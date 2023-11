Verstappnu kazen, nato trčenje, Leclerc s postankom manj, a ...

Prvi zavoj Foto: Reuters Velika nagrada Las Vegasa, novo ulično prizorišče dirk formule 1, se je v četrtek začela z zapletom s pokrovom odtočnega jaška, še en je sledil tik pred štartom sobotne nočne dirke, ko so se na paradi dirkačev pokvarili trije starodobniki in je na štartni ravnini na asfalt steklo precej olja. Kljub vsemu pa se je 21. dirkaški konec tedna letos sklenil z zelo razburljivo dirko z veliko prehitevanji, ki si jo bomo na koncu zapomnili predvsem po tem. Max Verstappen (Red Bull) je kljub umazani liniji na štartu bolje speljal kot Charles Leclerc (Ferrari) in tekmeca prehitel že v prvem zavoju. Oba sta zapeljala globoko v zavoj in komisarji so pozneje sklenili, da je Nizozemec Monačana izrinil s steze, zaradi česar je dobil pet sekund kazni. To je oddelal med prvim postankom, tik pred njim ga je Leclerc prehitel.

Sergio Perez Foto: Reuters Leclerc je imel strategijo enega samega postanka in zdelo se je, da bo vendarle zmagal prvič letos, šestič v formuli 1. A ni bilo tako. Na stezi je bil dvakrat varnostni avtomobil, prvič po hujši nesreči Landa Norrisa (McLaren), ki je moral na preventivni pregled v bolnišnico. To sta najbolje unovčila dirkača Red Bulla. Sergio Perez je oba postanka opravil za varnostnim avtomobilom in se tako prebil pred Leclerca, pa čeprav je bil na 11. štartnem mestu. Verstappen je izkoristil drugi varnostni avtomobil. Ta je na stezo zapeljal, ko je prav vanj trčil George Russell (Mercedes) in je bilo na asfaltu precej razbitin (oba sta lahko dirkala naprej). Tako svetovni prvak s postankom ni ničesar izgubil, z novejšimi gumami pa je lahko prehiteval drugega za drugim, tudi Pereza in Leclerca. Tako si je pridirkal že 18. zmago letos. Boj za drugo mesto je bil odločen šele v zadnjem krogu, ko je na koncu skoraj dva kilometra dolge ravnine na Stripu Leclerc napadel in prehitel Pereza. Tolažilno drugo mesto torej za dirkača Ferrarija.

VN Las Vegasa:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +2,0

3. Sergio Perez (Red Bull) +2,4

4. Esteban Ocon (Alpine) +18,6

5. Lance Stroll (Aston Martin) +20,0

6. Carlos Sainz (Ferrari) +20,8

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +21,7

8. George Russell (Mercedes) +23,0

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +25,9

10. Oscar Piastri (McLaren) +29,4

11. Pierre Gasly (Alpine) +34,2

12. Alex Albon (Williams) +43,3

13. Kevin Magnussen (Haas) +44,8

14. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +48,5

15. Guanju Džov (Alfa Romeo) +50,1

16. Logan Sargeant (Williams) +50,8

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +85,3

Odstop: Juki Cunoda (Alpha Tauri), Nico Hülkenberg (Haas), Lando Norris (McLaren)



Skupni seštevek (21/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 549 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 273

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 232

4. Carlos Sainz (Ferrari) 200

5. Fernando Alonso (Aston Martin) 200

6. Lando Norris (McLaren) 195

7. Charles Leclerc (Ferrari) 188

8. George Russell (Mercedes) 160

9. Oscar Piastri (McLaren) 89

10. Lance Stroll (Aston Martin) 73



1. Red Bull Honda 822 točk

2. Mercedes 392

3. Ferrari 388

4. McLaren Mercedes 284

5. Aston Martin Mercedes 273

6. Alpine Renault 110

Skozi cilj je na četrtem mestu pripeljal Russell, a dobil pet sekund pribitka (trčenje z Verstappnom) in bil tako uvrščen na osmo mesto. S četrtim in petim mestom sta tako lahko zadovoljna Esteban Ocon (Alpine) in Lance Stroll (Aston Martin). Carlos Sainz (Ferrari) je bil po 12. štartnem mestu na koncu šesti, nezadovoljna pa sta tudi sedmi Lewis Hamilton (Mercedes) in deveti Fernando Alonso (Aston Martin), ki sta precej izgubila že v prvem zavoju, ko se je izkušeni Španec zavrtel. Pravi polom je v Las Vegas doživela ekipa McLaren: Oscar Piastri je bil deseti, Norris pa je po nesreči odstopil.

Maxova 53. zmaga Foto: Reuters V skupnem seštevku sezone je zdaj oddano končno drugo mesto, Perez ima pred finalom neulovljivih 41 točk prednosti pred Hamiltonom. V konstruktorskem seštevku ima drugi Mercedes samo še štiri točke prednosti pred Ferrarijem.

Dirko so si v živo ogledali številni znani obrazi, med njimi Shaquille O'Neal, Zlatan Ibrahimović, Usain Bolt, Gordon Ramsay, Terry Crews, Justin Bieber ... Večer se je sklenil z velikim ognjemetom.

Najdaljše svetovno prvenstvo formule 1 do zdaj se bo z 22. dirko (Abu Dabi) sklenilo prihodnjo nedeljo, ko lahko Verstappen postane že tretji najuspešnejši dirkač vseh časov. Zdaj se je s 53. zmago izenačil s Sebastianom Vettlom.

Kako se je razpletala dirka



CILJ! Kljub postanku več, kazni petih sekund in trčenju še 18. zmaga letos za Verstappna! Drugi Leclerc in tretji Perez.



Zadnji krog: Leclerc je ob zaviranju na koncu Stripa napadel in prehitel Pereza za drugo mesto! Russell je prišel mimo Strolla in Ocona, a ga čaka pet sekund časovnega pribitka.



Zadnji krog: Leclerc še upa na napad na Pereza za drugo mesto.



Predzadnji krog: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Ocon, 5. Stroll, 6. Russell, 7. Sainz, 8. Hamilton, 9. Alonso, 10. Gasly, 11. Piastri, 12. Albon



Še 3. krogi: Varnih pet sekund prednosti Verstappna pred Perezom in Leclercom. Hamilton medtem mimo Alonsa na osmo mesto.



Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Ocon, 5. Stroll, 6. Russell, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Hamilton, 10. Gasly, 11. Piastri, 12. Albon



Še 6 krogov: Leclerc je imel že dve sekundi zaostanka za Verstappnom, napadal ga je še Perez. Naredil je napako na zaviranju in Perez je drugi. Razočaran tudi gost v Ferrarijevi garaži Zlatan Ibrahimović.



Še 8 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Piastri, 5. Ocon, 6. Gasly, 7. Stroll, 8. Russell, 9. Sainz, 10. Alonso, 11. Hamilton, 12. Albon



Še 10 krogov: Verstappen z najhitrejšim krogom na dirki, je sekundo pred Leclercom. Hud boj s prehitevanji za osmo mesto. Albon je izgubil štiri mesta v enem krogu.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Piastri, 5. Ocon, 6. Gasly, 7. Stroll, 8. Albon, 9. Russell, 10. Sainz, 11. Alonso, 12. Hamilton



Še 13 krogov: Verstappen je napadel Leclerca! Tesno je šlo, a Max je nov vodilni.



Še 14 krogov: In zdaj mimo Pereza še Verstappen. Za zaključek dirke torej dvoboj za zmago med Leclercom in Verstappnom.



Še 15 krogov: Leclerc je prehitel Pereza in znova vodi!



Še 15 krogov: Leclerc z enim samim postankom, oba Red Bulla že z dvema, a nista nič izgubila, saj sta izgubo s postanki nadoknadila med varnostnim avtomobilom.



Še 16 krogov: 1. Perez, 2. Leclerc, 3. Verstappen, 4. Piastri, 5. Ocon, 6. Gasly, 7. Albon, 8. Stroll, 9. Russell, 10. Sainz



Še 17 krogov: Perez je prehitel Leclerca in je nov vodilni v Vegasu. Verstappen je pred tem prišel na četrto mesto.



Še 19 krogov: Perez je tik za vodilnim Leclercom, a z drugačno strategijo. Verstappen na petem mestu zaostaja dobrih pet sekund.



29. krog: Leteči štart, Leclerc je zadržal prvo mesto. Medtem pet sekund kazni za Russlla zaradi trčenja z Verstappnom.



28. krog (varnostni avto): 1. Leclerc, 2. Perez, 3. Gasly, 4. Piastri, 5. Verstappen, 6. Ocon, 7. Stroll, 8. Albon, 9. Russell, 10. Sainz, 11. Sargeant, 12. Alonso



27. krog: Varnostni avto so številni izkoristili za drugi postanek, tudi Verstappen.



