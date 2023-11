Blamaža v Las Vegasu: prvi trening odpovedan

Vodstvo tekmovanja v pogovorih z ekipo Alpine, saj je poškodovan tudi Oconov dirkalnik. Foto: Reuters Saj ni res pa je, dirkanje se v Las Vegasu niti ni dobro začelo, pa so prvi trening že odpovedali. Toliko pompa ob vrnitvi formule 1 v Las Vegas po 41 letih – organizacijo je prevzel sam promotor tekmovanja Liberty Media – potem pa takšna blamaža. Ko je v deveti minuti Carlos Sainz (Ferrari) vozil po skoraj dva kilometra dolgi ravnini, po sloviti vegaški ulici Strip, je nekaj močno počilo in dirkalnik je ustavil na stezi (z luknjo na sprednjem delu podvozja). Najprej smo mislili, da so rdečo zastavo izobesili, samo da bi varno umaknili njegov dirkalnik, a je po desetih minutah prišlo obvestilo, da se trening ne bo nadaljeval. Vsi smo čudno gledali, kaj se dogaja, nato je prišlo pojasnilo: na stezi ni le grbina, ob katero bi zadel Sainz, temveč se je dvignil pokrov jaška. Še več: pred tem je jašek poškodoval že dirkalnik Estebana Ocona (Alpine) in to tako močno, da bodo morali zamenjati celotno šasijo.

F1 has cancelled the first practice session of the first ever Las Vegas Grand Prix due to a loose drain cover 😳 pic.twitter.com/hLcP1VHfED — ESPN F1 (@ESPNF1) November 17, 2023

MSG Sphere, ki spreminja barve, in vegaško obarvani dirkalnik ekipe Alfa Romeo. Foto: Reuters Samo Charles Leclerc (Ferrari) je pred prekinitvijo odpeljal hiter krog, tako da rezultati treningi nimajo nobenega smisla. Že drugi Nico Hülkenberg (Haas) je zaostal dve sekundi in pol. Večina je odpeljala le en inštalacijski krog, pet dirkačev pa sploh še ni zapeljalo na stezo. Veliko razočaranje tako za navijače, ki so kupili vstopnice in bili v četrtek zvečer na tribunah začasnega vegaškega dirkališča, ali pa tiste v Evropi, ki so se zbudili ob pol šestih zjutraj.

Sergio Perez Foto: Guliverimage Vodstvo tekmovanja je pojasnilo, da morajo zaradi tega pregledati vse pokrove jaškov na progi in to lahko traja nekaj časa. Problematičen je več kot en pokrov. Dirkaški konec tedna naj bi se nadaljeval v petek ob 9.00 po srednjeevropskem času (opolnoči po lokalnem) z drugim prostim treningom, a so mogoče spremembe v urniku tekmovanja. Ker dirkači in ekipe šele spoznavajo stezo, je mogoče, da podaljšajo drugi ali tretji trening. Stezo so sicer večer prej pregledali s hitro vožnjo z varnostnim avtomobilom, a dirkanje z dirkalnikom formule 1 je vseeno nekaj povsem drugega in očitno se zato dvigajo pokrovi jaškov.

Poroka prvaka iz sezone 1997

Tako je bil edini pozitiven trenutek začetka 21. dirkaškega konca tedna letos klasična vegaška poroka. In to ne kogarkoli: v kapelici ob stezi se je s svojim dekletom Giulio Marro poročil svetovni prvak formule 1 iz leta 1997, Jacques Villeneuve.