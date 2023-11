Leclerc odstopil še pred štartom, tretje mesto odločil fotofiniš

Na prvem in drugem štartu je Verstappen brez težav zadržal prvo mesto. Na prvem sta se na drugo in tretje mesto prebila Norris in Hamilton. Za njimi se je zgodila nesreča, ki je pomenila rdečo zastavo in polurno prekinitev, da so počistili stezo.

Edini, ki je držal stik s Verstappnom, je bil Norris. Na koncu devet sekund razlike. Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) ostaja nepremagljiv. Tekmeci so bili nemočni na štartih (videli smo dva) in tudi pozneje jim ni dal nobene priložnosti. To je Nizozemčeva 52. zmaga v formuli 1, še ena in izenačil bo svojega predhodnika pri Red Bullu Sebastiana Vettla. Edini, ki mu je bil sorazmerno blizu, je bil Lando Norris (McLaren). Po 71 krogih je zaostal manj kot devet sekund. To je bila Angleževa 13. uvrstitev na zmagovalni balkon, še naprej pa ostaja brez prve zmage.

Po šestih slabših dirkah se je na stopničke vrnil Fernando Alonso (Aston Martin). Petič letos je bil tretji (ima še tri druga mesta). Zadnjih 20 krogov je branil napade Sergia Pereza (Red Bull). Mehičan ga je v predzadnjem krogu prehitel, a mu je Španec vrnil v zadnjem krogu. Nato pa je Perez poskušal še na ciljni ravnini. Lahko bi rekli, da je odločal fotofiniš: Alonsu je uspelo za 53 tisočink. Dirkač Aston Martina je tako spet četrti v skupnem seštevku, njegov tekmec v Red Bullu pa se je utrdil na drugem.

Na stopničkah je bil po dramatičnem razpletu za tretje mesto najbolj razigran Fernando Alonso. Foto: Reuters

Na 20. dirki sezone je Nizozemec prišel že do 17. zmage, kar je seveda rekord. Foto: Guliverimage S petim mestom je bil lahko zadovoljen Lance Stroll (Aston Martin), samo v Avstraliji je bil letos boljši (četrti). Razočaranje pa za največji ekipi: Ferrari in Mercedes. Do točk sta prišli s po le enim dirkačem: Carlos Sainz je bil šesti z zaostankom, večjim od 40 sekund, Lewis Hamilton pa osmi. Mercedes je v Braziliji očitno zgrešil z nastavitvami dirkalnika in imel zato zelo visoko obrabo pnevmatik. Ob Sainzu sta bila sredi dirke nemočna tudi proti Pierru Gaslyju (Alpine). George Russell je z okvaro nekaj krogov pred ciljem nato še odstopil.

Do konca sezone sta še dve dirki: VN Las Vegasa (čez dva tedna) in VN Abu Dabija.

VN Brazilije, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +8,2

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +34,1

4. Sergio Perez (Red Bull) +34,2

5. Lance Stroll (Aston Martin) +40,8

6. Carlos Sainz (Ferrari) +50,1

7. Pierre Gasly (Alpine) +56,0

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +62,8

9. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +69,8

10. Esteban Ocon (Alpine) +1 krog

11. Logan Sargeant (Williams) +1 krog

12. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

13. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +1 krog

14. Oscar Piastri (McLaren) +1 krog

Odstop: George Russell (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Guanju Džov (Alfa Romeo), Charles Leclerc (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Alex Albon (Williams)



Skupni seštevek (20/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 524 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 258

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 226

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 198

5. Lando Norris (McLaren) 195

6. Carlos Sainz (Ferrari) 192

7. Charles Leclerc (Ferrari) 170

8. George Russell (Mercedes) 156

9. Oscar Paistri (McLaren) 87

10. Lance Stroll (Aston Martin) 63



1. Red Bull Honda 782 točk

2. Mercedes 382

3. Ferrari 362

4. McLaren Mercedes 282

5. Aston Martin Mercedes 261

6. Alpine Renault 108

"Zakaj, je***, imam vedno jaz tako smolo"

