"Dirkača se mi smilita, da sta morala voziti tako slab dirkalnik," je po največjem razočaranju v sezoni dejal vodja Mercedesove ekipe formule 1 Toto Wolff. "To je za nas nesprejemljivo." Na nedeljski VN Brazilije so osvojili tri točke.

Teden prej je bil Hamilton drugi. Foto: Guliverimage Teden dni po drugem mestu Lewisa Hamiltona v Mehiki je ekipa Mercedes v Braziliji pogorela. Hamilton je bil v nedeljo osmi, George Russell, ki bi končal za njim, je odstopil. Zaradi velike obrabe pnevmatike se jima je dirkalnik zdel katastrofalen že dan prej na šprinterski dirki, ko sta sicer bila Hamilton sedmi in Russell četrti. "V določenih trenutkih je dirkalnik deloval dobro, v določenih ne. Bil je zelo nekonsistenten. Na ravninah smo bili zelo počasni, v zavojih nas je zanašalo. Ta konec tedna je bil za pozabo," je po zaključku 20. velike nagrade letos govoril sedemkratni svetovni prvak, ki je že po šprinterski dirki dejal, da samo še odšteva do konca letošnje sezone. "Zelo čuden konec tedna, najverjetneje naš najpočasnejši letos. Moramo ugotoviti, zakaj, saj smo imeli pred začetkom zelo visoka pričakovanja," pa je svoje misli strnil Russell, ki je lani prav v Braziliji Mercedesu pridirkal edino zmago sezone. Letos utegnejo ostati celo brez ene same. Do konca sta samo še dirki v Las Vegasu in Abu Dabiju.

"Zame osebno je bil to najslabši konec tedna v 13 letih"

George Russell je bil na sobotnem šprintu četrti, v nedeljo je odstopil (bil bi deveti). Foto: Reuters Še bolj razočaran, pravzaprav jezen, je bil vodja ekipe in solastnik Toto Wolff. Celoten dirkaški konec tedna smo ga videli v garaži zelo čemernega. "Zame osebno je bil to najslabši konec tedna v 13 letih. Nič mi ni jasno. To je za nas nesprejemljivo. Smo resna ekipa, ki dobro deluje, a tokrat nismo bili videti tako. Na prejšnjih treh dirkah smo bili zanesljivo drugi in blizu Maxu, teden dni pozneje pa nikjer."

Wolff odgovora na vprašanje, zakaj so bili tako slabši kot na prejšnjih dirkah, ni imel. So pa dirkalnik nastavili bolj konzervativno, precej višje od tal. Morda tudi zaradi diskvalifikacije Lewisa Hamiltona na VN ZDA. "Dirkalnik je bil res previsoko nastavljen, a to ni mogel biti edini razlog za tako slab konec tedna. S tem dirkalnikom je nekaj narobe že v osnovi." In zato bo W14 po sezoni samo še zgodovina. Dirkalnik W15 bodo za naslednje leto povsem na novo skonstruirali. "Zdaj smo dobili potrditev, da je odločitev, da dirkalnik zasnujemo povsem na novo, pravilna," je potrdil Wolff. Lanska zmaga v Interlagosu jih je pravzaprav zavedla, da tega niso storili že po prejšnji sezoni.