26. krog: V boju za četrto mesto trčenje Verstappna in Russlla. Oba sicer lahko nadaljujeta, a je na stezi nekaj razbitin in zato varnostni avtomobil.



21. krog: Postanek še za vodilnega Leclerca, ki je imel 28 sekund prednosti pred Verstappnom. Na stezo se je vrnil na tretje mesto, med njim in Maxom so torej še trije dirkači.



20. krog: 1. Leclerc (brez postanka), 2. Perez, 3. Stroll, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Russell, 7. Verstappen, 8. Džov, 9. Gasly, 10. Albon



18. krog: Leclerc, ki je še brez postanka, vodi, Verstappen pa je le deveti. Vmes je osem voznikov, ki pa imajo drugačno strategijo postankov.



17. krog: Manjše trčenje med Hamiltonom in Piastrijem. Oba s predrto pnevmatiko. Dirkač McLarna je takoj zapeljal v bokse, Mercedesov pa mora odpeljati še cel krog.



16. krog: Verstappen je samo še pol sekunde pred Leclercom. Tokrat so na Red Bullu prej odpovedale gume. Dirkač Ferrarija ga je prehitel na ciljni ravnini, svetovni prvak pa je zapeljal v bokse na menjavo gum. Moral je prestati še pet sekund kazni.



13. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Albon, 6. Sargeant, 7. Ocon, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Magnussen, 11. Perez, 14. Sainz, 16. Alonso



8. krog: Komisarji so vendarle kaznovali Maxa Verstappna. Pet sekund pribitka, ker je v prvem zavoju dirke s steze izrinil Leclerca. Teh pet sekund bo moral odslužiti pri prvem postanku v boksih. Zdaj je razlika med njima dobri dve sekundi.



7. krog: Varnostni avtomobil se je umaknil, leteči štart. Verstappen ostaja prvi pred Leclercom.



5. krog (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Albon, 6. Sargeant, 7. Magnussen, 8. Ocon, 9. Hülkenberg, 10. Cunoda, 11. Piastri, 12. Hamilton, 16. Perez, 17. Sainz, 18. Alonso



4. krog: Varnostni avtomobil. Norris, ki je bil že 13., je končal v zaščitnih gumah. Na ravnini mu je vzelo zadek dirkalnika, zavrtel se je, treščil v zid, da mu je odletela pnevmatika, nato je še zdrsel v izletno cono v zaščitne gume. Z Norrisom je vse v redu.



3. krog: Verstappen ima že dve sekundi prednosti pred Leclercom, ki pravi, da ga je v prvem zavoju izrinil s steze in bi mu moral vrniti prvo mesto.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Albon, 6. Sargeant, 7. Magnussen, 8. Ocon, 9. Stroll, 10. Hülkenberg



Štart! Kljub umazanemu asfaltu boljši štart Verstappna, ki je prehitel Leclerca. Oba sta bila pozna in široka v prvem zavoju, tako da je skoraj mimo obeh prišel Russell, a sta bila močnejša na pospeševanju. Zaplet pa v sredini, kjer se je ob prepoznem zaviranju zavrtel Alonso, zato so veliko izgubili še Bottas, Hamilton in Perez. Zadnji je moral v bokse na menjavo sprednjega krilca. Nova pokvarjena dirka za dirkača Red Bulla.



Krog za ogrevanje. Nato pa prvič po 41 letih dirka v Las Vegasu. Predzadnja letos.



Štartna vrsta: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Albon, 6. Sargeant, 7. Bottas, 8. Magnussen, 9. Alonso, 10. Hamilton, 11. Perez, 12. Sainz



Še 20 min do štarta: Znanih obrazov v Las Vegasu ne manjka, dirkalnike so si prišli od blizu pogledat tudi Shaquille O'Neal, Usain Bolt, Gordon Ramsay, Terry Crews ...