Razbitin Williamsovega dirkalnika Alexa Albona je bilo toliko, da je bila potrebna rdeča zastava. Foto: Reuters

Charles Leclerc Foto: Guliverimage Interlagos nikoli ne razočara in tudi tokrat ni manjkalo drame. Charles Leclerc (Ferrari) se je že v krogu za ogrevanje zavrtel. "Odpovedala je hidravlika. Zakaj, je***, imam vedno jaz tako smolo?" je prek radijske zveze povsem obupan sporočal svojemu inženirju. Odstop za dirkača Ferrarija torej še pred samim štartom. Verstappen je bil tako sam v prvi vrsti in mu ni bilo težko zadržati vodstva. Za njim sta iz druge slabo potegnila Stroll in Alonso in tako sta se mimo njiju na drugo in tretje mesto prebila Norris in Hamilton. Za njimi pa je prišlo do trčenja med Nicom Hülkenbergom, Kevinom Magnussenom (oba Haas) in Alexom Albonom (Williams). Slednja sta končala v zaščitnih gumah, v prvem zavoju je ostalo ogromno razbitin, predvsem Williamsovega dirkalnika in vodstvu dirke ni ostalo drugega, kot da dirko prekine z rdečo zastavo. Ko so počistili stezo in popravili zaščitne gume, se je dirka začela znova, s še enim stoječim štartom. Sicer je Norris znova dobro speljal, a je bil nato pospešek njegovega McLarna precej slabši in Verstappen je znova brez težav zadržal prvo mesto. Pred drugim zavojem je Hamilton izgubil tretje mesto, prehitel ga je Alonso.

Kako se je razpletala dirka



CILJ. Verstappen mimo kariraste zastave! 52. zmaga v karieri, 17. letos. Norris je drugi. Fotofiniš za tretje mesto! Alonso je ostal pred Perezom za 52 tisočink.



Zadnji krog: Kakšen dvoboj! Alonso je prehitel Pereza!



Predzadnji krog: In Perez je vendarle napadel in prehitel Alonsa za tretje mesto.



Predzadnji krog: Norris je odpeljal najhitrejši krog na dirki, je slabih devet sekund za vodilnim Verstappnom.



Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Alonso, 4. Perez, 5. Stroll, 6. Sainz, 7. Gasly, 8. Hamilton, 9. Cunoda, 10. Ocon



Še 8 krogov: Verstappen je deset sekund pred Norrisom in se pelje proti 17. zmagi letos. Alonso se dobro brani proti Perezu za tretje mesto.



Še 10 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Alonso, 4. Perez, 5. Stroll, 6. Sainz, 7. Gasly, 8. Hamilton, 9. Cunoda, 10. Ocon



Še 11 krogov: Kot zadnji na menjavo gum Norris. Da bo ostal pred Alonsom in Perezom.



Še 12 krogov: Russell je zapeljal v garažo. Ostop za dirkača Mercedesa z devetega mesta.



Še 13 krogov: Zdaj vodi Norris, 11 sekund pred Verstappnom. Bo tvegal z enim postankom? Ne bi se mu splačalo, saj so z novimi gumami zdaj mnogo hitrejši.



Še 14 krogov: Na drugi postanek po Cunodi še vodilni Verstappen. Samo še Norris ostaja na progi z drugim kompletom pnevmatik.



Še 15 krogov: Perez je manj kot sekundo za Alonsom. Zanimiv dvoboj za tretje mesto.



Še 18 krogov: Dolg postanek za Strolla. Verstappen in Norris ostajata na stezi. Razlika med njima je sedem sekund.



Še 20 krogov: 1. Verstappen*, 2. Norris*, 3. Stroll*, 4. Sainz*, 5. Alonso, 6. Perez, 7. Cunoda*, 8. Gasly, 9. Hamilton, 10. Ocon, 11. Russell (*še brez drugega postanka)



Še 21 krogov: Gasly je prehitel še Hamiltona. Oba sta pred tem zamenjala pnevmatike. Očitno torej pri Mercedesu težava tudi nastavitev dirkalnika.



Še 25 krogov: Russell kot prvi na drugi postanek. Razlike med dirkači so ravno tolikšne, da večjih sprememb po postankih ni pričakovati.



