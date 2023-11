F1 v Vegasu: "Takšnega spektakla na Zemlji še ni bilo"

Formula 1 se je po 41 letih vrnila v Las Vegas, a VN Vegasa ne bo le dirka, bo velik šov. Sredina otvoritvena slovesnost (dirkajo že v četrtek) je bila glasbeni in svetlobni spektakel. Svetovnemu prvaku Maxu Verstappnu sicer ni bila niti najmanj všeč: "Samo stali smo tam in bili kot klovni." Direktor dirke Renee Wilm pa je dejal: "Velike hitrosti dirkalnikov in kulisa nočnega življenja v Las Vegasu - takšnega spektakla na Zemlji še ni bilo." Dirka bo v nedeljo ob 7. uri po srednjeevropskem času.

Svetovni prvak Max Verstappen ni bil niti malo navdušen nad otvoritveno slovesnostjo. Foto: Guliverimage Velika nagrada Las Vegasa je ena najtežje pričakovanih dirk zadnjih let, pa čeprav se je vsi nekoliko bojimo. Bo začasno dirkališče na mestnih ulicah (tudi po Stripu) sploh omogočalo pravo dirkanje ali bo to tako ali tako v drugem planu in bo športni dogodek zasenčilo zakulisno dogajanje? Če vprašate zmagovalca 17 dirk letos Maxa Verstappna (Red Bull), se bo zgodilo to drugo. "To bo v 99 odstotkih šov in v enem odstotku športni dogodek," je dejal po otvoritveni slovesnosti, na kateri so med drugimi nastopili legendarni rockerji Journey, pa zvezdnik countryja Keith Urban, tudi John Legend, krajši nastop pa je pripravil še Cirque du Soleil (posnetek si lahko ogledate tukaj). "Kar zadeva mene, lahko vse to preskočimo. Nič nimam proti pevcem, a mi smo samo stali tam in bili kot klovni." Svetovnega prvaka spektakel ni niti najmanj očaral. "Sam se rad osredotočim na svoje delo. Niso mi všeč stvari, ki se dogajajo zraven. Vem, da so ponekod del velike nagrade, a mene res ne zanimajo."

Journey so odigrali legendarno skladno Don't Stop Believin'. Foto: Guliverimage

Drugi imajo vendarle drugačen pogled, Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) je tako dejal: "Občutek imam, kot da smo v filmu." In v smehu dodal: "Nekaj posebnega je, ko si trezen v Vegasu." Charles Leclerc (Ferrari), ki še čaka prvo zmago letos, je povedal: "Rad imam ulične steze in komaj čakam, da prvič zapeljem nanjo in jo preizkusim."

"To bo v 99 odstotkih šov in v enem odstotku športni dogodek," je dejal Max Verstappen. Foto: Reuters

Predstavitev dirkačev, ki bodo vozili na VN Las Vegasa:

Dozdajšnji zmagovalci VN Las Vegasa:



1981 - Alan Jones (Williams)

1982 - Michele Alboreto (Tyrell)

Paddock in uvodni zavoji Foto: Reuters Dirka v Las Vegasu, tretja letos v Združenih držav Amerike, je naslednji poskus novega lastnika komercialnih pravic, podjetja Liberty Media, ki je nasledilo Bernieja Ecclestona, da formulo 1 v Ameriki naredi še bolj priljubljeno. In zato zakulisnega dogajanja ne bo manjkalo. Vendarle pa so samo stezo poskušali zasnovati tako, da bi omogočila čim boljše dirkanje. Ali ga res bo, bomo videli šele na dirki, ki bo po lokalnem času v soboto pozno zvečer oziroma po srednjeevropskem času v nedeljo ob sedmih zjutraj.

Dirkanje okoli MSG Sphere in skoraj dva kilometra po Stripu

MSG Sphere Foto: Reuters Paddock (za deset ekip in 8.000 gostov), garaže in krajšo štartno ravnino ter kombinacijo prvih štirih zavojev so zgradili prav za dirko. Za nakup zemlje nekdanjega parkirišča je podjetje Liberty Media, ki je organizator oziroma promotor te dirke, odštelo kar 220 milijonov evrov. Ta del je zdaj kot velik stadion (po veliki nagradi bo tu ostalo manjše dirkališče), ki so ga zgradili v samo 14 mesecih (za podobno velike nogometne stadione običajno potrebujejo štiri leta). Temu zavitemu delu sledi prva daljša ravnina (s cono za DRS in možnostjo za prehitevanja pred petim zavojem) do amfiteatra MSG Sphere, ki bo tudi med dirko spreminjal barve (da ne bi motil dirkačev, so prepovedali uporabo rumene, rdeče in modre barve). Amfiteatra Sphere, kjer bo imela konec tedna koncert tudi Kylie Minogue, ne bodo zgolj obkrožili, saj so dodali dva počasna zavoja (šikano in 70-stopinjski zavoj). Sledi pospeševanje do 12. zavoja in nato najbolj spektakularen del tega začasnega dirkališča.

