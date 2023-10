Max Verstappen Foto: Reuters Charles Leclerc (Ferrari) je na dirkališču bratov Rodriguez v mehiški prestolnici dosegel svoj 22. "pole position" v formuli 1 oziroma četrtega letos. "Kakšno presenečenje, ampak lepo presenečenje," je bil presenečen še sam. Na treningih Ferrari ni bil tako hiter, v prejšnjih sezonah je imel na tej stezi zaradi visoke nadmorske višine (2.200 metrov) precej težav. Z vsega 67 stotinkami zaostanka je drugi čas kvalifikacij dosegel Carlos Sainz (Ferrari) in v prvi izjavi dejal, da so imeli na treningih številna neodgovorjena vprašanja o svojem dirkalniku. Pa so vseeno premagali Maxa Verstappna (Red Bull). Je pa trikratni svetovni prvak na tretjem mestu zaostal le 97 stotink. In je v prvem hitrem poizkusu zadnjega dela kvalifikacij naredil manjšo napako. Vprašanje pa, če dirkača Ferrarija Nizozemca lahko zadržita za sabo na sami dirki, ko letos vselej izgubljata čas zaradi večje obrabe pnevmatik s polno posodo goriva.

Še lepše presenečenje pa na četrtem štartnem mestu: povratnik po poškodbi Daniel Ricciardo (Alpha Tauri). Med deset sta se uvrstila tudi oba voznika ekipe Alfa Romeo. Manj zadovoljni so lahko v Mercedesu, Lewis Hamilton bo na šestem, George Russell pa na osmem štartnem mestu. Pa tudi v McLarnu, ki je bil na zadnjih dirkah drugi najhitrejši, zdaj pa njihov najboljši Oscar Piastri na sedmem mestu.

V nedeljo bodo na dirki tribune nabito polne, Mehičani bodo navijali za Sergia Pereza. Foto: Reuters Zelo dramatičen je bil že v prvi del kvalifikacij. Lando Norris (McLaren) je prvi hiter krog prekinil na ukaz ekipe, v drugem pa sam naredil napako in bo tako na začelju. Pa je bil eden od kandidatov za prvo štartno vrsto. Na izvozu iz boksov so pri zeleni zastavi tekmece zadrževali Verstappen, Fernando Alonso (Aston Martin) in Russell. Komisarji bodo to preučili in morebiti ukrepali s kaznijo. Ob koncu pa pod rumenimi zastavami ni dovolj upočasnil Hamilton, Logan Sargeant (Williams) in Juki Cunoda (Alpha Tauri) pa sta celo prehitevala. Japonec bo zaradi menjave motorja tako ali tako štartal iz zadnjega mesta.

V drugem delu kvalifikacij pa razočaranje za Alonsa in Alexa Albona (Williams). Španec v drugi polovici sezone ni več konkurenčen, dosegel je le 13. čas. Tajski dirkač se je sicer prebil med 10, a so mu najhitrejši krog brisali zaradi prečkanja meje steze. Na kvalifikacijah sicer ni dosegal tako hitrih časov kot na prostih treningih, ko se je zdelo, da lahko preseneti celo s prvo ali drugo štartno vrsto.

VN Mehike, kvalifikacije:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:17,166

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,067

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,097

4. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +0,216

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,257

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,288

7. Oscar Piastri (McLaren) +0,457

8. George Russell (Mercedes) +0,508

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,866

10. Guanju Džov (Alfa Romeo) +0,884



11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Nico Hülkenberg (Haas)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Alex Albon (Williams)

15. Juki Cunoda (Alpha Tauri)



16. Esteban Ocon (Alpine)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Lando Norris (McLaren)

20. Logan Sargeant (Williams)

Albon na dveh treningih na drugem mestu

Alex Albon Foto: Reuters Verstappen ta konec tedna dirka za svojo peto zmago na VN Mehike in rekordno 16. v sezoni. Polovico dela bo naredil že s prvim štartnim položajem in kaže, da bo ta znova njegov (letos jih ima že deset). Dobil je vse tri proste treninge. Je pa res, da so bile razlike za njim zelo majhne. Na sobotnem, torej tretjem, je Albon zaostal le 70 tisočink, domači adut Perez pa na tretjem mestu 139 tisočink. Williamsovemu dirkalniku dirkališča z dolgimi ravninami ustrezajo, tudi Sargeant je zaostal manj kot sekundo in bil 11. Pogosto kritizirani Američan je na nedavni VN ZDA osvojil svojo prvo točko v formuli 1 (sicer po diskvalifikaciji dveh voznikov). Da je vendarle v Mehiki hiter tudi Mercedes, je s četrtim mestom dokazal Russell. Ferrarija nista bila v deseterici, a naj bi bila vseeno ob McLarnu med kandidati za stopničke.

VN Mehike, tretji prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:17,887

2. Alex Albon (Williams) +0,070

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,139

4. George Russell (Mercedes) +0,361

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,505

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,550

7. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,593

8. Lando Norris (McLaren) +0,593

9. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)) +0,612

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,635

11. Logan Sargeant (Williams) +0,831

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,030

13. Charles Leclerc (Ferrari) +1,083

14. Lance Stroll (Aston Martin) +1,207

15. Carlos Sainz (Ferrari) +1,408

16. Nico Hülkenberg (Haas) +1,433

17. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,583

18. Pierre Gasly (Alpine) +1,622

19. Kevin Magnussen (Haas) +1,686

20. Esteban Ocon (Alpine) +1,952