Še 27 krogov (pred drugimi postanki): 1. Verstappen, 2. Norris +6,1, 3. Alonso +22,0, 4. Perez, 5. Stroll, 6. Sainz, 7. Hamilton, 8. Gasly, 9. Russell, 10. Cunoda



43. krog: Zdaj še Gasly mimo Russella. Mercedes ima v Interlagosu res velike težave z obrabo pnevmatik.



38. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +5,0, 3. Alonso +16,3, 4. Perez, 5. Stroll, 6. Sainz, 7. Hamilton, 8. Russell, 9. Gasly, 10. Cunoda



35. krog: Sainz je v prvem zavoju prehitel Russella, tudi Hamilton bo težko ostal pred dirkačem Ferrarijem (dva kroga pozneje ga je prehitel).



34. krog: Najbolj tesno je za šest mesto, kjer Hamilton zadržuje Russella in Sainza.



30. krog (po prvih postankih): 1. Verstappen, 2. Norris +5,1, 3. Alonso +11,1, 4. Perez, 5. Stroll, 6. Hamilton, 7. Russell, 8. Sainz, 9. Ocon, 10. Bottas



28. krog: Verstappen in Norris en za drugim na prvi postanek. Vsi očitno na taktiki dveh postankov. Ostala sta na prvem in drugem mestu.



26. krog: Alonso je po postanku ostal pred Perezom. Verstappen vodi tri sekunde pred Norrisom in več kot 20 pred ostalimi.



23. krog: Stroll v bokse. Perez še drugič danes prehiteva Hamiltona. To je tudi boj za drugo mesto v skupnem seštevku sezone.



23. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +2,3, 3. Alonso, 4. Stroll, 5. Sainz, 6. Gasly, 7. Cunoda, 8. Hamilton, 9. Perez, 10. Russell (prvih sedem še brez postanka)



21. krog: Russell in Perez naslednja v boksih, počasen postanek Red Bulla in Mehičan se je vrnil za Hamiltona.



19. krog: Hamilton kot prvi od boljših na postanek v bokse. Iz rdečih na rumene gume. Zanj torej danes dva postanka?



18. krog: Na Mercedesu znova zelo hitro odpovedujejo gume, Perez je po Russellu zdaj prehitel še Hamiltona.



17. krog: Verstappen je dve sekundi in pol pred Norrisom, Alonso zaostaja pet sekund, Hamilton pa že več kot 11.



12. krog: 1. Verstappen, 2. Norris 2,3, 3. Alonso, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Perez, 7. Stroll, 8. Sainz, 9. Gasly, 10. Ocon



9. krog: V osmem krogu se je Norris pokazal Verstappnu, dvakrat poskušal po zunanji strani, zdaj pa je njegov zaostanek že višji od sekunde.



7. krog: Verstappen se ne more odpeljati Norrisu, razlika manj od sekunde.



5. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Alonso, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Perez, 7. Stroll, 8. Sainz, 9. Gasly, 10. Ocon



Ponovni štart! Norris je sicer dobro speljal, a nato slabši pospešek in se je moral braniti proti Hamiltonu. Verstappen je brez težav obdržal prvo mesto. Hamiltona je pred drugim zavojem prehitel Alonso.



3. krog (rdeča zastava): Dirkači so se vrnili v dirkalnike, odpeljali bodo krog do ciljno-štartne ravnine in nato takoj ponoven štart.



3. krog (rdeča zastava): Ponoven stoječi štart dirke ob 18.31.



3. krog (rdeča zastava): Daljša prekinitev. Prvi štart je bil zelo zanimiv: slabo sta speljala oba Aston Martina, zato sta se Norris in Hamilton prebila na drugo in tretje mesto. Na drugem štartu torej priložnost, da napadeta Verstappna. S poškodovanim dirkalnikom Piastri in Ricciardo, mehaniki ju bodo poskušali popraviti do novega štarta.