Še pol ure do štarta: Na štartno-ciljni ravnini so se na paradi dirkačev s klasičnimi avtomobili trije pokvarili, na stezo je steklo precej olja, in sicer ravno na levo stran štartne vrste. Zdaj so sicer vse posuli z apnom, ampak predvsem Verstappen bi bil na štartnem mestu lahko v podrejenem položaju. Verstappen in Gasly, ki je na četrtem štartnem mestu, naj bi bila precej razburjena. An oil spill on the left-hand side of the grid could spice the start up a bit 👀



It’s reported it was from Hamilton’s parade lap car, with Verstappen and Gasly said to be pretty unhappy…#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Z1lXmOv0HM — Autosport (@autosport) November 19, 2023 Russell je prišel mimo Strolla in Ocona, a ga čaka pet sekund časovnega pribitka.Leclerc še upa na napad na Pereza za drugo mesto.1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Ocon, 5. Stroll, 6. Russell, 7. Sainz, 8. Hamilton, 9. Alonso, 10. Gasly, 11. Piastri, 12. AlbonVarnih pet sekund prednosti Verstappna pred Perezom in Leclercom. Hamilton medtem mimo Alonsa na osmo mesto.1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Ocon, 5. Stroll, 6. Russell, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Hamilton, 10. Gasly, 11. Piastri, 12. AlbonLeclerc je imel že dve sekundi zaostanka za Verstappnom, napadal ga je še Perez. Naredil je napako na zaviranju in Perez je drugi. Razočaran tudi gost v Ferrarijevi garaži Zlatan Ibrahimović.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Piastri, 5. Ocon, 6. Gasly, 7. Stroll, 8. Russell, 9. Sainz, 10. Alonso, 11. Hamilton, 12. AlbonVerstappen z najhitrejšim krogom na dirki, je sekundo pred Leclercom. Hud boj s prehitevanji za osmo mesto. Albon je izgubil štiri mesta v enem krogu.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Piastri, 5. Ocon, 6. Gasly, 7. Stroll, 8. Albon, 9. Russell, 10. Sainz, 11. Alonso, 12. HamiltonIn zdaj mimo Pereza še Verstappen. Za zaključek dirke torej dvoboj za zmago med Leclercom in Verstappnom.Leclerc z enim samim postankom, oba Red Bulla že z dvema, a nista nič izgubila, saj sta izgubo s postanki nadoknadila med varnostnim avtomobilom.1. Perez, 2. Leclerc, 3. Verstappen, 4. Piastri, 5. Ocon, 6. Gasly, 7. Albon, 8. Stroll, 9. Russell, 10. SainzVerstappen je pred tem prišel na četrto mesto.Perez je tik za vodilnim Leclercom, a z drugačno strategijo. Verstappen na petem mestu zaostaja dobrih pet sekund.Leteči štart, Leclerc je zadržal prvo mesto. Medtem pet sekund kazni za Russlla zaradi trčenja z Verstappnom.1. Leclerc, 2. Perez, 3. Gasly, 4. Piastri, 5. Verstappen, 6. Ocon, 7. Stroll, 8. Albon, 9. Russell, 10. Sainz, 11. Sargeant, 12. AlonsoVarnostni avto so številni izkoristili za drugi postanek, tudi Verstappen.V boju za četrto mesto trčenje Verstappna in Russlla. Oba sicer lahko nadaljujeta, a je na stezi nekaj razbitin in zato varnostni avtomobil.Postanek še za vodilnega Leclerca, ki je imel 28 sekund prednosti pred Verstappnom. Na stezo se je vrnil na tretje mesto, med njim in Maxom so torej še trije dirkači.1. Leclerc (brez postanka), 2. Perez, 3. Stroll, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Russell, 7. Verstappen, 8. Džov, 9. Gasly, 10. AlbonLeclerc, ki je še brez postanka, vodi, Verstappen pa je le deveti. Vmes je osem voznikov, ki pa imajo drugačno strategijo postankov.Manjše trčenje med Hamiltonom in Piastrijem. Oba s predrto pnevmatiko. Dirkač McLarna je takoj zapeljal v bokse, Mercedesov pa mora odpeljati še cel krog.Verstappen je samo še pol sekunde pred Leclercom. Tokrat so na Red Bullu prej odpovedale gume. Dirkač Ferrarija ga je prehitel na ciljni ravnini, svetovni prvak pa je zapeljal v bokse na menjavo gum. Moral je prestati še pet sekund kazni.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Albon, 6. Sargeant, 7. Ocon, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Magnussen, 11. Perez, 14. Sainz, 16. AlonsoPet sekund pribitka, ker je v prvem zavoju dirke s steze izrinil Leclerca. Teh pet sekund bo moral odslužiti pri prvem postanku v boksih. Zdaj je razlika med njima dobri dve sekundi.Varnostni avtomobil se je umaknil, leteči štart. Verstappen ostaja prvi pred Leclercom.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Albon, 6. Sargeant, 7. Magnussen, 8. Ocon, 9. Hülkenberg, 10. Cunoda, 11. Piastri, 12. Hamilton, 16. Perez, 17. Sainz, 18. AlonsoNa ravnini mu je vzelo zadek dirkalnika, zavrtel se je, treščil v zid, da mu je odletela pnevmatika, nato je še zdrsel v izletno cono v zaščitne gume. Z Norrisom je vse v redu.Verstappen ima že dve sekundi prednosti pred Leclercom, ki pravi, da ga je v prvem zavoju izrinil s steze in bi mu moral vrniti prvo mesto.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Albon, 6. Sargeant, 7. Magnussen, 8. Ocon, 9. Stroll, 10. HülkenbergOba sta bila pozna in široka v prvem zavoju, tako da je skoraj mimo obeh prišel Russell, a sta bila močnejša na pospeševanju. Zaplet pa v sredini, kjer se je ob prepoznem zaviranju zavrtel Alonso, zato so veliko izgubili še Bottas, Hamilton in Perez. Zadnji je moral v bokse na menjavo sprednjega krilca. Nova pokvarjena dirka za dirkača Red Bulla.Nato pa prvič po 41 letih dirka v Las Vegasu. Predzadnja letos.1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Albon, 6. Sargeant, 7. Bottas, 8. Magnussen, 9. Alonso, 10. Hamilton, 11. Perez, 12. SainzZnanih obrazov v Las Vegasu ne manjka, dirkalnike so si prišli od blizu pogledat tudi Shaquille O'Neal, Usain Bolt, Gordon Ramsay, Terry Crews ...: Na štartno-ciljni ravnini so se na paradi dirkačev s klasičnimi avtomobili trije pokvarili, na stezo je steklo precej olja, in sicer ravno na levo stran štartne vrste. Zdaj so sicer vse posuli z apnom, ampak predvsem Verstappen bi bil na štartnem mestu lahko v podrejenem položaju. Verstappen in Gasly, ki je na četrtem štartnem mestu, naj bi bila precej razburjena.