Nočni satelitski posnetek Las Vegasa z osvetljeno progo, ki marsikoga spominja na pujsa. Foto: Reuters

To je skoraj dva kilometra dolga, sicer prelomljena ravnina po sloviti lasvegaški ulici Strip. Omogočila naj bi dirkanje s polnim plinom kar 21 sekund in končne hitrosti okoli 350 kilometrov na uro. Tu bo dirkačem pri prehitevanjih pomagal še sistem DRS. Na koncu ravnine sledi močno zaviranje pred trojno šikano (zavoji od 14 do 16) in nato še prelomljena štartno-ciljna ravnina. Tudi v prvem zavoju naj bi bila lepa možnost za prehitevanja, sicer najverjetneje ne na štartu, saj zavoj sledi le nekaj sto metrov za štartno črto. Krog je dolg 6,2 kilometra, načrtovali so ga več let, ta konfiguracija proge je bila ena od 23 mogočih. Ključno je bilo, da se dirka po Stripu. Ko je formula 1 v Vegasu gostovala v letih 1981 in 1982, so dirkali na parkirišču pred hotelom Caesars Palace. Na tribunah bo vsak dan prostora za 105 tisoč ljudi, obenem pa se bodo tisoči lahko zadrževali še v tako imenovanih navijaških conah z velikimi zasloni, ki jih organizirajo okoliški hoteli.

Kvalifikacije ob polnoči po lokalnem času, dirka ob 22. uri

Takšen bo Alfin dirkalnik. Foto: Guliverimage VN Vegasa bo torej nekaj posebnega. Posebna je pravzaprav že časovnica dogajanja. Prvič po Južni Afriki 1986 bo dirka v soboto, ob 22. uri po lokalnem času. Zaradi deveturne časovne razlike to pomeni, da bomo treninge, kvalifikacije in dirko v Evropi vendarle spremljali kot običajno v petek, soboto in nedeljo. Torej v jutranjih urah, kot bi šlo na primer za VN Japonske. Kvalifikacije bodo po lokalnem času ob polnoči oziroma pri nas v soboto ob 9. uri zjutraj, dirka pa v nedeljo ob 7. uri zjutraj. Tudi posamezne ekipe so za lasvagaško dirko pripravile nekaj posebnega, torej drugačno barvno podobno svojih dirkalnikov. Alfa Romeo, ki bo prihodnji dve leti znova Sauber, bo nastopala s črnim dirkalnikom v podobi igralnih kart. Smo pač v svetovni meki igralništva.

Časovnica VN Las Vegasa



Petek, 17. 11.:

5.30 prvi trening

9.00 drugi trening



Sobota, 18. 11.:

5.30 tretji trening

9.00 kvalifikacije



Nedelja, 19. 11.:

7.00 dirka

Tesne bitke za denarno nagrado v konstruktorskem seštevku

Tekmeca za končno drugo mesto Foto: Guliverimage Obe lovoriki za svetovnega prvaka sta že oddani, bolj zanimiv pa je dvoboj za mesta od drugega navzdol. Sergio Perez (Red Bull) ima 32 točk prednosti pred Lewisom Hamiltonom (Mercedes) in torej lahko v soboto potrdi končno drugo mesto v seštevku. "Napadel te bom," je na novinarski konferenci vpričo Pereza v smehu dejal Hamilton. "Če sem iskren, je razlika za dve dirki prevelika. Checo bi moral imeti dve katastrofalni dirki, da bi bil jaz lahko drugi. Sicer pa mi tudi ni pomembno, ali sem drugi ali tretji," je še povedal sedemkratni svetovni prvak. V boju za četrto mesto Fernanda Alonsa (Aston Martin), Landa Norrisa (McLaren) in Carlosa Sainza (Ferrari) loči le šest točk. Norris, ki je bil na zadnjih šestih dirkah štirikrat drugi, pričakuje, da bo VN Vegasa za McLarnov dirkalnik velik izziv, a to je dejal že pred VN Brazilije, pa je bil vseeno drugi.

Končne uvrstitve v seštevku dirkačev od drugega mesta navzdol res ne štejejo veliko. Veliko pa šteje končni konstruktorski seštevek, saj pomeni delitev večdesetmilijonske denarne pogače. Trenutno drugi Mercedes ima samo 20 točk prednosti pred Ferrarijem, 21 točk pa znaša razlika med četrtim McLarnom in petim Aston Martinom. Alpine je praktično že šesti, med sedmim Williamsom in zadnjim Haasom (vmes sta Alpha Tauri in Alfa Romeo) pa je le 16 točk razlike, kar v denarni nagradi pomeni več milijonov.

Skupni seštevek pred VN Las Vegasa (20/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 524 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 258

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 226

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 198

5. Lando Norris (McLaren) 195

6. Carlos Sainz (Ferrari) 192

7. Charles Leclerc (Ferrari) 170

8. George Russell (Mercedes) 156

9. Oscar Piastri (McLaren) 87

10. Lance Stroll (Aston Martin) 63



1. Red Bull Honda 782 točk

2. Mercedes 382

3. Ferrari 362

4. McLaren Mercedes 282

5. Aston Martin Mercedes 261

6. Alpine Renault 108

Še ena spektakularna nočna razglednica Las Vegasa Foto: Reuters