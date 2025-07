Na dirki s stoletno tradicijo velika sprememba za F1

Prvenstvo formule 1 se konec tedna nadaljuje v belgijskem Spa-Francorchampsu, kjer dirkajo od leta 1925. Nekoč so bili šefi ekip v kraljici avtomotošporta skoraj nedotakljivi, danes je zgodba drugačna. Devet od desetih je na svojem položaju manj kot tri sezone. Po 20 letih so nedavno odpustili Christiana Hornerja, Red Bull Racing od zdaj vodi Laurent Mekies. Max Verstappen, ki je v Belgiji zmagal trikrat, se veseli sodelovanja z njim. Pred letom dni je to dirko dobil Lewis Hamilton (njegova zadnja, 105. zmaga). S Ferrarijem je še nima, z izjemo šprinterske zmage. Ta konec tedna bodo vozili tudi šprint, tretjega letos.

Pred letom dni v Spaju zadnja, 105. zmaga Hamiltona

Lani je v Spaju zmagal Lewis Hamilton. Njegova 105. zmaga. Foto: Reuters Po dveh prostih koncih tedna se z veliko nagrado Belgije začenja druga polovica letošnjega svetovnega prvenstva voznikov formule 1. Spa-Francorchamps, kjer dirkajo že sto let, je klasika tega športa. Tako med dirkači kot gledalci je ena najbolj priljubljenih stez. Zaradi muhastega vremena v hribovitih Ardenih pa je dirka še bolj zanimiva in nepredvidljiva. S poznoavgustovskega termina so jo prestavili na julijski, pa se vseeno še vedno rado ulije. S šestimi zmagami je najuspešnejši Michael Schumacher, pet jih imata Ayrton Senna in Lewis Hamilton, ki je pred letom dni tu dosegel svojo 105. in za zdaj zadnjo zmago. Od aktivnih voznikov sta tu zmagala še Max Verstappen (trikrat) in Charles Leclerc (enkrat).

Zadnjih šest zmagovalcev VN Belgije:



2024 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Charles Leclerc (Red Bull)

McLaren brez zmage na VN Belgije od leta 2012

Oscar Piastri ima samo še osem točk prednosti pred Landom Norrisom. Foto: Reuters Med ekipami je v Spaju najuspešnejši Ferrari, ki ima 18 zmag. To sezono najmočnejša ekipa, McLaren, jih ima 14, a zadnjo iz 2012 (Jenson Button). Letos je McLaren dobil devet od dozdajšnjih 12 dirk. Petkrat je zmagal Oscar Piastri, štirikrat Lando Norris, v skupnem seštevku pa ju loči samo še osem točk. Če bo bitka za prvaka med dirkači napeta do zadnje dirke, pa se zdi, da bo konstruktorska odločena več dirk pred koncem. Papaja oranžni imajo namreč 460 točk, Ferrari na drugem mestu 222, Mercedes na tretjem pa 210. Zadnja leta šampionska Red Bullova ekipa je s 172 točkami šele četrta in zato se je med prejšnjo in to dirko zgodila velika sprememba. Avstrijski koncern je odpustil dolgoletnega vodjo ekipe Christiana Hornerja. Na čelu je bil vseh 20 in pol let obstoja ekipe.

Skupni seštevek pred VN Belgije (12/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 234 točk

2. Lando Norris (McLaren) 226

3. Max Verstappen (Red Bull) 165

4. George Russell (Mercedes) 147

5. Charles Leclerc (Ferrari) 119

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 103

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8. Alexander Albon (Williams) 46

