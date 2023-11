Prvenstvo formule 1 se nadaljuje z dirko v Interlagosu, ki jo je šestkrat v zadnjih osmih izvedbah dobil Mercedes, celo lani, ko je bila to njihova edina in še do danes zadnja zmaga. "Veste, samo norci so optimistični," pravi Toto Wolff, a vseeno na VN Brazilije prihajajo previdno optimistični. Lewis Hamilton je bil preteklo nedeljo drugi, zanj pa je to druga domača dirka, saj ima častno brazilsko državljanstvo. V petek ob 19. uri bodo kvalifikacije, v soboto šprint in v nedeljo ob 18. uri glavna dirka.

Predvidljiva F1? Pa ne v Interlagosu.

Lewis Hamilton ima z VN Brazilije tri zmage, zadnjo iz leta 2021. Vselej tu proslavlja z brazilsko zastavo, zato je lani dobil častno državljanstvo. Foto: Guliverimage Velika nagrada Brazilije v Interlagosu nikoli ne razočara. Je ena od klasičnih dirk formule 1, ki jih navijači vsako leto najtežje čakajo. In hkrati ena bolj nepredvidljivih. Čeprav v moderni dobi tega tekmovanja vselej prevladuje ena ekipa ali celo en sam dirkač, imajo tu tudi najuspešnejši tega obdobja le štiri (Michael Schumacher) ali celo le tri zmage (Lewis Hamilton in Sebastian Vettel). Če je Max Verstappen pred dnevi v Mehiki v osmem poskusu zmagal že petič, pa ima iz Interlagosa eno samo zmago (2019). V lanski sezoni, ko je dobil 15 dirk, je bil tu šele šesti. Lani je bila to edina dirka v vsem prvenstvu, na kateri je slavil Mercedes, a to ni bil Hamilton, temveč sploh prvič v formuli 1 George Russell. V zadnjih 30 letih je tako na dirkališču Jose Carlos Pace slavilo 15 voznikov. Pravzaprav je tudi Alain Prost, ki ima z VN Brazilije rekordnih šest zmag, na tej stezi zmagal samo enkrat (1990). Njegovih pet zmag iz 80. let je namreč z dirkališča Jacarepagua v Riu de Janeiru, ki so ga leta 2012 podrli.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Brazilije:



2022 – George Russell (Mercedes)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Max Verstappen (Red Bull)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2016 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Edina Mercedesova zmaga v zadnjih dveh sezonah

George Russell je pred letom dni v Interlagosu dosegel svojo prvo zmago v formuli 1. Foto: Guliverimage Lanska VN Brazilije je edina velika nagrada v zadnjih dveh letih, ki jo je dobil osemkratni konstruktorski prvak Mercedes. Russell je bil najboljši že na sobotnem šprintu in nato še na nedeljski glavni dirki (šesta zmaga Mercedesa v Interlagosu v zadnjih devetih letih). Tudi letos je tu šprinterski format dirkaškega konca tedna: v petek trening in kvalifikacije za dirko, v soboto kvalifikacije za šprint in šprinterska dirka ter v nedeljo glavna dirka (18.00). Hamilton je bil na zadnjih dveh dirkah drugi (na VN ZDA pozneje sicer diskvalificiran), zato se postavlja vprašanje, ali je Interlagos tudi letos najboljša priložnost, da vendarle dosežejo zmago. Sedemkratni svetovni prvak svojo 104. čaka že vse od VN Savdske Arabije 2021, torej skoraj dve leti oziroma 42 dirk.

"Previdno optimistični"

George Russell Foto: Reuters Lahko torej tudi letos konkurirajo za zmago? "Ne vem. Če bom preveč optimističen ... Veste, samo norci so optimistični," je po nedeljski VN Mehike odgovoril vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff. "Raje ostanem z obema nogama trdno na tleh. Poskušali bomo narediti vse prav, se kvalificirati v prvo vrsto in nato upati, da lahko konkuriramo Verstappnu." Ob prihodu v Brazilijo je vendarle uporabil tudi besedo optimizem: "Na zadnjih dirkah smo prikazali spodbudno hitrost, zato smo sem prišli previdno optimistični. Vemo pa, da je W14 zelo nepredvidljiv." Previdni so bili že v Mehiki, kjer je Hamilton po petkovih treningih govoril o pravi nočni mori, nato pa vseeno končal na drugem mestu in bil zadovoljen z razpletom kot že dolgo ne. Če mu uspe v Braziliji, bo še toliko bolj, saj je to zanj druga domača dirka. Lani je prejel častno brazilsko državljanstvo.

Skupni seštevek pred VN Brazilije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 491 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 240

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 220

4. Carlos Sainz (Ferrari) 183

5. Fernando Alonso (Aston Martin) 183

6. Lando Norris (McLaren) 169

7. Charles Leclerc (Ferrari) 166

8. George Russell (Mercedes) 166

9. Oscar Paistri (McLaren) 151

10. Pierre Gasly (Alpine) 87



1. Red Bull Honda 731 točk

2. Mercedes 371

3. Ferrari 349

4. McLaren Mercedes 256

5. Aston Martin Mercedes 236

6. Alpine Renault 101

Želita si spet normalne dirke

Fernando Alonso pravi, da zadnji dirki zanje nista bili normalni, in upa, da bo v Braziliji drugače. Foto: Reuters Hamilton pred zadnjimi tremi dirkami sezone za drugim v prvenstvu Sergiem Perezom zaostaja samo še 20 točk. Dirkač Red Bulla je odločen, da vendarle spet najde pravo formo. V Mehiki je odličen štart pokvaril s trčenjem v prvem zavoju. Na stopničkah ni bil zadnjih pet dirk. "V ponedeljek sem bil še žalosten, nato sem vse pustil za sabo. Sem športnik in vem, kako to gre. Sem zelo strasten dirkač in takoj bom dvignil glavo. Veselim se zadnjih treh dirk."

Še en dirkač si želi pokazati več - Fernando Alonso. Z dirkalnikom ekipe Aston Martin je bil na začetku leta štirikrat tretji, nato še trikrat drugi, na zadnjih šestih dirkah pa nikoli boljši kot šesti. V ZDA in Mehiki je celo odstopil. Aston Martin je pričakovano izgubil boj v razvoju dirkalnika s Ferrarijem, Mercedesom in McLarnom. "Vesel sem, da imamo tri konce tedna zapored dirko, da ni časa za bolečino. Hitro spet skočiš v dirkalnik. Občutek imam, da bomo imeli tukaj boljši konec tedna. Manj bomo eksperimentirali z dirkalnikom." Pravi, da zadnji dve dirki, ko je zdrsnil na peto mesto seštevka, nista bili normalni, da je bila normalna VN Katarja, ko je bil po četrtem štartnem mestu šesti.

Časovnica VN Brazilije



Petek, 20. 10.:

15.30 prosti trening

19.00 kvalifikacije za dirko



Sobota, 21. 10.:

15.00 kvalifikacije za šprint

19.30 šprint



Nedelja, 22. 10.:

18.00 dirka

Daniel Ricciardo na četrtkovem ogledu steze. V Mehiki je s sedmim mestom osvojil prve točke letos. Foto: Reuters