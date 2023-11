Formula 1 v Sao Paulu do leta 2030

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vesel sem, da ostajamo v Interlagosu do leta 2030."

"Vesel sem, da ostajamo v Interlagosu do leta 2030." Foto: Guliverimage

Vodstvo formule 1 in prireditelji dirke v Braziliji v Sao Paulu so sporočili, da so podaljšali sodelovanje do leta 2030. Dogovor sta strani razkrili danes pred začetkom dogajanja na dirkališču Interlagos, ki ta konec tedna gosti sprintersko in klasično dirko za SP formule 1.

Dirkališče v Braziliji, ki ima uradno ime Autodromo Jose Carlos Pace, je prizorišče dirk formule 1 že več kot 50 let. Sodi med najbolj značilna in prepoznavna prizorišča v koledarju. Prireditelji so ob podaljšanju sodelovanja napovedali nova vlaganja v prizorišče, da bi ga še izboljšali.

"Vesel sem, da ostajamo v Interlagosu do leta 2030. Brazilska dirka prinaša izjemno vzdušje tukajšnjih navijačev, sodi med najbolj priljubljene steze vseh v karavani in predstavlja vse, kar je v dirkanju lepega. Prepričan sem, da bomo vse te izkušnje v prihodnjih letih še nadgradili," je dejal predsednik in izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali.

Preberite še: