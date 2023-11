Na VN Mehike smo kar nekoliko prezrli Daniela Ricciarda, ki je navdušil že s četrtim mestom na kvalifikacijah, nato pa na dirki osvojil sedmo mesto. In to z dirkalnikom ekipe Alpha Tauri, ki v konstruktorskem seštevku zaseda šele osmo mesto. Ko se je avstralski veteran poleti vrnil na dirke – zamenjal je Nycka de Vriesa –, je odpeljal dve zelo povprečni dirki (13. in 16. mesto), nato pa si ob nesreči na Nizozemskem zlomil kost v dlani. Izpustil je štiri dirke. V lanski sezoni, ko je še dirkal za McLaren, je bil samo dvakrat boljši kot sedmi. To je bil tudi razlog, da je izgubil sedež.

Daniel Ricciardo Foto: Guliverimage Ko je leta 2018 videl, da bo ob Maxu Verstappnu samo številka 2 v Red Bullu, je zapustil ekipo, s katero je dosegel sedem zmag. A nato ne v Renaultu ne v McLarnu ni dobil dirkalnika, s katerim bi se lahko boril za naslov prvaka. Pravzaprav niti za mesta na zmagovalnem balkonu. Ena zmaga z McLarnom (Monza 2021) in dve tretji mesti z Renaultom so bile tri svetle izjeme. In tako je danes 34-letni dirkač, ki ga ves svet pozna po velikem nasmehu in pitju šampanjca iz svojega čevlja, izgubil iskrico. Z vrnitvijo v Red Bullovo družino, pa čeprav samo v kokpit sestrske ekipe Alpha Tauri, je Ricciardo zdaj vendarle znova zaživel.

Ricciardo: Takšen konec tedna sem sanjal

Z Alpha Taurijem je bil na VN Mehike celo konkurenčen Mercedesoma. Foto: Guliverimage "Takšen konec tedna sem sanjal," je presrečen po sedmem mestu na dirkališču bratov Rodriguez za Sky Sports razlagal Ricciardo. "Počutim se dobro, več kot dobro. Čutim tudi veliko olajšanje. Dvakrat smo štartali in na tako dolgi štartni ravnini je vse mogoče." Do rdeče zastave (nesreča Kevina Magnussena) je dirkal na petem mestu, v zaključku pa sta bila hitrejša Lando Norris (McLaren) in George Russell (Mercedes) z mehkejšimi gumami. "Rdeča zastava nam je škodila, a sem s sedmim mestom in šestimi točkami vseeno zelo zadovoljen. Ob koncu sem se spet približal Georgeu in zato sem vesel, da sem se lahko boril tudi z Mercedesom."

Horner: Vsekakor je bil videti kot stari Daniel

Christian Horner Foto: Reuters "Odlično, da Daniel spet dirka tako dobro. To potrjuje, da je bila odločitev, da ga poleti pripeljemo v Alpha Tauri, pravilna. Neverjetno, da se je z Alpha Taurijem boril proti Mercedesu. Če ne bi bilo rdeče zastave, bi najverjetneje končal še višje. Odlična dirka zanj. Vsekakor je bil videti kot stari Daniel," ga je hvalil tudi vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. "V tem športu je veliko odvisno od glave. Mislim, da je zdaj spet tak kot nekoč. Vidimo, da je sproščen, samozavesten in je po težki dirki v Austinu na to prišel zelo motiviran."

Daniel Ricciardo se je s prvimi šestimi točkami letos v skupnem seštevku z 22. zavihtel na 17. mesto (štiri odpeljane dirke). Juki Cunoda v drugem dirkalniku Alpha Taurija, ki je odpeljal vse dirke, jih je zbral samo osem.

Horner Pereza ne krivi za nedeljski odstop

Sergio Perez je že enajstič letos ostal brez uvrstitve na stopničke. Medtem ima Max Verstappen 16 zmag in samo enkrat ni bil med najboljšimi tremi. Foto: Reuters Povsem drugače torej kot Sergio Perez. Ko se mu je spomladi zgodilo nekaj kvalifikacijskih spodrsljajev in so obenem še dirkalnik prilagodili dirkaškemu slogu Maxa Verstappna, je to pošteno načelo njegovo psihološko trdnost. In trčenje v Charlesa Leclerca (Ferrari) v prvem zavoju domače dirke, ki je vodilo v odstop, je bila samo še pika na i sezoni razočaranj.

"Zanj je bila to zelo čustvena dirka. Je pravi dirkač in tak napade. Nobenega od treh ne moreš kriviti. Ko gremo trije vzporedno v prvi zavoj, je vedno negotovo. Štartal je kot raketa, morda najbolje v sezoni. In pred domačimi navijači si je želel napasti," ga je branil Horner. Na začetku leta je dvakrat zmagal in je nato ves čas zasedal drugo mesto v skupnem seštevku. Zdaj pa je samo še 20 točk pred Lewisom Hamiltonom (Mercedes). Medtem ko je Verstappen dobil zadnje štiri dirke, Perez na teh ni bil boljši kot četrti. Od tega je dvakrat odstopil. Trikratni svetovni prvak nazadnje ni končal dirke lani v Avstraliji. Odtlej je na 38 dirkah 30-krat zmagal, samo enkrat pa ni bil na stopničkah.

"Checo ima z nami pogodbo"

Mehičani so nori na Pereza, čeprav jih je letos že večkrat razočaral. Tudi v nedeljo na domači dirki. Foto: Reuters

Ni skrivnost, da si Ricciardo želi nazaj v Red Bull. Da bi spet imel dirkalnik za zmage. Želja se mu za sezono 2025 lahko izpolni. A govorice, da se mu bo že za prihodnjo sezono, ne pojenjajo. Vemo, kako krut je Helmut Marko. Je pa vprašanje, koliko besede še ima ta Avstrijec, ki je uradno svetovalec obeh Red Bullovih ekip, neuradno pa glavni kadrovik. A pravijo, da leto dni po smrti Dietricha Mateschitza izgublja vpliv v Red Bullovi ekipi. Da si želi več besede Horner. In Horner je tisti, ki kljub slabim rezultatom ves čas brani Pereza. Nedavno je zanikal, da je končno drugo mesto pogoj, da Mehičan obdrži sedež v sezoni 2023. "Checo ima z nami pogodbo za prihodnje leto in naš načrt je, da bo sedel v našem dirkalniku. Dajemo mu polno podporo, da konča na drugem mestu. Če ne bo drugi, pa to ne pomeni, da se bo poslovil."