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 37

10. Esteban Ocon (Haas) 23



1. McLaren Mercedes 460 točk

2. Ferrari 222

3. Mercedes 210

4. Red Bull Racing Honda 172

5. Williams Mercedes 59

6. Sauber Ferrari 41

Toto Wolff zdaj edini vodja ekipe z daljšim stažem

Toto Wolff je na čelu Mercedesove ekipe 13. leto. Foto: Guliverimage Vodja ali šef ekipe formule 1 je kot nekakšen selektor, ki nadzoruje delo tako na dirkah kot v tovarni in je prvi odgovorni za rezultate. Nekoč so imeli šefi ekip sicer širšo vlogo, nekateri so bili celo lastniki ekip (Frank Williams), dizajnerji (Colin Chapman) ali celo dirkači (Jack Brabham). Danes je tak samo šef Mercedesove ekipe Toto Wolff, ki je tudi solastnik ekipe in je zdaj tudi vodja z najdaljšim stažem (od leta 2013). Polovica ekip je šefa zamenjala letos, v preostalih štirih pa v prejšnjih dveh letih. McLaren ima denimo direktorja Zaka Browna, ki nadzoruje McLarnove ekipe v vseh tekmovanjih, vodja ekipe formule 1 pa je Andrea Stella. V zadnjih letih šefe ekip tudi precej večkrat menjajo kot nekoč, ko so bili ti v številnih ekipah skoraj nedotakljivi.

Trenutne vodje ekip prvenstva formule 1:



Red Bull - Laurent Mekies (od julija 2025)

Racing Bulls - Alan Permane (od julija 2025)

Alpine - Steve Nielsen (od junija 2025)

Sauber - Jonathan Weatley (od aprila 2025)

Aston Martin - Andy Cowell (od januarja 2025)

Haas - Ayao Komatsu (od januarja 2024)

Ferrari - Frederic Vasseur (od januarja 2023)

McLaren - Andrea Stella (od januarja 2023)

Williams - James Vowles (od januarja 2023)

Mercedes - Toto Wolff (od januarja 2013)

Mekies je bil že namestnik vodje Ferrarijeve ekipe

Laurent Mekies Foto: Red Bull Content Pool Laurent Mekies je šele drugi vodja Red Bullove ekipe. V prvem delu sezone je bil na čelu njihove druge ekipe, Racing Bulls. V avtomotošportu je že več kot 25 let, je pa sprva delal kot specialist za aerodinamiko. Bil je dirkaški inženir pri Minardiju, denimo Marku Webbru. Ko je ekipo Minardi prevzel Red Bull in jo preimenoval v Toro Rosso, je postal glavni inženir. Pozneje je krajši čas delal na Mednarodni avtomobilistični zvezi (Fia). V formulo 1 se je vrnil s Ferrarijem, kjer je bil tudi namestnik vodje ekipe. Od lani je bil vodja druge Red Bullove ekipe. To je zdaj prevzel Alan Permane, ki je dolga leta delal za Renault. Od lani je bil športni direktor ekipe RB, torej Racing Bulls. Nedavno so novega šefa ekipe postavili tudi pri Alpinu. To je zdaj Steve Nielsen, čeprav v ozadju niti vleče Flavio Briatore.

V Spaju v soboto tretja šprinterska dirka sezone

Lewis Hamilton je na začetku sezone dobil šprint v Šanghaju. Foto: Reuters Tretjič letos bomo spremljali šprinterski konec tedna. Odpeljali bodo torej en sam prosti trening, nato bodo v petek sledile kvalifikacijske za šprint. Krajša dirka bo v soboto opoldne, kvalifikacije za glavno dirko nato ob 16. uri. Glavne točke na daljši dirki se bodo delile v nedeljo ob 15. uri. Letos sta bila šprinta na Kitajskem in v Miamiju, ko sta zmagala Hamilton in Piastri. Za sedemkratnega svetovnega prvaka je to za zdaj vrhunec kariere pri Ferrariju, saj na lavnih dirkah še ni bil boljši kot četrti. Še najbližje zmagovalnemu balkonu je bil nedavno v domačem Silverstonu, a je vse presenetil Nico Hülkenberg (Sauber).

Časovnica VN Belgije:



Petek, 25. julij

12.30 prosti trening

16.30 kvalifikacije za šprint



Sobota, 26. julij

12.00 tretji trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 27. julij

15.00 dirka