Charles Leclerc Foto: Guliverimage Na prvenstvu formule 1 leta 2013 je ekipa Red Bull dobila 19 od dozdajšnjih 20 dirk: 17 Max Verstappen in dve Sergio Perez. Edino preostalo je osvojil Carlos Sainz (Ferrari). Španec je bil najboljši v Singapurju, kjer je bil Red Bullov dirkalnik na začudenje vseh nekonkurenčen. Las Vegas ima podobne značilnosti kot singapursko ulično dirkališče, zato bi bil lahko Red Bull drugič letos premagan. Sainz zaradi kazni desetih štartnih mest sicer priložnosti za zmago ne bo imel (z drugega se je moral pomakniti na 12. štartno mesto), je pa na "pole positionu" Charles Leclerc. V kvalifikacijah mu Verstappen ni bil blizu. Zdaj sta skupaj v prvi startni vrsti, a na dirkah letos Ferrarijev dirkalnik ni tako hiter. Je pa res, da naj bi imel z obrabo pnevmatik na nočni dirki in pri vsega 15 stopinjah Celzija precej manj težav. Leclerc na svojo šesto zmago v formuli 1 čaka že vse od lanskega julija (VN Avstrije).

Our grid is set for lights out in Las Vegas! 🙌#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/YiIgzpxRms — Formula 1 (@F1) November 18, 2023

Logan Sargeant Foto: Guliverimage

Nič manj zanimivo ne bo spremljati obeh Williamsovih dirkačev, Alex Albon in Logan Sargeant sta namreč v tretji štartni vrsti. Britanec tajskih korenin je bil letos sicer že sedemkrat med dobitniki točk in je pokazal, da je vrhunski dirkač. Američan, ki je bil precej počasnejši, si je prvo točko pridirkal šele pred nekaj tedni z desetim mestom v Austinu. Za 22-letnika je šesto štartno mesto najboljši dosežek v formuli 1 (21. velika nagrada). "Danes sem vesel fant, zagotovo. Lepo je, ko se ti končno vse izide," se je Sargeantu smejalo po kvalifikacijah: "Občutek sem imel, da sem imel že nekajkrat potencial za podobno uvrstitev, a sem šele tokrat odlično odpeljal v vseh treh delih kvalifikacij." Skoraj dva kilometra dolga ravnina po lasvegaškem Stripu je Williamsovemu dirkalniku pisana na kožo. Kar zadeva aerodinamiko, ta ni najboljša, lahko pa doseže zelo visoko končno hitrost.