockuu pač postavljajo takšna vprašanja. Nikoli pa ni bilo nobenega resnega pogovora. Ne vem, kdo ga zastopa, a če ima enak priimek, si mislim, da mu je blizu. A šlo je le za vljudnostne besede 'ali lahko dirkam naslednje leto za Red Bull', razen če je hotel Anthony dirkati on." Lewisov oče Anthony Hamilton naj bi torej bil tisti, ki se je – očitno bolj v šali – na to temo pogovarjal s Hornerjem.

Lewis Hamilton je bil na modernem dirkališču v marini Yas v petek osmi. Foto: Reuters

V petek je Hamilton z Mercedesom na treningih odpeljal osmi najhitrejši čas. Pravi, da tudi na tem dirkališču z dirkalnikom ni najbolj zadovoljen in tako se zdi, da bo res še drugo sezono zapored ostal brez ene same zmage. V petek je bil sicer na zadnjem prizorišču sezone najhitrejši Charles Leclerc (Ferrari). Tudi Lando Norris (McLaren) verjame, da je lahko blizu zmagovalcu 18 letošnjih dirk Maxu Verstappnu (Red Bull). Kvalifikacije bodo v soboto ob 16. uri, dirka pa v nedeljo ob 15. uri.