3. krog (rdeča zastava): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Hamilton, 4. Alonso, 5. Stroll, 6. Russell, 7. Perez, 8. Sainz, 9. Ocon, 10. Cunoda, 11. Gasly, 12. Bottas



2. krog: Rdeča zastava. Na progi je preveč razbitin (odstop Magnussena in Albona), da bi lahko vozili za varnostnim avtomobilom. Prekinitev in nov štart čez kar nekaj minut.



Štart! Brez Leclerca v prvi vrsti je Verstappen brez težav v prvi zavoj zapeljal na prvem mestu. Odličen štart pa za Norrisa, ki je že drugi. V ozadju pa trčenje Magnussena, Hülkenberga in Albona. Veliko razbitin Williamsovega dirkalnika v prvem zavoju. Varnostni avto. To bo daljša prekinitev, da počistijo stezo in popravijo zaščitne gume.



Krog za ogrevanje. Leclerc se je zavrtel! "Odpovedala je hidravlika. Zakaj, je***, imam vedno jaz tako smolo?" joče prek radijske zveze. Odstop za dirkača Ferrarija.



Štartna vrsta (71 krogov): 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Stroll, 4. Alonso, 5. Hamilton, 6. Norris, 7. Sainz, 8. Russell, 9. Perez, 10. Piastri



Še deset minut do štarta: Sončen, topel, a vetroven dan v Interlagosu. 71 napetih krogov. Na pole positionu Verstappen, a smo na sobotnem šprintu videli, da je drugo štartno mesto morda še boljše (Max je prehitel Norrisa). Na njem je Leclerc. Šesti na štartu Norris naj bi bil najbolj konkurenčen svetovnemu prvaku.

Hamilton samo še odšteva do konca

Charles Leclerc Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) je v soboto dobil že šprintersko dirko v Interlagosu, v teoriji bi mu moralo biti na nedeljski še nekoliko lažje. Ta konec tedna sta mu najbližje dirkača ekipe McLaren, a sta bila v petek žrtvi predčasnega konca kvalifikacij, ko so se nad dirkališče Jose Carlos Pace zgrnili črni oblaki. Tako je Lando Norris na šestem štartnem mestu, Oscar Piastri pa celo samo na desetem. A majhne razlike med dirkalniki omogočajo veliko prehitevanj. "Ne bomo se kar naenkrat borili z Red Bullom, na tej stezi tega res nismo pričakovali. A je bilo ta konec tedna že nekaj lepih presenečenj in pozitivnega za nas. Poskusil bom, bo pa treba kar veliko prehitevati," pred štartom 20. velike nagrade letos pove Norris. Veliko vlogo pa bodo odigrale tudi pnevmatike. Na kvalifikacijah so jih ta konec tedna porabili precej več kot običajno, tako da je večina ostala brez nerabljenih kompletov. Mercedes in Ferrari sta imela zato že na šprintu precej težav. Uganka je Aston Martin, ki je bil hiter na sobotni dirki, a sta Fernando Alonso in Lance Stroll začela iz ozadja, na glavni dirki pa bosta iz druge vrste.

Lewis Hamilton Foto: Reuters Lanski zmagovalec Interlagosa George Russell (Mercedes) je samo na osmem štartnem mestu. Dirkalnik W14 se iz dirke v dirko, iz dneva v dan obnaša drugače, zato veliko upanja na prvo zmago letos v Mercedesu nimajo. V soboto je na v prvem krogu napredoval na drugo mesto, nato padel na četrto, tudi Lewis Hamilton se je sprva boril za četrto mesto, a končal na sedmem. Gume so se mu povsem pregrele. Sedemkratni prvak je bil pred tednom dni v Mehiki drugi, na svojo 104. zmago pa čaka že skoraj 24 mesecev. "Zadnjih nekaj dirk smo lepo napredovali in so bile za nas res pozitivne. Potem pa prideš na to stezo in imaš tako hudo obrabo pnevmatik kot že dolgo ne. Res ne vem, kaj lahko pričakujem. Ampak samo še nekaj dirk imam s tem dirkalnikom in potem bo ta zgodovina. Vesel bom! Letos samo še odštevam. In poskušam uživati, kolikor se le da." Po Braziliji čez dva tedna sledi še Las Vegas in konec meseca Abu Dabi.